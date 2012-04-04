Samsung, Wi-Fi özellikli 16 MP dijital kamerası ST200F'i satışa sunmaya hazırlanıyor

Dijital kamera alanındaki hamlelerini sürdüren Samsung, Las Vegas'da düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES 2012) sergilediği dijital kamerası ST200F'i kısa bir süre sonra ana vatanı Güney Kore'de satışa sunmaya hazırlanıyor. 249.000 Won (~200$) fiyatla satılacak olan yeni dijital kameranın ilerleyen günlerde diğer ülkelerde de boy göstermesi beklenmekte.



16 megapiksel sensöre ve 10 kata kadar optik yakınlaştırma yapabilen 27 mm geniş açılı objektife sahip ST200F, 720p çözünürlüğünde - saniyede 30 kare video kaydedebiliyor. Video kaydı H.264 standardında yapılıyor. LCD ekranın ise 3.0-inç boyutunda ve 320 x 480 piksel (HVGA) çözünürlüğünde olduğunu belirtelim.



Samsung ST200F'in ön plana çıkan özelliklerinden birisi Wi-Fi. Wi-Fi teknolojisi sayesinde çektiğiniz fotoğrafları kablolara gereksinim duymaksızın sosyal ağlara yükleyebiliyorsunuz ya da Wi-Fi destekli başka cihazlarla (akıllı telefonlar, akıllı televizyonlar, tabletler vs) bağlantı sağlayabiliyorsunuz.

