Samsung, akıllı telefonlarına uyguladığı dayanıklılık testlerini detaylandırdı





Bu yıl piyasaya sürdüğü akıllı telefonlarında farklı bir tasarım anlayışı benimseyen Samsung, uyguladığı dizayn değişiklikleri sonrası ortaya çıkan yeni ürünlerinin dayanıklılığını nasıl test ettiğini gözler önüne seren bazı görüntüler yayınladı. Firmanın resmi blogu Samsung Tomorrow aracılığıyla paylaşılan test aşamalarında, aygıtların günlük yaşamda kullanılırken maruz kalabilecekleri durumlar karşısında işlevselliklerini ne kadar koruyabilecekleri ölçülüyor.

Android 4.0 ile gelen ekran üzerindeki durum çubuğunu bu seneki mobil telefon portföyünde tercih etmekten kaçınan Güney Koreli üretici, ön paneldeki Home tuşunu 5.5 inçlik Galaxy Note II ve 4.8 inçlik Galaxy S III'te dahi korumuştu. Bu fiziksel giriş birimi, ilk olarak 200-300 grama tekabul eden ve kullanıcıların normal dokunuşlarıyla aynı düzeydeki bir seviyeden test ediliyor. 20 milyon kez basınç uygulanan düğme, görevini sağlıklı bir şekilde yerine getirmeye devam ediyor. İkinci aşamada 1kg gibi çok daha yüksek basınç değerlerinde de denemelerde bulunuluyor.

Dayanıklılık testlerinin ikinci aşamasında, aygıtların arka pantolon cebinde taşınması ve üzerine oturulması senaryosuna uygun testler uygulanıyor. Yüzden fazla denemede 100 kilogramlık bir ağırlığı plastik kasasının esnekliği sayesinde zarar görmeden atlatan cihazlar, ardından para, anahtar gibi cisimlerle taşınmaları halinde nasıl bir dayanıklılık gösterecekleri hususunda farklı materyaller kullanılarak test ediliyor. Sonrasında hafif yağmurlu dış ortamda akıllı telefonların sudan etkilenmeden işlevselliğini korumayı başardığı gözleniyor. bu esnada Samsung'un AT&T operatörüyle satışa sunduğu Galaxy Rugby Pro'ya 12 litrelik su 35 saniyede fışkırtılıyor. Korece hazırlanan aşağıdaki videodan testler hakkında daha fazla detay edinebilirsiniz.

http://samsungtomorrow.com/3668