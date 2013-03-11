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Samsung, Sharp'a IGZO değil LCD için ortak oldu

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Shady
Haber Editörü
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Samsung, Sharp'a IGZO değil LCD için ortak oldu

Geçtiğimiz hafta Samsung tarafından Sharp’ın %3’lük hissesini 110 milyon dolara satın almasıyla ilgili bir yorumda panel üretiminin önemli isimlerinden olan Tayvanlı Chimei Innolux’ın başkanı Tuan Hsing-chien’den yorum geldi

Foxconn ile yakın ilişkileri bulunan Innolux’un başkanına göre Samsung’un bu hamlesinin IGZO panellerle herhangi bir ilgisi bulunmuyor. Samsung’un Sharp’ın hissesini IGZO panel geliştirme sürecinde yer alarak panel endüstrisinde avantaj sağlamak olduğu yönündeki iddiaları reddeden Tuan, Samsung’un LCD panel üretiminde etkinliğini arttırmak için böyle bir yola başvurduğunu söyledi.

Bilindiği gibi Sharp, son dönemde Apple’ın yatırımlarıyla birlikte IGZO panellerin geliştirilmesine odaklandığı ifade edilmişti. Her ne kadar şimdiye kadar Apple’ın IGZO panelli bir ürününü görmemiş olsak da beklenti gelecek nesil iPhone’dan itibaren Apple’ın IGZO panellere yöneleceği yönünde.

Öte yandan Innolux’a yakın isimler firmanın IGZO panel üretim verimliliğinin 5 ve 6.nesil üretim hatlarının kullanılmasıyla birlikte %70-80 mertebelerine yükseldiğini fakat panel çözünürlüğündeki sorunların hala sürdüğü iddia etti.


http://www.digitimes.com/news/a20130311PD208.html Yorum Yaz
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V4LKyR 6 yıl en beğenilen
Şu IGZO bir tamamlanıp seri üretime geçilse... Kıyamet kopar. Gerçekten devrim niteliğinde bir teknoloji, elektron seviyesinde teoride 40 kat daha az enerji harcanması sözkonusu. Hadi biz son kullanıcılara yansıyan nokta olsun olsun 5 kat enerji tasarrufu. Olaya bakın. Zaten telefonların en fazla enerji harcayan kısmı genellikle ekrandır.
Şu IGZO bir tamamlanıp seri üretime geçilse... Kıyamet kopar. Gerçekten devrim niteliğinde bir teknoloji, elektron seviyesinde teoride 40 kat daha az enerji har...
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What a Goal 6 yıl
Super LCD 3 Note 3 3. Çeyrek. 2013 bu 3ler tesadüf olmamalı he ?
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multiTYRT 6 yıl
Belki alakasız olacak ama şu YOUM olayından ötürü samsungu tebrik ediyorum vallahi süper birşey
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DH Misafiri 6 yıl
Sharp LCD IPS ekran ve kristalleri üretimi konusunda dünyada bir numara, üretim kapasitesi olarak belki değil ama KALİTE ve görüntü olarak, ayrıca LCD IPS patentleri de kendine ait, ama çok yazık ekonomik durumu son yıllarda çok kötü ve batmak üzere, koreli ve çinliler SHARP'ı batma noktasına getirdilerse iyice BİR DÜŞÜNÜN, sadece o değil koreli ve çinliler yüzünden SONY, Panasonic, Toshiba, Canon, Fujitsu, Sharp hepsinin işleri çok kötü ve (-) de, aralarından bir tek HİTACHİ nin durumu çok iyi, ben bu JAPONLARIN bu durumda olmasına gerçekten üzülüyorum, böyle yaşlı takatsız kalmış ASLANA benzetiyorum, Allah yardımcıları olsun bir an evvel toparlarla İnşAllah, bu koreli ile çinliler Japonları bu hale getirdiyse BİZİ NE YAPARLAR Bİ DÜŞÜNÜN, bizim elektronik üreticileri başta Arçelik Vestel,Exper, Casper vs. ne olur gerçi onlar da panel ve parçaları Çin ile Koreden getirip burda montaj yapıyorlar, bu şekilde tamamen KORE ve ÇİNLİLERİ ZENGİN EDİYORUZ, 10işçi çalıştıracağımız yerde bu sektörde 1 işçi zor çalıştırıyoruz, ama bunu İNSANIMIZ biliyor ve DÜŞÜNÜYOR MU?
Neyse konuya dönersek ben Samsungun samimiyetine ve iyiniyetine GÜVENMİYORUM, gördü batak ve YARALI BİR ASLANI ve sadece %3 bazı bilgilere ulaşmak için ASGARİ SERMAYE YATIRDI, ÇOK AYIP, samsungun yaptığı ne ARKADAŞLAĞA SIĞAR NE DE ERKEKLEĞE, adamsan eğer ve ciddi isen SHARP'ı kurtarmak istiyorsan eğer 1-2 milyar dolar yatırım yapsana adamlardan bilgi çalmaya çalışmasana zaten senin LCD fabrikan var daha ne istiyorsun, ÇOK AYIP.
Bak okadar kötülediğiniz APPLE senelerden beri milyarlaca dolar yatırım yapıyor SHARP'a yani yeni makine ve tesis yatırımları ile LCD IPS panel ihtiyacını karşılıyor, SHARP bir nevi Apple'nin siparişleri ile ayakta duruyor!
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What a Goal 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Sharp LCD IPS ekran ve kristalleri üretimi konusunda dünyada bir numara, üretim kapasitesi olarak belki değil ama KALİTE ve görüntü olarak, ayrıca LCD IPS patentleri de kendine ait, ama çok yazık ekonomik durumu son yıllarda çok kötü ve batmak üzere, koreli ve çinliler SHARP'ı batma noktasına getirdilerse iyice BİR DÜŞÜNÜN, sadece o değil koreli ve çinliler yüzünden SONY, Panasonic, Toshiba, Canon, Fujitsu, Sharp hepsinin işleri çok kötü ve (-) de, aralarından bir tek HİTACHİ nin durumu çok iyi, ben bu JAPONLARIN bu durumda olmasına gerçekten üzülüyorum, böyle yaşlı takatsız kalmış ASLANA benzetiyorum, Allah yardımcıları olsun bir an evvel toparlarla İnşAllah, bu koreli ile çinliler Japonları bu hale getirdiyse BİZİ NE YAPARLAR Bİ DÜŞÜNÜN, bizim elektronik üreticileri başta Arçelik Vestel,Exper, Casper vs. ne olur gerçi onlar da panel ve parçaları Çin ile Koreden getirip burda montaj yapıyorlar, bu şekilde tamamen KORE ve ÇİNLİLERİ ZENGİN EDİYORUZ, 10işçi çalıştıracağımız yerde bu sektörde 1 işçi zor çalıştırıyoruz, ama bunu İNSANIMIZ biliyor ve DÜŞÜNÜYOR MU?
Neyse konuya dönersek ben Samsungun samimiyetine ve iyiniyetine GÜVENMİYORUM, gördü batak ve YARALI BİR ASLANI ve sadece %3 bazı bilgilere ulaşmak için ASGARİ SERMAYE YATIRDI, ÇOK AYIP, samsungun yaptığı ne ARKADAŞLAĞA SIĞAR NE DE ERKEKLEĞE, adamsan eğer ve ciddi isen SHARP'ı kurtarmak istiyorsan eğer 1-2 milyar dolar yatırım yapsana adamlardan bilgi çalmaya çalışmasana zaten senin LCD fabrikan var daha ne istiyorsun, ÇOK AYIP.
Bak okadar kötülediğiniz APPLE senelerden beri milyarlaca dolar yatırım yapıyor SHARP'a yani yeni makine ve tesis yatırımları ile LCD IPS panel ihtiyacını karşılıyor, SHARP bir nevi Apple'nin siparişleri ile ayakta duruyor!

Tabiki apple yardım yapacak sharp olmasa panel üreticisi kim var ? (Bknz:Samsung) Sen alır mıydın en nüyük düşmanından panel zaten bazı şeyler alıyor ama sonuçta ne kadar almazsa kar.
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darkaura 6 yıl
V4LKyR
Şu IGZO bir tamamlanıp seri üretime geçilse... Kıyamet kopar. Gerçekten devrim niteliğinde bir teknoloji, elektron seviyesinde teoride 40 kat daha az enerji harcanması sözkonusu. Hadi biz son kullanıcılara yansıyan nokta olsun olsun 5 kat enerji tasarrufu. Olaya bakın. Zaten telefonların en fazla enerji harcayan kısmı genellikle ekrandır.

igzonun yani indium gallium zinc oxide'in 40 kat daha fazla elektron mobilitesi var dogru ama kulllanildigi yer tft filmde transistor ve elektrik devreleri. kisaca silikonun yerine gecen baska bir yari iletken. yuksek iletkenligi daha ufak piksellere ve daha dusuk tepki surelerine imkan taniyor ama enerji tuketimine etkisi zannetiginiz kadar degil. hatta asla hissedilemiyecek bir fark bile olabilir. cunku lcd ekranda esas enerjiyi tft film degil arka aydinlatma tuketiyor. enerji tasarrufu icin parlakligi kisitiginizdada yaptiginiz bu, arka aydinlatmayi kapatmak. lcd panel gene ayni sekilde calismaya devam ediyor.
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V4LKyR 6 yıl darkaura
darkaura

V4LKyR

Şu IGZO bir tamamlanıp seri üretime geçilse... Kıyamet kopar. Gerçekten devrim niteliğinde bir teknoloji, elektron seviyesinde teoride 40 kat daha az enerji harcanması sözkonusu. Hadi biz son kullanıcılara yansıyan nokta olsun olsun 5 kat enerji tasarrufu. Olaya bakın. Zaten telefonların en fazla enerji harcayan kısmı genellikle ekrandır.


igzonun yani indium gallium zinc oxide'in 40 kat daha fazla elektron mobilitesi var dogru ama kulllanildigi yer tft filmde transistor ve elektrik devreleri. kisaca silikonun yerine gecen baska bir yari iletken. yuksek iletkenligi daha ufak piksellere ve daha dusuk tepki surelerine imkan taniyor ama enerji tuketimine etkisi zannetiginiz kadar degil. hatta asla hissedilemiyecek bir fark bile olabilir. cunku lcd ekranda esas enerjiyi tft film degil arka aydinlatma tuketiyor. enerji tasarrufu icin parlakligi kisitiginizdada yaptiginiz bu, arka aydinlatmayi kapatmak. lcd panel gene ayni sekilde calismaya devam ediyor.

Hmm, şu an daha iyi anladım. Yani bu teknoloji bir OLED gibi ekran teknolojisi değil, aslında silikona kıyasla 40 kat daha fazla elektron mobilitesi sağlayan yeni bir yarı iletkenin keşfi. Ben bir ekran teknolojisidir diye düşünüyordum. O zaman çok daha inanılmaz sonuçlar ortaya çıkıyor: Bu malzemenin elektronik devrelerde (işlemcilerde, çiplerde, kısacası tüm IC'lerde (integrated circuits)) kullanılması sonucu çok daha az enerji harcayan ve daha yüksek hızlara ve kararlılığa ulaşan ürünler göreceğiz! Yüksek iletkenlik çok daha hızlı anahtarlama ve minimum enerji tüketimi demektir, doğru değil mi? CPU'larda, GPU'larda, SSD'lerde, RAM'lerde, akıllı telefonlarda, vs...
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V4LKyR 6 yıl en beğenilen
Şu IGZO bir tamamlanıp seri üretime geçilse... Kıyamet kopar. Gerçekten devrim niteliğinde bir teknoloji, elektron seviyesinde teoride 40 kat daha az enerji harcanması sözkonusu. Hadi biz son kullanıcılara yansıyan nokta olsun olsun 5 kat enerji tasarrufu. Olaya bakın. Zaten telefonların en fazla enerji harcayan kısmı genellikle ekrandır.
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ahmet izmirli 6 yıl
sharp bu boşuna ugraşmaz
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1080p 6 yıl
Sharp da 5 Sony Havası var.
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