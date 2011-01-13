Samsung, esnek yapıya sahip OLED görüntü çözümlerini tanıttı

Elektronik dünyasının öncü isimlerinden Samsung, görüntü çözümlerine yeni bir anlayış getiriyor. Samsung, ürettiği Super AMOLED panellerle görüntü teknolojisinde renk kalitesini üst seviyelere taşırken, güç tüketimi konusunda da önemli gelişmeler sağlamıştı.

Bu çalışmalarla yetinmeyen Samsung, esnek yapıya sahip OLED panellerini geliştirdi ve tanıtımını gerçekleştirdi. Samsung tarafından kullanıcıların beğenisine sunulan OLED yapıdaki görüntüleme çözümleri, esnek yapısıyla dikkat çekiyor. Tamamen plastik maddeden üretilen paneller, yapılarında cam bulundurmadığı için "kırılmaz" olarak nitelendiriliyor. Yüksek renk doygunluğu ve tepkime süresi sunacağı belirtilen esnek OLED panellerin bu özelliği sayesinde yüksek performans sunacağı iddia ediliyor.

Samsung'un 6.5 inç boyuta kadar üretilebilir durumda olduğunu belirttiği esnek OLED panellerin, önümüzdeki yıllarda taşınabilir medya oynatıcı ve özellikle akıllı telefon tasarımlarında yeni bir çağ başlatması bekleniyor.