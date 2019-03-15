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Samsung, akıllı telefonlar için 12 GB LPDDR4X DRAM üretimine başlıyor

Samsung’un paylaştığı blog yazısında firmanın 12 GB LPDDR4X RAM üretimine başladığı öğrenildi. Ayrıca Samsung’un DRAM üretiminin tarihçesini içeren bir tablo da mevcut.
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Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Samsung, akıllı telefonlar için 12 GB LPDDR4X DRAM üretimine başlıyor
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Samsung’un pek çok iş kolu bulunuyor. Bunlardan biri DRAM üretimi. Geçtiğimiz ay duyurulan 512 GB eUFS 3.0 bellek üretimi haberinden sonra, bugün ise akıllı telefonlar için 12 GB boyutunda LPDDR4X DRAM modülleri üretileceği açıklandı.

Geçmişten günümüze DRAM üretimi

12 GB LPDDR4X DRAM, 6 adet 16-gigabit LPDDR4X çipi ile oluşuyor. 10nm (1y-nm) üretim süreci sonucunda ortaya çıkan bu DRAM, saniyede 34.1 GB veri aktarımına olanak sağlıyor. Ayrıca 1.1 milimetre kalınlığı sayesinde de akıllı telefonlar daha ince tasarımlarla sunulabilecek. Samsung bu yeni DRAM modülünün ardından geçmişten günümüze DRAM üretiminde gerçekleştirdiği büyük adımlardan bahsetti. Bunlar 2011 yılında 1 GB DRAM üretimi ve onun ardından 6 GB (2015), 8 GB (2016) olarak gözüküyor.

Ayrıca Bkz. "iPad mini 5 tasarım açısından büyük bir yenilik sunmayacak"

Son olarak Samsung, 12GB boyutunda DRAM’in büyüyen ekran boyutları, çoklu kameralar, yapay zeka ve 5G bağlantı desteği gibi konulara vereceği destekten değiniyor. Firmanın DRAM üretim tarihçesini içeren tabloyu aşağıdan inceleyebilirsiniz.

Samsung, akıllı telefonlar için 12 GB LPDDR4X DRAM üretimine başlıyor
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https://news.samsung.com/global/samsung-launches-highest-capacity-mobile-dram-to-accommodate-next-generation-smartphones?utm_source=feedly&utm_medium=direct Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Ogzx005 1 ay yeni yorumcu
Amaaan Samsung değil mi işte yılda 1000 telefon modeli çıkaran
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sreylare 2 ay
Rame hava basıp boş lafa dolanıyorlar 12gb lpddr4x yerine 5gb lpddr5 bellek tercih ederim. ancak takvime uyduklarını sanmıyorum lpddr5 halen ortada yok.
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sniper23 2 ay
Bu RAM'lerde farklı bir basım tekniği mi var ki 1y-nm deniliyor?
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khytr89 2 ay
Donanıma kasıyorlar ama bu donanımı kullanacak yazılım yok ki :/ şu an babamdaki note 2 bile kasmadan instagrama whatsapp a giriyor. Onun dışında kim telefonunda ağır photoshop, premiere, after effect vs yapıyor ki .
Tamam gelişsin bir şey demiyorum ama daha önemli şeyler var misal batarya, kasa dayanıklılığı, çeltik/delik yok etme vs vs vs
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