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Samsung daha doğru ölçümler yapabilen bir GPS teknolojisi üzerinde çalışıyor

4 yıl
2,7b
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung daha doğru ölçümler yapabilen bir GPS teknolojisi üzerinde çalışıyor

Akıllı telefon satın alırken, tüketici olarak cihaz bileşenleri içerisinde dikkat ettiğimiz noktalardan birisi yerleşik konumlama yongası ve bu bileşen giderek daha fazla tüketici ilgisi uyandırmaya başladı. 

ABD'nin GPS, Rusya'nın GLONASS, Avrupa'nın Galileo ve Çin'in BeiDou adındaki uydu tabanlı konumlama sistemleri gibi örneklerin sayısı arttıkça tüketiciler de cihazlarında uygun bir destek olmasını istiyor ve haliyle yongaların da buna uyum sağlaması gerekiyor. 

Pek çok firma bu sistemlerin biri veya tamamı üzerinde çeşitli projeler geliştiriyor. Güney Koreli elektronik devi Samsung da çok daha doğru ölçümler yapabilen bir GPS yongası üzerinde çalışmalara başlamış durumda. 

Aslında projenin temeli Texas Üniversitesi araştırmacılarına kadar gidiyor. Ekip şimdiki GPS sistemlerinden 100 kat daha doğru konumlama yapabilen ve ölçümleri neredeyse santimetreye kadar indirebilen bir sistem geliştirdi. Ancak normalde jeoloji ve haritalama hizmetlerinde kullanılan bu sistem çok büyük antenlere ihtiyaç duyuyor ve mobil cihazlarda bu antenlerin kullanılması pek mümkün değil. 

İşte Samsung bu noktadan itibaren projeye dahil olmuş ve bu antenlerin bir mobil cihaz aksesuarı olabilecek seviyede küçültülmesini amaçlıyor. Mümkün olursa sistem bir yongaya entegre edilecek ve doğrudan mobil cihazların anakartına yerleştirilecek. 

Sistem sadece mobil cihazları ilgilendirmiyor. Örneğin çok daha doğru bir şekilde kargo dağıtımı yapabilecek insansız hava araçları, arabaların muhtemel bir çarpışmayı tahmin edebilmesi veya sürücüsüz araçların çok daha düzgün bir şekilde yolda ilerleyebilmesi bu tür sistemlerin daha entegre hale gelmesine bağlı. Ancak şimdilik Samsung'un bu sistemi ne zaman ticari hale getireceği bilinmiyor.  

http://www.androidheadlines.com/2015/05/samsung-investing-research-precise-gps-system.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter Yorum Yaz
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Bradley Cooper 4 yıl en beğenilen Masquerade89
Masquerade89

adamlar her yere elini atıyor

dünyanın bir numaralı teknoloji firması. apple falan bunun yanında hikaye. biraz fanboyluk olacak ama apple yokken samsung vardı

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Masquerade89adamlar her yere elini atıyordünyanın bir numaralı teknoloji firması. apple falan bunun yanında hikaye...
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Masquerade89 4 yıl
adamlar her yere elini atıyor
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Beybifeys 4 yıl
Aslında bu haberi ben iPhone için daha önce paylaşmıştım. Haberi reddit forumlarında görmüştüm ve adı iphone ile geçiyordu. Şimdi de samsung olaya el atmış sanırım. Her ne olursa olsun teknoloji için çok önemli bir adım.

Buyrun paylaştığım haber. Santimetre hassasiyetinde GPS demek birçok alanda insansız faaliyet demektir.
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mokinto 4 yıl
Devrim olur
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metinolmetin 4 yıl
Akıllı telefonlara pek iglim yoktu, hatta gereksiz bile buluyordum. Ne zamanki bir uygulamanın özellikleri ve kullanımı benim iş alanımın sahasını ilgilendirdiğini farkedince bir anda akıllı cep'lere(android) olan tavrımın değişmesine neden oldu. DishPointer adlı uygulama ile bulunduğunuz yeri akıllı cebin dahili GPS'i ile belirliyor, telefonun kamerası yardımıyla baktığınız yöndeki görüntü içine uyduları OSD biçiminde sembolik olarak yerleştiriyor. Uydu çanak anteni için en uygun yer keşfini size sağlıyor. Akıllı Telefonun dahili GPS'i sayesinde bulunduğunuz yerin enlem, boylam bilgilerine göre gerekli olan açıları Azimut(yatay açı) Elevasyon(kalkış açısı) Polarisayon(LNB döneç açısı) bilgilerini DishPointer uygulaması, bunu otomatik olarak hesaplayıp size sağlıyor. Bu sayede montaja başlamadan önce karşı taraftaki binadan veya ağaç yada herhangi bir yapının çananak antenin görüş açısını etkilermi etkilemezmi kuşkunuz ortadan kalkmış oluyor.
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Masquerade89 4 yıl
adamlar her yere elini atıyor
1 Yanıt Yanıtla +8
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Bradley Cooper 4 yıl Masquerade89
Masquerade89

adamlar her yere elini atıyor

dünyanın bir numaralı teknoloji firması. apple falan bunun yanında hikaye. biraz fanboyluk olacak ama apple yokken samsung vardı

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