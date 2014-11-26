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Samsung bazı bölümleri elden çıkarıyor, JK Shin görevden alınabilir

4 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung bazı bölümleri elden çıkarıyor, JK Shin görevden alınabilir

Akıllı telefon pazarında yaşadığı durgunluk nedeniyle gelir ve karlarda erime yaşamaya başlayan Samsung'un mobil bölümü baştan ayağa elden geçireceği gündeme gelmişti. Ancak firmanın diğer bölümlerde de tasarrufa gitmesi bekleniyor. 

Güney Kore'den gelen bilgilere göre firma elindeki savunma sanayi ve kimyasal üretim ile ilgili iki bölümü başka bir Güney Koreli'ye devredecek ve bu satıştan 1.7 milyar dolar gelir elde etmeyi bekliyor. Ayrıca bu bölümlerin masraflarından da kurtulmuş olacak. 

Mobil bölümde başlaması beklenen işten çıkarma operasyonu ise Samsung Mobile patronunun da başını yiyebilir. Pek çok önemli Unpacked etkinliğinde sahne alan ve sempatik sunumu ile hayran kitlesi kazanan Samsung Mobile tepe yöneticisi JK Shin, önümüzdeki dönemde görevden alınacak. Yerine ise ev uygulamaları ve televizyon bölümünün patronu Boo-Keun Yoon getirilecek. 

Samsung Electronics şirket olarak üç başlı bir yönetim sistemi benimsemişti. Firmanın asıl patronu olan Boo-Keun Yoon eş başkan olarak ev uygulamaları ve televizyon bölümünden sorumlu. Diğer eş başkan JK Shin ise mobil cihaz ve tablet bölümüne bakıyor. Yönetim kurulu başkan yardımcısı Kwon Oh-Yun ise yarıiletken ve panel üretiminden sorumlu eş başkanlık görevini yürütüyor. 

Samsung için önemli projelere imza atan Yoon'un yeni değişiklik sonrasında tüm tüketici elektroniği üretimini eline alması ve firmayı çıkışa geçirmesi bekleniyor. Değişim için beklenen muhtemel tarih ise Aralık ayı ortaları. JK Shin haricinde eş başkan veya yönetim kurulunda bir değişiklik yapılması beklenmiyor.  

http://www.electronista.com/articles/14/11/26/home.appliance.television.co.ceo.could.take.over.mobile.shin.might.lose.ceo.role/ Yorum Yaz
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MegaWolt38 4 yıl
Bu devirde Samsung alan kaldı mı? Eğitim şart...
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Technotronic 4 yıl
Ne yaparsa yapsın kurtuluşu yok artık samsungun ,çinliler bir kaç yıl sonra sektörde ilk sıraya çıkacaklardır.
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SturdyHead 4 yıl
Beter olsunlar
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ahmethi 4 yıl
Nekadar taktı bu millet PLASTİKTİ METALDİ diye , Anlayın artık şunu bir telefonu METAL yapmak illaki çok satacak demek değil (bakınız HTC)
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wustti 4 yıl
piyasa doydu artık. sadece yeni cihaza ihtiyacı olanlar ve en yenisi hastalığı olan küçük bi kesim sürekli cihaz alıyor. eskiden yeni model ile piyasadaki arasında performans farkı olurdu artık yok. şimdi note4 ile note2 arasında ne fark var allasen. note2 de gayet stabil hızlı internette adam gibi her işini görüyor uygulama desteği var. tek fark oyunlarda. bunun için de kaç kişi cihaz değiştirecek. pazarın hareketlenmesi için yeni bişey lazım. ne bileyim mobil cihazlar için internet sitelerinin standardı filan değişirse mesela millet yeni cihaz alır.
mesela ben 5800 ile haber sitelerine vs giriyordum. facebook a giriyordum. sonra siteler değişti. hafıza az uyarısı vermeye başladı cihaz haber sitelerine giremiyordum değiştirmişlerdi hep. gittim note2 aldım. şu an her şeyi yapıyorum ve hızlı. batarya süresi de çok güzel. neden s5 note4 alayım. hatta s6 note5 alayım. hayat memnunum. ama bu internette vs yeni standartlar gelir de cihaz takoza dönerse ancak o zaman değiştiririm.
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FlyingUnderpants 4 yıl
Hep bunlar plastigin ekmegini daha uzun yiyeyimin sancilari. SII'den sonra cikan hicbir telefon tam anlamiyla beklentileri karsilamadi ancak yine de satti. S4 ve S5 te ise artik degisim sartti ama gelmedi. Sonu da boyle oldu.
Artik malzeme kalitesi kusursuz olmali. Touchwiz ise bastan ele alinmali hatta Android 5 cok fazla oynanmadan port edilmeli.
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CoMMaNDeRCX 4 yıl
Sebep acik s3 e guncelleme yi kesersen boyle ortada kalirsin. Samsung benim rakibim ayfon demeli 4s hala guncelleme alıyor s3 e.ise bir yil once guncellemeyi kesti.
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acmtncy 4 yıl
samsung önce bütün tasarımcılarını işten çıkarsın sonra gerisini düşünsün.
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ErTuFx 4 yıl
Bosuna cabaliyorlar is isten gecti bu düsüs süreci durmaz.
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ender ahmet 4 yıl
ucuz maliyetli plastik telefonlardan malı götürdüler zaten son 4-5 yılda.

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TickTok 4 yıl
Eger bu kadar model çıkmasında bu adamın sözü geçtiyse defolsun gitsin çok bile kaldı.
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Firaristt 4 yıl
Yerinde bir karar. JK Shin, hem en fazla gelir elde edip en kötü stratejiyi izleyen yöneticiydi. Ortaya koyulan cihazları gerektiği gibi pazarlayamadığı gibi imajı da yerle bir etti son dönemde. Başarının ardından ne yapsak satar mantığı ile güncelleme desteği olmayan onlarca model ürettiler. İyi de satış yaptılar ama insanların da bu dönemde Samsung konusundaki algısı değişti.
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OnizukaSensei 4 yıl Firaristt
Katılıyorum hocam.. Yavaş yavaş Galaxy Alpha ve Note 4 ile bir şeyler değişmeye başladı ve bunu her yere yaymaya başladılar ki bence de iyi oldu.. Seneye Samsung açısından daha iyi olacak gibi görünüyor..
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