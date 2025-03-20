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    Vivo X200S sızdırıldı: Yeni nesil amiral gemisi neler sunuyor?

    Vivo, Nisan ayında düzenleyeceği etkinlikle yeni amiral gemisi X200S modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Cihazın düz ekran, kablosuz şarj desteği ve kamera özellikleriyle dikkat çekebilir.

    Vivo X200S sızdırıldı: Yeni nesil amiral gemisi neler sunuyor? Tam Boyutta Gör

    Vivo, Nisan ayında düzenleyeceği etkinlikle yeni cihazlarını tanıtmaya hazırlanıyor. Bu etkinlikte X200 Ultra, X200S, Pad 4 Pro tablet ve Watch 5 modellerinin duyurulması bekleniyor. Lansman öncesi, Vivo’nun ürün yöneticisi Han Boxiao tarafından paylaşılan bir görsel, Vivo X200S’in tasarım detaylarını gözler önüne serdi.

    Yeni modelin en dikkat çeken yönlerinden biri, önceki X200’ün kavisli ekranının aksine düz bir ekrana sahip olması. Ayrıca, araç içinde şarj edilirken görüntülenen cihazın kablosuz şarj desteği sunduğu anlaşılıyor. Bunun yanı sıra, ekran içine yerleştirilen ultrasonik parmak izi sensörünün önceki modele göre daha yukarı konumlandırıldığı görülüyor.

    Sızan bilgilere göre, Vivo X200S 6,67 inç büyüklüğünde OLED LTPS bir ekranla gelecek. 1,5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan bu panel, akıcı bir görsel deneyim vaat ediyor. Cihazın gücünü MediaTek’in henüz duyurulmamış Dimensity 9400 Plus işlemcisinden alacağı ve en üst konfigürasyonda 16GB RAM ile 1TB depolama alanı sunacağı belirtiliyor. Batarya kapasitesinin ise 6.000mAh olacağı ve 90W kablolu, 50W kablosuz hızlı şarj desteği sunacağı konuşuluyor.

    Kamera tarafında Vivo, Zeiss iş birliğiyle geliştirdiği üçlü kamera sistemine yer veriyor. 50 megapiksel Sony IMX921 ana sensör, 50 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel periskop telefoto lens ile donatılan cihaz, özellikle optik zoom yetenekleriyle dikkat çekiyor.

    Dayanıklılık konusunda da iddialı olan Vivo X200S, IP68/69 sertifikasıyla suya ve toza karşı koruma sağlıyor. Metal çerçeveli modelin siyah ve gümüş renk seçenekleriyle sunulması bekleniyor. Tüm bu özelliklerle Vivo X200S, güçlü donanımı ve gelişmiş kamera sistemiyle premium segmentte kendine sağlam bir yer edinmeye hazırlanıyor.

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    ANKA 3, atış testinde hedefi başarıyla vurdu

    P
    pskillercheto 1 gün önce

    yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!

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