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Samsung doğruladı: 4 Eylül'de Galaxy Gear akıllı saati geliyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Elektronik Cihazlar
Shady
Haber Editörü
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Samsung doğruladı: 4 Eylül'de Galaxy Gear akıllı saati geliyor

Samsung Mobile’ın kıdemli başkan yardımcısı Lee Young-Hee, Korean Times’a verdiği röportajda firmanın gelecek hafta düzenleyeceği etkinlikte Galaxy Note 3’ün yanı sıra lanse edilecek bir diğer cihazın Galaxy Gear isimli akıllı saat çözümü olduğu doğruladı.

Young-Hee, Galaxy Gear’ın Android bir tabanlı ve Bloomberg’in kısa bir sure once aktardığı gibi, esnek olmayan ekrana sahip giyilebilir teknolojinin konsept bir cihazı olacağını söyledi. Cihazın tüketiciyle buluşup buluşmayacağı konusunda ise Hee, Gear’ın mobil endüstriye anlamlı bir hava kazandıracak bir cihaz  olduğuna inadıklarını söyleyerek kamuoyuna tanıtılacak Gear’ın mobil pazara yön verecek değişiklikler geçirebileceğinin sinyallerini verdi.

Kıdemli başkan yardımcısı, aynı röportajda ayrıca Kanadalı akıllı telefon üreticisi BlackBerry’yi satın alacakları yönündeki iddiayı reddetti.


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JohnnyCash 6 yıl en beğenilen
bırakın da saati bari kasmadan kullanalım
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furkann20 6 yıl
Güncelleme gelir, saati yanlış gösterir rehbere geç girer bataryası hemen biter falan aman haaa :)
1 Yanıt Yanıtla +16
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Duratorq_ 6 yıl
yatmadan önce şarj etmeyi unutursunuz öbür gün dönersiniz yine analoğa
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onur01651 6 yıl
Abi saat kaç, kardeş şarjım bitmiş kusura bakma
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zarinca 6 yıl
Bu tür saatler internet varken vahsi bir aslan ama internet yokken ise bir evcil kedi kadar kullanışlıdır.

Her yerde mesala sokakta internet bulamıyacağımıza göre pek işimize yarayabileceğini düşünmüyorum.

Ne varsa mekanik saatlerde var
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JoeyBane 6 yıl
Tasarımı güzelmiş. Şunların ekranları biraz daha yüksek çözünürlüklü olsa, resimler büyütülse tam kopyalık:)
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Masdera 6 yıl
Ben çıkar çıkmaz hemen almayın derim. Büyük ihtimalle çıktıktan 1 hafta sonra Galaxy Gear Zoom ya da Galaxy Gear Duos gibi 10 tane daha modeli çıkacaktır.
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ali_0017 6 yıl
analog bir saate 10.000-20.000$ vermek akıl kârıysa buna 1000$ versen bile koymaz
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TUNGA-TİGİN 6 yıl
Tutmaz bence
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Granes 6 yıl

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JakSocket 6 yıl
Birkaç aya akıllı saat savaşları başlar. Brace yourself
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MrHxor 6 yıl
Yanlış gösterir bu.
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sadrag 6 yıl
İnsanın kolunda 24 saat boyunca bu kadar elektromanyetik alan yayan bir nesneyi taşıması ne derece sağlıklı ki.. google akıllı gözlüğün ilk bahsini ettiği zamanda aklıma bu takılmıştı.. Ne hikmetse kimsede bahsetmiyor bu durumdan [>:]
1 Yanıt Yanıtla +3
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Rock.Lee 6 yıl sadrag
sadrag
İnsanın kolunda 24 saat boyunca bu kadar elektromanyetik alan yayan bir nesneyi taşıması ne derece sağlıklı ki.. google akıllı gözlüğün ilk bahsini ettiği zamanda aklıma bu takılmıştı.. Ne hikmetse kimsede bahsetmiyor bu durumdan [>:]

+1 teknolojinin hayatımıza girmesiyle zaten yeteri kadar radyasyon alıyoruz. Bir de bu tür ekstra aletler kullanırsak sonumuz hiç iyi değil
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ibrahimhd 6 yıl
Burnuma yeni dava kokusu geliyor.

Bu samsung ne zaman bir ürünü kendi icat edip,hayal edip geliştiripte yapıp satacak çok merak ediyorum,bıkmadılarmı bu kopyala sattan.
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CertificatedStaff 6 yıl
Akıllı saatlere merakım var bi denemek lazım
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Rummy 6 yıl
almak lazım
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talsuv61 6 yıl
Tizenli Samsungun çıkmasını tercih ederim.
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AristocraticaL* 6 yıl
Para verilmez boş işler.
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Şekilsiniz ya 6 yıl
tamamen fantazi isi geliyor bana akilli saat isi.
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