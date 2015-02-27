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Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung dünyanın ilk 128GB UFS 2.0 uyumlu depolama belleklerini üretime sokuyor

4 yıl
2,5b
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung dünyanın ilk 128GB UFS 2.0 uyumlu depolama belleklerini üretime sokuyor

Kısa süre önceki haberimizde depolama belleklerinde eMMC 5.1 standardına yer vereceğini duyuran Samsung, diğer bir bellek standardı olan UFS 2.0'a da yer vermeyi planlıyor. Firma hacimli üretime başlamak üzere.
JEDEC birliğinin depolama bellekleri için geliştirdiği standartlardan birisi olan UFS 2.0, yüksek performans ve düşük güç tüketimi gerektiren mobil cihazlara hitap ediyor. Bu bakımdan UFS 2.0 standardı firmanın amiral gemi mobil cihazlarında, eMMC 5.1 ise alt seviye modellerde kullanılacak.
Samsung UFS 2.0 standardına göre 128GB bellek kapasitesine ulaşarak endüstride bir ilke imza attı. Bellekler hız artırımının yanında yüzde 50'ye kadar enerji tasarrufu da sağlayarak kullanım sürelerine olumlu etki ediyor.
Samsung'un yeni belleğinde Command Queue teknolojisi kullanılıyor. Bu teknoloji SSD birimlerine bir serial arabiriminden ulaşma imkanı verdiği için rastgele okumada saniyede 19000 I/O operasyonuna erişilmesini sağlıyor. Bu paralel arabirimden erişilen eMMC 5.0 standardının yaklaşık 2.7 katı.
Bellek ayrıca rastgele yazmada saniyede 14000 I/O operasyonuna imkan tanıyor. Bu da yine harici hafıza kartlarının yaklaşık 28 katına denk geliyor. Süreklilik arz eden durumlarda ise yazma hızı 150MB/s, okuma hızı da 350MB/s hızlarına erişebiliyor. Bu değerler eMMC 5.1 standardından oldukça fazla. Bu sayede mobil cihazlar farklı işler yaparken bile akıcı bir şekilde 4K içerikler oynatabiliyor.
128GB kapasitenin yanında 32GB ve 64GB kapasitelerde mevcut olacak. Samsung'un amiral gemi planına bakarak Galaxy S6 modelinde UFS 2.0 belleklere yer verileceğini tahmin ediyoruz. Bu da cihazın hızına hız katacaktır. Ancak üretim yetişmediği için Galaxy Note 5 modelinde de UFS 2.0 standardının ilk kez kullanılması mümkün.



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xmasx 4 yıl
Samsungu hiç sevmem ama katı depolama ürünlerinde cidden başarılı.
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doctor_bey 4 yıl
Samsung'un bu işlerde çok iyi olduğunu yadırgayamayız
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OverClocK1ng 4 yıl
"Galaxy S6 modelinde UFS 2.0 belleklere yer verileceğini tahmin ediyoruz."
Beauty, will be Powerful.
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Masquerade89 4 yıl
ne zamam dhye girsem haberlerin 10/7si samsunga ait
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infom@n 4 yıl Masquerade89
Masquerade89

ne zamam dhye girsem haberlerin 10/7si samsunga ait

Samsung mevsimi de ondan


Ağustos - Eylül - Ekim- Kasım ise Apple
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Guest423434424 4 yıl Masquerade89
Masquerade89
ne zamam dhye girsem haberlerin 10/7si samsunga ait

Ekrem beye samsung'dan teklif gelmiş

Apple'a
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