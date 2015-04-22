Samsung SSD sektörünü 2014 yılında da lider kapadı

Piyasa araştırma firması IHS geçtiğimiz yıla ait SSD satış raporlarını duyurdu. Samsung'un $3.99 milyarla birinci olduğu sıralamada onu ikinci olarak yarısı değerinde satış yapan $1.99 milyarla Intel, üçüncü olarak ise Intel'in az aşağısında $1.91 milyarla SanDisk takip etmekte.

Samsung'un $3.99 milyarla %34 paya sahip bir şekilde birinci bulunduğu listede Intel cephesine baktığımızda önceki yıla oranla daha iyi bir yıl geçirerek %50'ye yakın artış sağlayan firma $1.99 milyarlık satış değeriyle rakibi SanDisk'i az bir farkla geride bırakarak %17 pazar payıyla ikinci sıraya yükselmiş durumda.

Samsung'un bu başarısında en büyük etken olarak ise SSDlerinde kullandığı 3D VNAND teknolojisi gösteriliyor. SSDde yer alan NAND bellek çiplerinin üstüste konumlandırılarak kullanıldığı yöntem sayesinde rakiplerindeki gibi daha küçük üretim teknolojisine gerek kalmadan aynı alanda daha fazla depolama alanı elde edilebiliyor.

Önümüzdeki sene Samsung'un pazar payını biraz daha arttıracağını ön gören araştırma şirketi 2014 yılında gerçekleşen 83 milyon SSD satışının ise 2019 itibariyle 220 milyon seviyesine yükselmesini ön görüyor. Aynı dönemde HDD satışlarının 442 milyondan 389 milyona düşmesini bekleyen firma SSDlerin mekanik disklerin yerini alması için daha zamana ihtiyacı olduğunu gösteriyor.

http://www.zdnet.com/article/samsung-cements-ssd-leadership-in-2014/