Samsung daha doğru ölçümler yapabilen bir GPS teknolojisi üzerinde çalışıyor

Akıllı telefon satın alırken, tüketici olarak cihaz bileşenleri içerisinde dikkat ettiğimiz noktalardan birisi yerleşik konumlama yongası ve bu bileşen giderek daha fazla tüketici ilgisi uyandırmaya başladı.





ABD'nin GPS, Rusya'nın GLONASS, Avrupa'nın Galileo ve Çin'in BeiDou adındaki uydu tabanlı konumlama sistemleri gibi örneklerin sayısı arttıkça tüketiciler de cihazlarında uygun bir destek olmasını istiyor ve haliyle yongaların da buna uyum sağlaması gerekiyor.





Pek çok firma bu sistemlerin biri veya tamamı üzerinde çeşitli projeler geliştiriyor. Güney Koreli elektronik devi Samsung da çok daha doğru ölçümler yapabilen bir GPS yongası üzerinde çalışmalara başlamış durumda.





Aslında projenin temeli Texas Üniversitesi araştırmacılarına kadar gidiyor. Ekip şimdiki GPS sistemlerinden 100 kat daha doğru konumlama yapabilen ve ölçümleri neredeyse santimetreye kadar indirebilen bir sistem geliştirdi. Ancak normalde jeoloji ve haritalama hizmetlerinde kullanılan bu sistem çok büyük antenlere ihtiyaç duyuyor ve mobil cihazlarda bu antenlerin kullanılması pek mümkün değil.





İşte Samsung bu noktadan itibaren projeye dahil olmuş ve bu antenlerin bir mobil cihaz aksesuarı olabilecek seviyede küçültülmesini amaçlıyor. Mümkün olursa sistem bir yongaya entegre edilecek ve doğrudan mobil cihazların anakartına yerleştirilecek.





Sistem sadece mobil cihazları ilgilendirmiyor. Örneğin çok daha doğru bir şekilde kargo dağıtımı yapabilecek insansız hava araçları, arabaların muhtemel bir çarpışmayı tahmin edebilmesi veya sürücüsüz araçların çok daha düzgün bir şekilde yolda ilerleyebilmesi bu tür sistemlerin daha entegre hale gelmesine bağlı. Ancak şimdilik Samsung'un bu sistemi ne zaman ticari hale getireceği bilinmiyor.

http://www.androidheadlines.com/2015/05/samsung-investing-research-precise-gps-system.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter