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Samsung gelirlerinde düşüş yaşıyor

Samsung’un 2018 son çeyrek gelirlerinde düşüş yaşandı. Yüzde 10’u aşan düşüşlerde en önemli etken olarak azalan telefon satışlarıyla NAND ve DRAM taleplerindeki düşüş gösterildi.
3 ay
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Cep Telefonları
Kerem Ardıçlı
Yazar
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Samsung 2018 yılı gelir tahminini açıkladığında ciddi düşüşler beklediğini yatırımcılarına duyurmuştu. Görünen o ki bu tahminler oldukça gerçekçiymiş. Teknoloji devi 2018 yılı son çeyreğinde 53,4 milyar dolarlık gelir elde etti. Bu değer 2017’nin son çeyreğine göre yüzde 10 daha düşük. Samsung faaliyet karında da düşüşler yaşıyor. Son çeyrekte 9,7 milyar dolar faaliyet karı değerine ulaşan şirket, 2017’nin aynı dönemine oranla yüzde 29 daha az kar elde etmiş durumda.

Samsung düşen gelir ve kara gerekçe olarak makro ekonomik belirsizlikler ve akıllı telefon üreticileri ile veri merkezleri başta olmak üzere müşterilerin stok düzeylerinde düzeltmeye gitmesine bağlıyor. Bu gerekçeleri kısaca azalan telefon satışlarıyla birlikte, telefonlarda kullanılan NAND ve DRAM belleklere olan talepte ciddi düşüş yaşandığı şeklinde özetleyebiliriz. iPhone satışlarında yaşanan düşüşten Samsung’un ciddi biçimde etkildenğini söylemek mümkün.
Ayrıca Bkz. "AMD çeyrek bazda düştü yıl bazında yükseldi"

Mevsimsel nedenlerle düşmesi beklenen taleplerle birlikte yaşanan düşüşün 2019 yılı ilk çeyreğinde de devam etmesi bekleniyor. Her ne kadar amiral gemisi Galaxy S10 modelinin Şubat ayı sonu itibariyle duyurulmasıyla satışlarda hareketlilik beklense de, teknoloji devine göre doyan telefon pazarı ve hafıza yongalarında beklenen talep düşüşü nedeniyle gelirlerdeki gerileme devam edecek.

Her ne kadar çeyrek bazda düşüş gözlense de yıllık bazda işler Samsung için iyi gidiyor. 220 milyar dolar yıllık gelir ve 53 milyar dolar yıllık faaliyet karı açıklayan şirket, böylece son iki yılı üst üste rekor değerlerle kapatmayı başardı.

https://www.engadget.com/2019/01/31/samsung-earnings-q4-2018/ Yorum Yaz
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adroid 3 ay
Gram üzülmedim Apple ile at koşturacağına biraz fiyat indirseymiş Android güncelleme verecekti
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intel7mix 3 ay
Seneye yine aynı haberleri görürüz.
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DH Misafiri 3 ay
Bu fiyatlarla nasıl samsung alınır?
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DH Misafiri 3 ay
Nokianin diger markalar karsisinda yok olup gitmesi gibi ama samsung urun yelpazesinin genis olmasindan dolayi elbette yok olmaz ama piyasaya giren ve samsungdan daha iyi cihazlar turedikce pazar payinda dusus buna bagli gelirlerde azalma kacinilmaz
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al-ozaria 3 ay
Arkadaşın dediğine ek olarak bu yıl mobil anlamda Samsung gelişmelere Çinli rakiplerinden geç tepki veriyor.
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gs09gs09 3 ay
:) valla normal ben 8gb DDR4 RAM icin 400 500 lira vermem 200 liraya kadar dussun ozman aliriz :)
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qoqoCAN 3 ay
teknoloji gelişirken daha da pahallandığı için olabilir
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