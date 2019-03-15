Samsung, akıllı telefonlar için 12 GB LPDDR4X DRAM üretimine başlıyor

Samsung’un pek çok iş kolu bulunuyor. Bunlardan biri DRAM üretimi. Geçtiğimiz ay duyurulan 512 GB eUFS 3.0 bellek üretimi haberinden sonra, bugün ise akıllı telefonlar için 12 GB boyutunda LPDDR4X DRAM modülleri üretileceği açıklandı.

Geçmişten günümüze DRAM üretimi

12 GB LPDDR4X DRAM, 6 adet 16-gigabit LPDDR4X çipi ile oluşuyor. 10nm (1y-nm) üretim süreci sonucunda ortaya çıkan bu DRAM, saniyede 34.1 GB veri aktarımına olanak sağlıyor. Ayrıca 1.1 milimetre kalınlığı sayesinde de akıllı telefonlar daha ince tasarımlarla sunulabilecek. Samsung bu yeni DRAM modülünün ardından geçmişten günümüze DRAM üretiminde gerçekleştirdiği büyük adımlardan bahsetti. Bunlar 2011 yılında 1 GB DRAM üretimi ve onun ardından 6 GB (2015), 8 GB (2016) olarak gözüküyor.

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Son olarak Samsung, 12GB boyutunda DRAM’in büyüyen ekran boyutları, çoklu kameralar, yapay zeka ve 5G bağlantı desteği gibi konulara vereceği destekten değiniyor. Firmanın DRAM üretim tarihçesini içeren tabloyu aşağıdan inceleyebilirsiniz.

https://news.samsung.com/global/samsung-launches-highest-capacity-mobile-dram-to-accommodate-next-generation-smartphones?utm_source=feedly&utm_medium=direct