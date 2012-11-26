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Samsung, akıllı telefonlarına uyguladığı dayanıklılık testlerini detaylandırdı

6 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Bu yıl piyasaya sürdüğü akıllı telefonlarında farklı bir tasarım anlayışı benimseyen Samsung, uyguladığı dizayn değişiklikleri sonrası ortaya çıkan yeni ürünlerinin dayanıklılığını nasıl test ettiğini gözler önüne seren bazı görüntüler yayınladı. Firmanın resmi blogu Samsung Tomorrow aracılığıyla paylaşılan test aşamalarında, aygıtların günlük yaşamda kullanılırken maruz kalabilecekleri durumlar karşısında işlevselliklerini ne kadar koruyabilecekleri ölçülüyor. 
Android 4.0 ile gelen ekran üzerindeki durum çubuğunu bu seneki mobil telefon portföyünde tercih etmekten kaçınan Güney Koreli üretici, ön paneldeki Home tuşunu 5.5 inçlik Galaxy Note II ve 4.8 inçlik Galaxy S III'te dahi korumuştu. Bu fiziksel giriş birimi, ilk olarak 200-300 grama tekabul eden ve kullanıcıların normal dokunuşlarıyla aynı düzeydeki bir seviyeden test ediliyor. 20 milyon kez basınç uygulanan düğme, görevini sağlıklı bir şekilde yerine getirmeye devam ediyor. İkinci aşamada 1kg gibi çok daha yüksek basınç değerlerinde de denemelerde bulunuluyor.
Dayanıklılık testlerinin ikinci aşamasında, aygıtların arka pantolon cebinde taşınması ve üzerine oturulması senaryosuna uygun testler uygulanıyor. Yüzden fazla denemede 100 kilogramlık bir ağırlığı plastik kasasının esnekliği sayesinde zarar görmeden atlatan cihazlar, ardından para, anahtar gibi cisimlerle taşınmaları halinde nasıl bir dayanıklılık gösterecekleri hususunda farklı materyaller kullanılarak test ediliyor. Sonrasında hafif yağmurlu dış ortamda akıllı telefonların sudan etkilenmeden işlevselliğini korumayı başardığı gözleniyor. bu esnada Samsung'un AT&T operatörüyle satışa sunduğu Galaxy Rugby Pro'ya 12 litrelik su 35 saniyede fışkırtılıyor. Korece hazırlanan aşağıdaki videodan testler hakkında daha fazla detay edinebilirsiniz.

http://samsungtomorrow.com/3668 Yorum Yaz
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vamp 6 yıl en beğenilen
Abi bu telefonu eline alınca kaliteli ya da klitesiz hissini anlayabilen ellere hayranım. Bence sizin kalite anlayışınız
1-ağırlıkla ilgili(lumia 920 övenler ve iphone 4 ve 4s i övenler grubu)
2-telfonun kaplamasının mat plastikten oluşu(onex)
Bunun haricinde sizin değerlendirme kriteriniz bana göre yok. Kimisi kalkar arka kapağa laf atar, daha sonra da "iyiki sd girişi var" der. tezat içinde tezatsınız.
Abi bu telefonu eline alınca kaliteli ya da klitesiz hissini anlayabilen ellere hayranım. Bence sizin kalite anlayışınız1-ağırlıkla ilgili(lumia 920 övenle...
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pogomania 6 yıl
Berkmn
Yeni nesil telefonlar genelde çok hassas bir düşürmeyle gidebiliyorlar, bence o kadar özellik ekleyip dayanıklılık eklememek saçmalık oluyor eğer S3 donanımı kadar dayanıklı olsaydı satışlarda patlama yaşanırdı

dostum satışlar zaten patlamış durumda son çeyrekte lider konumda :)
BerkmnYeni nesil telefonlar genelde çok hassas bir düşürmeyle gidebiliyorlar, bence o kadar özellik ekleyip dayanıklılık eklememek saçmalık ol...
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darklord4 6 yıl
bir 3310 değil...
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AERN 6 yıl
Testlerde güzel görünüyor.
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K.can.tas 6 yıl
Keşke samsung biraz daha önem verse sağlamlık konusuna
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danGerfuLL 6 yıl
Konu harp alanina donmus.


Cihazda saglamlik istiyorsaniz agirlik ve fazladan ebatlara katlanacaksiniz. Yok hafif olsun ekran cercevesi ince olsun cihaz ince olsun diyecekseniz 15 cm den yeri opunce, servisinde sizi opmesine musade edeceksiniz.

Hee yok egilip bukulebilir bir cihaz da alabiliriz 2000 verip diyorsaniz o da sizin bileceginiz mesele.
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DH Misafiri 6 yıl
LUMİA 820 DE BUNLARA GEREK YOK SADECE 15 CM DEN BIRAKIN TEKRAR KULLANILAMIYOR GERÇİ FİRMANINDA AKSİ YÖNDE İDDİASI YOK BANA SÖYLEDİKLERİ ŞU ANLAMA GELİYOR BİZ BU KADAR YAPABİLİYORUZ İŞİNİZE GELİYORSA DAYANIKLILIK İDDİAMIZ YOK
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ardakbaycan 6 yıl
Dun Nokia ya sallayanlar bugun kraldan cok kralci oluyorlar.. samsung yada x firmasi lumia kalinliginda ve agirliginda olacaksa bu malzeme yapisi ve icerigini kullanmayi tercih etmeyebilirler zaten etmiyorlar da.. biraz gozunuzu fanatiklikten ayirabilirseniz bir dikkat edin her firmanin kendi stili var..nokia nin eski bir gelenegidir sert ve dayanikli malzeme kullanmak , dayanikliliga onem veren bir firma.. Samsung cihazi mobil kullanim icin en optimum hale getirmeye calisiyor stil olarak.. mobilite dedigimizde hafiflik en onemli faktor.. hem ultra dayanikli hem de cok hafif bir malzeme biliyorsaniz ve maliyetleri de uygunsa samsung a mail atin siz de rahat edin biz de edelim
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DH Misafiri 6 yıl
vamp
Dusme testlerinde ekranin kirilmasi yada kirilmamasi tasarim ile ilgilidir. Malzeme kalitesiyle alakasi yoktur

ilk defa böyle birşey duydum...tasarımda bir ürünün kalitesini göstermez mi zaten ekranların hepsi corning marka gorilla glass.burda samsung un yapacağı o ekranı en iyi şekilde kullanmak...şunu kabul etmek lazım işte telefon bu diyebileceğimiz ürünler çıkartılmıyor...ancak microsoft aç gözlülük etmez ise nokia bilgi birikim ve tecrübesi ile yine ilk 3 içine girecektir....benim ilerde gördüğüm ilk 5 sony-samsung-nokia-apple-microsoft.
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vamp 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
vamp
Dusme testlerinde ekranin kirilmasi yada kirilmamasi tasarim ile ilgilidir. Malzeme kalitesiyle alakasi yoktur

ilk defa böyle birşey duydum...tasarımda bir ürünün kalitesini göstermez mi zaten ekranların hepsi corning marka gorilla glass.burda samsung un yapacağı o ekranı en iyi şekilde kullanmak...şunu kabul etmek lazım işte telefon bu diyebileceğimiz ürünler çıkartılmıyor...ancak microsoft aç gözlülük etmez ise nokia bilgi birikim ve tecrübesi ile yine ilk 3 içine girecektir....benim ilerde gördüğüm ilk 5 sony-samsung-nokia-apple-microsoft.

Samsungta s3 u lumia gibi kocaman yapip 4.5" ekran yapip ekran camini dis cerceveden ayri tutsaydi s3 dusunce kirilmazdi. Eger lumia gibi bi tasarim yapsaydi s3 bu kadar satmazdi. Tasarimda yapilan her mudahale bir risktir ve bu riski goze alip cikarttilar. Boyutuna gore en buyuk ekrani sunan telefonu yaptilar ;)
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vamp 6 yıl
Dusme testlerinde ekranin kirilmasi yada kirilmamasi tasarim ile ilgilidir. Malzeme kalitesiyle alakasi yoktur
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DH Misafiri 6 yıl
youtube.com/...
tartışmaya gerek yok bakın bu da nokia lumia 920 nin damacanadan üretilmiş telefonu bu testte ekran zarar görürken arka kısmında hiçbir sorun olmuyor...ayrıca yüksekten bırakma testinde çok başarılı....
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__Nikolaus__ 6 yıl
Ne ip5 ne s3 kullanicisiyim , buyrun s3 un rezil dayanikliligi , yandan carpmaya ekran gidiyor.

youtube.com/...
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saltooo 6 yıl
sağlam çalışmış samsung
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darkaura 6 yıl
S3 polycarbonat mi arastirma geregi bile duymadim. Zira s3un polycarbonati kevlar gibi super bir malzemeymis gibi tanitip kullanicinin gozunu boyama gayreti yok. Ayrica s3 polycarbonatsa kendinizle celismis olmuyor musunuz? Dokunma hissi demissiniz, e ayni malzeme. Bu durumda kalite hissetmeniz icin illa tugla olmasi gerektigini kabul ediyorsunuz. Hissiyat kaliteyse size seramik bir tugla verelim onu uzerinizde tasiyin.
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Lord Melkor 6 yıl darkaura
darkaura

S3 polycarbonat mi arastirma geregi bile duymadim. Zira s3un polycarbonati kevlar gibi super bir malzemeymis gibi tanitip kullanicinin gozunu boyama gayreti yok. Ayrica s3 polycarbonatsa kendinizle celismis olmuyor musunuz? Dokunma hissi demissiniz, e ayni malzeme. Bu durumda kalite hissetmeniz icin illa tugla olmasi gerektigini kabul ediyorsunuz. Hissiyat kaliteyse size seramik bir tugla verelim onu uzerinizde tasiyin.

Allah ım ya verdiği histen bahsediyorum elime almayada gerek yon diyorum boş boş uzatıyosun
Telefonların arkasını çevir ve yere koy taşıma tamam mı o zamanda aynı his oluyor dokunmayla
Adam kafayı tartıyla bozmuş yala
Bende araştırmadım herkes plastik diye yırtınırken donanımhaber açıklamıştı
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zZzerk 6 yıl
Gayet Kullanışlı bir test...
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