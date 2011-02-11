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Samsung akıllı telefonlar ve tabletler için hazırladığı çift çekirdekli işlemcisini tanıttı

8 yıl
9,7b
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İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung ilk tanıtımını Eylül ayında yaptığı çift çekirdekli yeni mobil işlemcisini duyurdu. Uzunca bir süre Orion kod adıyla anılan ARM Cortex-A9 tabanlı yeni işlemci pazara Exynos 4210 adı altında sunulacak. Samsung tarafından akıllı telefonlar ve tablet bilgisayarlar için geliştirilen çift çekirdekli işlemcide grafik birimi olaraksa Imagination'ın PowerVR çözümüne yer verilmesi bekleniyor. Hacimli üretimi önümüzdeki ay başlayacak Exynos 4210 ile Samsung, Nvidia'nın Tegra 2 platformunu hedef alacak ve pek çok ürününde kullanacak.

Samsung'un Sistem LSI Bölümü'nden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Seh-Woong Jeong açıklamasında, "Mobil pazar için hazırladığımız uygulama işlemcileri, yarıiletken işimizdeki amiral gemilerinden birisi. Samsung uygulama işlemcia ilesinin en yeni üyesi Exynos'u duyurduğumuz için heyecanlıyız. Tüketicilerin mobil cihazlardan daha fazlasını talep ederken, Exynos işlemcileri, en mükemmel HD çoklu-ortam özelliklerini daha uzun pil ömrü ile sunacak." dedi. Şu an kullanılmakta olan en güçlü mobil işlemcisine Hummingbird (Sinekkuşu) adını veren Samsung, çift çekirdekli yeni işlemci ailesine ise takip ettiği "Akıllı ve Yeşil" stratejisinin yansıması olarak Yunanca'da akıllı anlamına gelen Exypnos ve Yeşikl anlamına gelen Prasinos kelimelerini birleştirmeyi tercih etmiş.


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Erasmus78 8 yıl
Yahu hem Tegra 2 ye rakip işlemci yaptım diyorsun hem de Galaxy Tab II Tegra 2 kullanıyorsun ve 1-1,5 milyon adet de sipariş geçiyorsun. Bu ne perhiz ne lahana turşusu? Bir şey anlamadım bu işten.
Ayrıca Exynos işlemcisi Apple için yapılmıyor. Apple kendi işlemcisi yapıyor zaten. Yapıyor derken tasarımını yapıyor demek istiyorum. Apple tasarlıyor Samsung üretiyor. Tıpku Ati ve Nvidia'nın GPU ları tasarlayıp TMSC ye ürettirmesi gibi. Özetle Apple Exynos kullanmayan kendi tasarladığı A5 işlemcisini kullanacak.
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Rainbow6 8 yıl
Banada iphone5 icinmis gibi geliyo yada ben bu telefona cok taktim :) ama gercekten iphone5 de bu islemciyi kullanacaksa adamlar gelecek ay uretime basliyomus ee samsungun urunleride var nasil yetistirecekler haziran ayina apple telefonlarini biliyosunuz 2 ayda 10 milyon satiyo adamlar :)
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Ju1i@~ 8 yıl
@lazloo
iPhone5 için bu herhalde.
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Batuist 8 yıl
işlemcinin haberde sadece ismi var başka hiçbirşey yok yazıda... o kadar mı?? samsung yeni bir işlemci çıkardı adıda exynos.. deseymişsin yine birşey kaybetmezmişiz...!!! :)
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lazloo 8 yıl
Daha demin Galaxy S 2 de Snapdragon 8260 ve Adreno 205 kullanılacağını duydum. Samsung ne yapmaya çalışıyor anlamıyorum. Bu cihazda çift çekirdekli Orion un kullanılacağını tahmin ediyordum.
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sundancer 8 yıl
samsung galaxy s2 de kullanacaklarımı acaba bu yeni işlemciyi..?
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