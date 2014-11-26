Samsung bazı bölümleri elden çıkarıyor, JK Shin görevden alınabilir





Akıllı telefon pazarında yaşadığı durgunluk nedeniyle gelir ve karlarda erime yaşamaya başlayan Samsung'un mobil bölümü baştan ayağa elden geçireceği gündeme gelmişti. Ancak firmanın diğer bölümlerde de tasarrufa gitmesi bekleniyor.





Güney Kore'den gelen bilgilere göre firma elindeki savunma sanayi ve kimyasal üretim ile ilgili iki bölümü başka bir Güney Koreli'ye devredecek ve bu satıştan 1.7 milyar dolar gelir elde etmeyi bekliyor. Ayrıca bu bölümlerin masraflarından da kurtulmuş olacak.





Mobil bölümde başlaması beklenen işten çıkarma operasyonu ise Samsung Mobile patronunun da başını yiyebilir. Pek çok önemli Unpacked etkinliğinde sahne alan ve sempatik sunumu ile hayran kitlesi kazanan Samsung Mobile tepe yöneticisi JK Shin, önümüzdeki dönemde görevden alınacak. Yerine ise ev uygulamaları ve televizyon bölümünün patronu Boo-Keun Yoon getirilecek.





Samsung Electronics şirket olarak üç başlı bir yönetim sistemi benimsemişti. Firmanın asıl patronu olan Boo-Keun Yoon eş başkan olarak ev uygulamaları ve televizyon bölümünden sorumlu. Diğer eş başkan JK Shin ise mobil cihaz ve tablet bölümüne bakıyor. Yönetim kurulu başkan yardımcısı Kwon Oh-Yun ise yarıiletken ve panel üretiminden sorumlu eş başkanlık görevini yürütüyor.





Samsung için önemli projelere imza atan Yoon'un yeni değişiklik sonrasında tüm tüketici elektroniği üretimini eline alması ve firmayı çıkışa geçirmesi bekleniyor. Değişim için beklenen muhtemel tarih ise Aralık ayı ortaları. JK Shin haricinde eş başkan veya yönetim kurulunda bir değişiklik yapılması beklenmiyor.

http://www.electronista.com/articles/14/11/26/home.appliance.television.co.ceo.could.take.over.mobile.shin.might.lose.ceo.role/