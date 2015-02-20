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Samsung eMMC 5.1 standardına geçiş yapıyor

4 yıl
4,4b
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20
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung eMMC 5.1 standardına geçiş yapıyor

Samsung gelecek hafta tanıtacağı yeni amiral gemi modeli Galaxy S6 için hız ve performans konusuna özellikle vurgu yaparken, yeni duyuruları ile de bu hızı nasıl sağlayacağının ipuçlarını veriyor. 14nm üretim sürecinden sonra sıra eMM 5.1 standardında.
Mobil cihazların depolama belleklerinde kullanılan eMMC standardı hali hazırda 5.0 sürümünde ve okuma hızı olarak 250MB/s, yazma hızı olarak ise 90MB/s değerlerine ulaşabiliyor. Cihazın performansı açısından önem taşıyan eMMC bellekler için yetkili JEDEC kurumu tarafından 5.1 standardı resmen duyurulmuştu. Samsung da bellek modüllerinde bu standarda geçeceğini açıkladı.
eMMC 5.1 standardı ile birlikte belleklerin okuma hızlarına bir değişiklik olmazken, yazma hızlarında ise 125MB/s seviyesi elde ediliyor. Bu da sistemin genel performansına olumlu olarak yansıyor.
Samsung yıl içerisinde eMMC 5.1 standardını taşıyan bellekleri cihazlarında kullanmaya başlayacağını açıkladı ancak hangi cihazlar olduğuna değinmedi. Galaxy S6 modelinde 64-bit olarak yeniden elden geçirilen TouchWIZ arayüzü ve şimşek kadar hızlı bir sistem iddiaları düşünüldüğünde ilk cihazın Galaxy S6 olabileceği akla geliyor.
Şimdiye kadar işlemci ve depolama belleği konusunda resmi açıklamalarını yapan Samsung'un RAM teknolojileri açısından da bir duyuru yapması bekleniyor. LPDDR4 gibi daha hızlı ve daha az enerji tüketen bir RAM modülüne geçiş yapılması ile yapbozdaki son parçayı da tamamlamış olacağız.



http://androidheadlines.com/2015/02/samsung-announces-flash-memory-built-using-emmc-5-1-standard.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
doctor_bey 4 yıl
Samsung durdu durdu turnayı gözünden vuracak (mı) acaba?
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Guest-FA9189F46 4 yıl
Milleti o kadar beklentiye soktular cihaz umarım fos çıkmaz çıkarsada iphone 6s yada htc m9 alırım
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Udyr. 4 yıl
3000 tl den cikacak.
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Firaristt 4 yıl
Sentetik testlerde S4 900MB/s görüyor ama pratikte mümkün mü? Değil. Kağıt üstündeki değerleri boşverin, kullanımda ne fark edecek ona bakın. Samsung rakiplerini ve çamur atma takımlarını bayağı zorlayacak gibi. Birisi şu bahsedilen TW'in yavaşlık sorununu anlatabilir mi? Animasyon süreleri midir bunca laf edilen? Rehber sorunu S5 ve Note 4 ile birlikte ortadan kalkmıştı, 5.0 ile S4'te ve Note 3'te de kalktı. Nedir bu kadar laf edilen? Ram tüketimi ise kullanımı etkilemiyor. Arkada yine 4-5 tane uygulama sürekli çalışabiliyor. Her haberin, konunun altına yazılıyor da nedir bu sorun?
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asaltek 4 yıl
bu sene telefonlarda beklenen teknolojik sıçrayış olacağa benziyor. senelerdir, yok sıcaklık ölçer, yok basıncı nemi ölçer vb. uyutmaya çalışıyorlardı. sanırım bu sene salağa yatmayacaklar, ya da çin buna zorladı, ss kuralı yürürlüğe girdi.
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Batumatu 4 yıl
Yeni S2 geliyor. Gümbür Gümbür...
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MühendisMurat 4 yıl
S5 ' ten dersini fena almışlar, haydi hayırlısı bu telefon 2500+ ' yı görmezse güzel olur.
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wolf silver 4 yıl
Samsung bu sefer dersine çalışmış gibi görünüyor...
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donanimmami 4 yıl
Sadece sadece arayuz hizlansin başka da birşey istemem zaten gerek de değil.
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apokhan 4 yıl
S6,s2 etkisi olusturacak gibi ancak o kamera cikintili olursa kötü olur. Htc ile kapışacak
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Masquerade89 4 yıl
Samsung büyük beklenti içine soktu herkesi
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