Samsung doğruladı: 4 Eylül'de Galaxy Gear akıllı saati geliyor

Samsung Mobile’ın kıdemli başkan yardımcısı Lee Young-Hee, Korean Times’a verdiği röportajda firmanın gelecek hafta düzenleyeceği etkinlikte Galaxy Note 3’ün yanı sıra lanse edilecek bir diğer cihazın Galaxy Gear isimli akıllı saat çözümü olduğu doğruladı.

Young-Hee, Galaxy Gear’ın Android bir tabanlı ve Bloomberg’in kısa bir sure once aktardığı gibi, esnek olmayan ekrana sahip giyilebilir teknolojinin konsept bir cihazı olacağını söyledi. Cihazın tüketiciyle buluşup buluşmayacağı konusunda ise Hee, Gear’ın mobil endüstriye anlamlı bir hava kazandıracak bir cihaz olduğuna inadıklarını söyleyerek kamuoyuna tanıtılacak Gear’ın mobil pazara yön verecek değişiklikler geçirebileceğinin sinyallerini verdi.

Kıdemli başkan yardımcısı, aynı röportajda ayrıca Kanadalı akıllı telefon üreticisi BlackBerry’yi satın alacakları yönündeki iddiayı reddetti.