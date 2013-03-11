Samsung, Sharp'a IGZO değil LCD için ortak oldu

Geçtiğimiz hafta Samsung tarafından Sharp’ın %3’lük hissesini 110 milyon dolara satın almasıyla ilgili bir yorumda panel üretiminin önemli isimlerinden olan Tayvanlı Chimei Innolux’ın başkanı Tuan Hsing-chien’den yorum geldi

Foxconn ile yakın ilişkileri bulunan Innolux’un başkanına göre Samsung’un bu hamlesinin IGZO panellerle herhangi bir ilgisi bulunmuyor. Samsung’un Sharp’ın hissesini IGZO panel geliştirme sürecinde yer alarak panel endüstrisinde avantaj sağlamak olduğu yönündeki iddiaları reddeden Tuan, Samsung’un LCD panel üretiminde etkinliğini arttırmak için böyle bir yola başvurduğunu söyledi.

Bilindiği gibi Sharp, son dönemde Apple’ın yatırımlarıyla birlikte IGZO panellerin geliştirilmesine odaklandığı ifade edilmişti. Her ne kadar şimdiye kadar Apple’ın IGZO panelli bir ürününü görmemiş olsak da beklenti gelecek nesil iPhone’dan itibaren Apple’ın IGZO panellere yöneleceği yönünde.

Öte yandan Innolux’a yakın isimler firmanın IGZO panel üretim verimliliğinin 5 ve 6.nesil üretim hatlarının kullanılmasıyla birlikte %70-80 mertebelerine yükseldiğini fakat panel çözünürlüğündeki sorunların hala sürdüğü iddia etti.

http://www.digitimes.com/news/a20130311PD208.html