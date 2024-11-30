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    Galaxy S25 ve S25 Plus'ın renk seçenekleri belli oldu

    Samsung Galaxy S25 ve S25 Plus'ın lansman renkleri ortaya çıktı. Peki bu yılki telefonlar hangi renklerde geliyor? İşte her iki modelin tasarımları ve daha fazlası...
    Galaxy S25 ve S25 Plus'ın renk seçenekleri belli oldu! Tam Boyutta Gör
    Samsung Galaxy S25 serisinin çıkışına iki aydan az bir süre kaldı ve seride yer alacak modeller hakkında yeni sızıntılar duymaya devam ediyoruz. Hatta Galaxy S25, 25+ ve S25 Ultra hakkında soru işaretleri neredeyse kalmadı. Son olarak Galaxy S25 ve S25 Plus'ın lansman renkleri de belli oldu.

    Galaxy S25 ve S25 Plus'ın renk seçenekleri belli oldu

    Sızdırılan görüntüler, Galaxy S25 ve S25+ ile sunulacak renk seçeneklerinin büyük bir kısmını doğruluyor. Telefonların SIM kart yuvası parçalarına göre her iki model, Midnight Black, Moon Night Blue, Silver Shadow, Sparkling Blue ve Sparkling Green renklerinde satışa çıkacak. S25 Ultra'nın ise daha az renkli titanyum çerçeveye sadık kalması bekleniyor.

    • Midnight Black (Gece Siyahı)
    • Moon Night Blue (Gece Mavisi)
    • Silver Shadow (Gümüş Gölge)
    • Sparkling Blue (Işıltılı Mavi)
    • Sparkling Green (Işıltılı Yeşil)

    Daha önce doğrulanan renkler ise şu şekilde;

    • Coral Red (Mercan Kırmızısı)
    • Pink Gold (Pembe Altın)
    • Blue/Black (Mavi/Siyah)
    Galaxy S25 ve S25 Plus'ın renk seçenekleri belli oldu! Tam Boyutta Gör
    Renk seçeneklerinin yanı sıra Galaxy S25 serisinin Galaxy S ailesindeki en radikal değişimlerden biri olması bekleniyor. Galaxy S25 ve S25+ özelinde en merak edilen konu ise hangi işlemcinin kullanılacağı oldu. Keza S25 Ultra'nın Snapdragon 8 Elite işlemci ile gelirken, S25 ve S25+'ın Exynos 2500 işlemciden güç alacağı belirtiliyor.

    Bu da her iki model arasında kayda değer bir performans farkına neden olabilir. Ayrıca Galaxy S25'in boyutları, selefinin 147 x 70.6 x 7.6 mm boyutlarına kıyasla 146,94 x 70,46 x 7,25 mm ölçülerinde olacak. Galaxy S25 Plus'ın ise 158,44 x 75,79 x 7,35 mm ölçülerinde tanıtılacağı belirtiliyor. Bu da selefinden 0,35mm daha ince. 

    Galaxy S25, S25 ve S25 Ultra ne zaman tanıtılacak?

    Samsung, Galaxy S24 serisini Ocak 2024'te tanıttı. Bu nedenle, Galaxy S25 serisinin Ocak 2025'te piyasaya çıktığını görebiliriz. Şu anda S25 serisinin fiyatlandırması hakkında herhangi bir bilgi yok

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    Öğrenci yapımı roket, 20 yıllık rekoru kırdı

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    Düz dünyacılar, şu öğrencilerin yaşı kadar anasınıfı dahil baştan okuyun, 20 yıl sonra kendi imkanlarınızla roketinizi yollayıp bu komployu belgeleyin, kurtarın insanlığı.

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