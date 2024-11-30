- Galaxy S25 ve S25 Plus'ın renk seçenekleri belli oldu
- Galaxy S25, S25 ve S25 Ultra ne zaman tanıtılacak?
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Galaxy S25 ve S25 Plus'ın renk seçenekleri belli oldu
Sızdırılan görüntüler, Galaxy S25 ve S25+ ile sunulacak renk seçeneklerinin büyük bir kısmını doğruluyor. Telefonların SIM kart yuvası parçalarına göre her iki model, Midnight Black, Moon Night Blue, Silver Shadow, Sparkling Blue ve Sparkling Green renklerinde satışa çıkacak. S25 Ultra'nın ise daha az renkli titanyum çerçeveye sadık kalması bekleniyor.
- Midnight Black (Gece Siyahı)
- Moon Night Blue (Gece Mavisi)
- Silver Shadow (Gümüş Gölge)
- Sparkling Blue (Işıltılı Mavi)
- Sparkling Green (Işıltılı Yeşil)
Daha önce doğrulanan renkler ise şu şekilde;
- Coral Red (Mercan Kırmızısı)
- Pink Gold (Pembe Altın)
- Blue/Black (Mavi/Siyah)
Bu da her iki model arasında kayda değer bir performans farkına neden olabilir. Ayrıca Galaxy S25'in boyutları, selefinin 147 x 70.6 x 7.6 mm boyutlarına kıyasla 146,94 x 70,46 x 7,25 mm ölçülerinde olacak. Galaxy S25 Plus'ın ise 158,44 x 75,79 x 7,35 mm ölçülerinde tanıtılacağı belirtiliyor. Bu da selefinden 0,35mm daha ince.
Galaxy S25, S25 ve S25 Ultra ne zaman tanıtılacak?
Samsung, Galaxy S24 serisini Ocak 2024'te tanıttı. Bu nedenle, Galaxy S25 serisinin Ocak 2025'te piyasaya çıktığını görebiliriz. Şu anda S25 serisinin fiyatlandırması hakkında herhangi bir bilgi yokBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Düz dünyacılar, şu öğrencilerin yaşı kadar anasınıfı dahil baştan okuyun, 20 yıl sonra kendi imkanlarınızla roketinizi yollayıp bu komployu belgeleyin, kurtarın insanlığı.