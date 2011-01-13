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Samsung, esnek yapıya sahip OLED görüntü çözümlerini tanıttı

Elektronik dünyasının en güçlü isimlerinden Samsung, ensek ve kırılmaz yapıya sahip OLED görüntü çözümlerini tanıttı.
8 yıl
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Cep Telefonu Diğer
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Samsung, esnek yapıya sahip OLED görüntü çözümlerini tanıttı
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Elektronik dünyasının öncü isimlerinden Samsung, görüntü çözümlerine yeni bir anlayış getiriyor. Samsung, ürettiği Super AMOLED panellerle görüntü teknolojisinde renk kalitesini üst seviyelere taşırken, güç tüketimi konusunda da önemli gelişmeler sağlamıştı.

Bu çalışmalarla yetinmeyen Samsung, esnek yapıya sahip OLED panellerini geliştirdi ve tanıtımını gerçekleştirdi. Samsung tarafından kullanıcıların beğenisine sunulan OLED yapıdaki görüntüleme çözümleri, esnek yapısıyla dikkat çekiyor. Tamamen plastik maddeden üretilen paneller, yapılarında cam bulundurmadığı için "kırılmaz" olarak nitelendiriliyor. Yüksek renk doygunluğu ve tepkime süresi sunacağı belirtilen esnek OLED panellerin bu özelliği sayesinde yüksek performans sunacağı iddia ediliyor.

Samsung'un 6.5 inç boyuta kadar üretilebilir durumda olduğunu belirttiği esnek OLED panellerin, önümüzdeki yıllarda taşınabilir medya oynatıcı ve özellikle akıllı telefon tasarımlarında yeni bir çağ başlatması bekleniyor.

Samsung, esnek yapıya sahip OLED görüntü çözümlerini tanıttı
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Samsung, esnek yapıya sahip OLED görüntü çözümlerini tanıttı
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Samsung, esnek yapıya sahip OLED görüntü çözümlerini tanıttı
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DaRaMa 8 yıl
Hatırlıyorum da 20 yıl kadar önce rahmetli Özal meclisteki bir konuşmasında ekonomi ve kalkınma konusunda birşeyler anlatan konuşma yaparken Kore yi örnek vermişti. Karşı sıralarda oturan cücük beyinli malum muhalif parti üyeleri hep bir ağıdan gülmüştü. Verdiği örneğe bak, Kore den örnek mi olur diye. Kore nin kalkınmasını 20 yıl önce gören Özal ın vizyonu nerdee, Kore nin arkasından toz yutmamıza sebep olan cücük beyinler nerdee. Özal gitti onlar hala işbaşında bu ülkenin gelişimine engel olmak için ellerinden geleni esirgemiyorlar. Yazık..
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f-a-t-i-h 8 yıl

DaRaMa

Hatırlıyorum da 20 yıl kadar önce rahmetli Özal meclisteki bir konuşmasında ekonomi ve kalkınma konusunda birşeyler anlatan konuşma yaparken Kore yi örnek vermişti. Karşı sıralarda oturan cücük beyinli malum muhalif parti üyeleri hep bir ağıdan gülmüştü. Verdiği örneğe bak, Kore den örnek mi olur diye. Kore nin kalkınmasını 20 yıl önce gören Özal ın vizyonu nerdee, Kore nin arkasından toz yutmamıza sebep olan cücük beyinler nerdee. Özal gitti onlar hala işbaşında bu ülkenin gelişimine engel olmak için ellerinden geleni esirgemiyorlar. Yazık..



bu ülkeden kore'ye asker gitmiş kore savaşı için yani yardıma ondan sonra adamlar dünyanın en büyük ihracat ülkelerinden olmuşlar biz hala o niye bunu giyiyor tartışmalarını aşamamışız...
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oledudi 8 yıl
azınlık raporu gibi
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electrostatic 8 yıl
samsung geriden geliyor bu konuda.daha önce bir firma bu tür esnek ekranları tanıtmıştı.philips olması lazım tam hatırlamıyorum.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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DH Misafiri 8 yıl
süper ya bide bunu ileride dokunmatik yaparlar alt panelte gider al sana katlanılabilir mediaplayer izle :)
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erol.star 8 yıl
Bu çok çabuk gelişen teknolıji beni korkutmaya başladı desem yeridir. Ama bir yandanda zngin olsamda bu teknlojik ürünlerini hepsini kullansam diye iç geçirmiyorum değilde yani...
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northernlights 8 yıl
Mükemmel, teknolojiye yetişemiyoruz.
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f-a-t-i-h 8 yıl
yeryüzünün tartışmasız en büyük firması her ürününü kullanıyorum
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Volkanbaba 8 yıl
Samsung gerçekten iyi işler yapıyor.Uzakdoğunun açık ara en iyi firması.Gelecekte mobil sektöründe devi olacak bence.Gerek ürettiği güçlü işlemciler gerekse bu ekran telefonların tasarım ve özelliklerini çok değiştirecek.Bir kaç yıla yaygınlaşırsa iyi olur.
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theyapici 8 yıl
samsung dünya ekonmik krizinden sonra şirket olarak faso fiso işleri bıraktı ve hep teknoloji odaklı yatırımlar yaptı ar-ge ye büyük önem verdi ve şu anda led tvden cep telefonuna harddisk ten beyeaz eşyaya dek muazzam bir ürün yelpazesi var ve adamlar başarılı
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infom@n 8 yıl
Ekran buruşmasın:)
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aspirin_00 8 yıl
bu ekranla test leri izlemiştim eleman keserlen ekrana vuruyorda birşey olmuyor farklı ekranlarda bozulmalar oluyor tabi bu çok ince kağıt kadar
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poweredbyofk 8 yıl
sony yaklaşım 1 sene önce yapmıştı zaten bu olayı samsung da boş durmayım kendi ürünlerini çıkarması iyi olmuş yakında daha çok ürün göreceğiz bu konuda anlaşılan
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Battlestar DH 8 yıl
işte gelecek.
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rockclimber 8 yıl
İleride yapılan telefonların şeklini ne ölçüde değiştirecek merak ediyorum
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