Samsung akıllı telefonlar ve tabletler için hazırladığı çift çekirdekli işlemcisini tanıttı

Samsung ilk tanıtımını Eylül ayında yaptığı çift çekirdekli yeni mobil işlemcisini duyurdu. Uzunca bir süre Orion kod adıyla anılan ARM Cortex-A9 tabanlı yeni işlemci pazara Exynos 4210 adı altında sunulacak. Samsung tarafından akıllı telefonlar ve tablet bilgisayarlar için geliştirilen çift çekirdekli işlemcide grafik birimi olaraksa Imagination'ın PowerVR çözümüne yer verilmesi bekleniyor. Hacimli üretimi önümüzdeki ay başlayacak Exynos 4210 ile Samsung, Nvidia'nın Tegra 2 platformunu hedef alacak ve pek çok ürününde kullanacak.

Samsung'un Sistem LSI Bölümü'nden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Seh-Woong Jeong açıklamasında, "Mobil pazar için hazırladığımız uygulama işlemcileri, yarıiletken işimizdeki amiral gemilerinden birisi. Samsung uygulama işlemcia ilesinin en yeni üyesi Exynos'u duyurduğumuz için heyecanlıyız. Tüketicilerin mobil cihazlardan daha fazlasını talep ederken, Exynos işlemcileri, en mükemmel HD çoklu-ortam özelliklerini daha uzun pil ömrü ile sunacak." dedi. Şu an kullanılmakta olan en güçlü mobil işlemcisine Hummingbird (Sinekkuşu) adını veren Samsung, çift çekirdekli yeni işlemci ailesine ise takip ettiği "Akıllı ve Yeşil" stratejisinin yansıması olarak Yunanca'da akıllı anlamına gelen Exypnos ve Yeşikl anlamına gelen Prasinos kelimelerini birleştirmeyi tercih etmiş.