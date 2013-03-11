Samsung, Sharp'a IGZO değil LCD için ortak oldu

Geçtiğimiz hafta Samsung tarafından Sharp’ın %3’lük hissesini 110 milyon dolara satın almasıyla ilgili bir yorumda panel üretiminin önemli isimlerinden olan Tayvanlı Chimei Innolux’ın başkanı Tuan Hsing-chien’den yorum geldi
Foxconn ile yakın ilişkileri bulunan Innolux’un başkanına göre Samsung’un bu hamlesinin IGZO panellerle herhangi bir ilgisi bulunmuyor. Samsung’un Sharp’ın hissesini IGZO panel geliştirme sürecinde yer alarak panel endüstrisinde avantaj sağlamak olduğu yönündeki iddiaları reddeden Tuan, Samsung’un LCD panel üretiminde etkinliğini arttırmak için böyle bir yola başvurduğunu söyledi.
Bilindiği gibi Sharp, son dönemde Apple’ın yatırımlarıyla birlikte IGZO panellerin geliştirilmesine odaklandığı ifade edilmişti. Her ne kadar şimdiye kadar Apple’ın IGZO panelli bir ürününü görmemiş olsak da beklenti gelecek nesil iPhone’dan itibaren Apple’ın IGZO panellere yöneleceği yönünde.
Öte yandan Innolux’a yakın isimler firmanın IGZO panel üretim verimliliğinin 5 ve 6.nesil üretim hatlarının kullanılmasıyla birlikte %70-80 mertebelerine yükseldiğini fakat panel çözünürlüğündeki sorunların hala sürdüğü iddia etti.
http://www.digitimes.com/news/a20130311PD208.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Neyse konuya dönersek ben Samsungun samimiyetine ve iyiniyetine GÜVENMİYORUM, gördü batak ve YARALI BİR ASLANI ve sadece %3 bazı bilgilere ulaşmak için ASGARİ SERMAYE YATIRDI, ÇOK AYIP, samsungun yaptığı ne ARKADAŞLAĞA SIĞAR NE DE ERKEKLEĞE, adamsan eğer ve ciddi isen SHARP'ı kurtarmak istiyorsan eğer 1-2 milyar dolar yatırım yapsana adamlardan bilgi çalmaya çalışmasana zaten senin LCD fabrikan var daha ne istiyorsun, ÇOK AYIP.
Bak okadar kötülediğiniz APPLE senelerden beri milyarlaca dolar yatırım yapıyor SHARP'a yani yeni makine ve tesis yatırımları ile LCD IPS panel ihtiyacını karşılıyor, SHARP bir nevi Apple'nin siparişleri ile ayakta duruyor!
Tabiki apple yardım yapacak sharp olmasa panel üreticisi kim var ? (Bknz:Samsung) Sen alır mıydın en nüyük düşmanından panel zaten bazı şeyler alıyor ama sonuçta ne kadar almazsa kar.
igzonun yani indium gallium zinc oxide'in 40 kat daha fazla elektron mobilitesi var dogru ama kulllanildigi yer tft filmde transistor ve elektrik devreleri. kisaca silikonun yerine gecen baska bir yari iletken. yuksek iletkenligi daha ufak piksellere ve daha dusuk tepki surelerine imkan taniyor ama enerji tuketimine etkisi zannetiginiz kadar degil. hatta asla hissedilemiyecek bir fark bile olabilir. cunku lcd ekranda esas enerjiyi tft film degil arka aydinlatma tuketiyor. enerji tasarrufu icin parlakligi kisitiginizdada yaptiginiz bu, arka aydinlatmayi kapatmak. lcd panel gene ayni sekilde calismaya devam ediyor.
Hmm, şu an daha iyi anladım. Yani bu teknoloji bir OLED gibi ekran teknolojisi değil, aslında silikona kıyasla 40 kat daha fazla elektron mobilitesi sağlayan yeni bir yarı iletkenin keşfi. Ben bir ekran teknolojisidir diye düşünüyordum. O zaman çok daha inanılmaz sonuçlar ortaya çıkıyor: Bu malzemenin elektronik devrelerde (işlemcilerde, çiplerde, kısacası tüm IC'lerde (integrated circuits)) kullanılması sonucu çok daha az enerji harcayan ve daha yüksek hızlara ve kararlılığa ulaşan ürünler göreceğiz! Yüksek iletkenlik çok daha hızlı anahtarlama ve minimum enerji tüketimi demektir, doğru değil mi? CPU'larda, GPU'larda, SSD'lerde, RAM'lerde, akıllı telefonlarda, vs...
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