Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung SSD sektörünü 2014 yılında da lider kapadı

Piyasa araştırma firması IHS geçtiğimiz yıla ait SSD satış raporlarını duyurdu. Samsung'un $3.99 milyarla birinci olduğu sıralamada onu ikinci olarak yarısı değerinde satış yapan $1.99 milyarla Intel,
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
5,1b
1
30
HDD / SSD
Caner Köksel
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Piyasa araştırma firması IHS geçtiğimiz yıla ait SSD satış raporlarını duyurdu. Samsung'un $3.99 milyarla birinci olduğu sıralamada onu ikinci olarak yarısı değerinde satış yapan $1.99 milyarla Intel, üçüncü olarak ise Intel'in az aşağısında $1.91 milyarla SanDisk takip etmekte.
Samsung SSD sektörünü 2014 yılında da lider kapadı
 
Samsung'un $3.99 milyarla %34 paya sahip bir şekilde birinci bulunduğu listede Intel cephesine baktığımızda önceki yıla oranla daha iyi bir yıl geçirerek %50'ye yakın artış sağlayan firma $1.99 milyarlık satış değeriyle rakibi SanDisk'i az bir farkla geride bırakarak %17 pazar payıyla ikinci sıraya yükselmiş durumda. 
Samsung'un bu başarısında en büyük etken olarak ise SSDlerinde kullandığı 3D VNAND teknolojisi gösteriliyor. SSDde yer alan NAND bellek çiplerinin üstüste konumlandırılarak kullanıldığı yöntem sayesinde rakiplerindeki gibi daha küçük üretim teknolojisine gerek kalmadan aynı alanda daha fazla depolama alanı elde edilebiliyor.
Önümüzdeki sene Samsung'un pazar payını biraz daha arttıracağını ön gören araştırma şirketi 2014 yılında gerçekleşen 83 milyon SSD satışının ise 2019 itibariyle 220 milyon seviyesine yükselmesini ön görüyor. Aynı dönemde HDD satışlarının 442 milyondan 389 milyona düşmesini bekleyen firma SSDlerin mekanik disklerin yerini alması için daha zamana ihtiyacı olduğunu gösteriyor.

http://www.zdnet.com/article/samsung-cements-ssd-leadership-in-2014/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Turkforce 4 yıl en beğenilen
Samsung batıran arkadaşlar konuya bekleniyor :)
Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Caralis 4 yıl
2015 ve 2016 tahminleri copy paste gibi olmus
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Wacom Intuos 4 yıl
Samsung başarılı bu konuda. Kendini kanıtladı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
emre1393 4 yıl
40 yıl önce Türkiye ile Güney Kore aynı klasmandaydi ülke olarak, şimdi adamlar dünya devlerinden biri oldu, biz hala yerimizde sayıyoruz.
Samsung minicik sd card dan binlerce dwt luk ticari gemilere kadar herşeyi üreten bir şirket. Helal olsun, ar-ge ye milyarlarca dolar yatırıp çok çalışırsan samsung oluyorsun işte.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BekirTemel 4 yıl
Helal olsun samsunga , her sektöre el atıp başarı elde edebilen bir marka
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Virtual Reality 4 yıl
2015 yılında gezegendeki en performanslı ve garanti süresi en uzun SSD ler, tartışmasız Samsung 850Evo ve 850pro
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
X-FI 4 yıl
SSD işinde SAMSUNG ve INTEL her ama her açıdan lider.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nevfel 4 yıl
Akıllı adamlar mekanik disklerin işinin bitmeye başladığını görünce direk seagate e satıp ssd işine yoğunlaştılar. Ssd maliyetlerini de düşürebilir iseler mekanik diskleri çok daha çabuk piyasadan silebilirler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Dwayn 4 yıl
Mstar'da güzel oyun
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Arka Destroyer 4 yıl
Tv- Beyaz Eşya - Telefon ve dahası kralsın samsung
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BurayaNerdenÜyeOluyoruz 4 yıl
Görselin altındaki ilk cümle de ufak bi hata var. Samsung 1.99 değil 3.99

Konuya gelirsek yatırımlarının karşılıklarını alıyorlar diyelim :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xtyper 4 yıl
Bu basari sasirtici degil. Yarıiletken sektöründe kesinlikle en büyük firma. Tmsc deki verimlilik sorunları nedeniyle nerdeyse piyasanın hepsi samsungun kapısını çalmaya hazırlanıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Glorfindel1907 4 yıl
Adamlar biliyor nasıl pazarlama yapılacağını bahanesi ne olursa olsun adamlar her sektörde en üste oynuyor her ne kadar sevmesem'de helal olsun ne diyelim

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +164 madmahmutd +142 Mugetsuga +132 Domatore +115 Galatas4ray +110 theozy +105 sistemli adam +89 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +84
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5064 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
HDD / SSD, ssd ve
4 etiket daha satış rakamları intel toshiba samsung
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl A4 Tech Bloody G501 Oyuncu Kulaklığı İncelemesi 4 yıl Vodafone Akıllı değişim kampanyası Samsung Galaxy S6 Edge ve Galaxy S6 4 yıl Razer Kraken 7.1 Chroma Oyuncu Kulaklığı video inceleme 4 yıl iPhone 6+ mı Note 4 mü? Karşılaştırma videosu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim