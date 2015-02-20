Samsung eMMC 5.1 standardına geçiş yapıyor





Samsung gelecek hafta tanıtacağı yeni amiral gemi modeli Galaxy S6 için hız ve performans konusuna özellikle vurgu yaparken, yeni duyuruları ile de bu hızı nasıl sağlayacağının ipuçlarını veriyor. 14nm üretim sürecinden sonra sıra eMM 5.1 standardında.

Mobil cihazların depolama belleklerinde kullanılan eMMC standardı hali hazırda 5.0 sürümünde ve okuma hızı olarak 250MB/s, yazma hızı olarak ise 90MB/s değerlerine ulaşabiliyor. Cihazın performansı açısından önem taşıyan eMMC bellekler için yetkili JEDEC kurumu tarafından 5.1 standardı resmen duyurulmuştu. Samsung da bellek modüllerinde bu standarda geçeceğini açıkladı.

eMMC 5.1 standardı ile birlikte belleklerin okuma hızlarına bir değişiklik olmazken, yazma hızlarında ise 125MB/s seviyesi elde ediliyor. Bu da sistemin genel performansına olumlu olarak yansıyor.

Samsung yıl içerisinde eMMC 5.1 standardını taşıyan bellekleri cihazlarında kullanmaya başlayacağını açıkladı ancak hangi cihazlar olduğuna değinmedi. Galaxy S6 modelinde 64-bit olarak yeniden elden geçirilen TouchWIZ arayüzü ve şimşek kadar hızlı bir sistem iddiaları düşünüldüğünde ilk cihazın Galaxy S6 olabileceği akla geliyor.

Şimdiye kadar işlemci ve depolama belleği konusunda resmi açıklamalarını yapan Samsung'un RAM teknolojileri açısından da bir duyuru yapması bekleniyor. LPDDR4 gibi daha hızlı ve daha az enerji tüketen bir RAM modülüne geçiş yapılması ile yapbozdaki son parçayı da tamamlamış olacağız.









http://androidheadlines.com/2015/02/samsung-announces-flash-memory-built-using-emmc-5-1-standard.html