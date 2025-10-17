Bu fiyata yok satar: Huawei Nova Flip S tanıtıldı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Huawei, yeni katlanabilir telefonu Nova Flip S modelini nihayet tanıttı. Nova Flip S, markanın önceki modeli Nova Flip'in halefi olarak geliyor ve uygun fiyatı ile öne çıkacak. Yaklaşık 490 dolar başlangıç fiyatına sahip cihaz, Huawei'nin bugüne kadarki en uygun fiyatlı katlanabilir modeli oldu.

Huawei Nova Flip S neler sunuyor

Tasarım açısından Nova Flip S, selefiyle benzer bir çizgide ilerliyor. Cihaz 6,9 mm kalınlığında ve 195 gram ağırlığında. Telefonun dış ekranındada 2.14 inç boyutunda, 480×480 çözünürlüklü kare bir panel bulunuyor. Bu ekran, özelleştirilebilir tema seçenekleriyle geliyor. Kullanıcılar, evcil hayvan animasyonları, kişisel duvar kâğıtları veya etkileşimli arama ekranları ekleyebiliyor.

Ayrıca hava durumu, takvim veya QR ödeme gibi uygulamaları sabitleyerek dış ekrandan hızlı erişim sağlanabiliyor. Örneğin "Canlı pencere" özelliği sayesinde uçuş veya yemek teslimatı gibi bilgileri de anlık olarak gösterebiliyor.

İç tarafta 6.9 inç büyüklüğünde, 1136×2698 çözünürlüklü bir ana ekran yer alıyor. LTPO teknolojisine sahip panel, 1-120Hz arasında dinamik yenileme hızını destekliyor. Huawei, cihazda su damlası tipi menteşe sistemini kullanarak katlama izini minimuma indirdiğini belirtiyor. Nova Flip S, İsviçre merkezli SGS tarafından 1,2 milyon katlama sertifikasına sahip.

Tam Boyutta Gör Cihaz, 4.400 mAh kapasiteli bataryadan güç alıyor ve 66W kablolu hızlı şarj desteği sunuyor. Yana konumlandırılmış parmak izi sensörüne sahip olan telefon, sıçramalara karşı suya dayanıklı olarak satışa çıkacak. Kamera bölümünde ise 50 megapiksel (f/1.9) ana sensör ve 8 megapiksel (f/2.2) ultra geniş açılı lens yer alıyor.

Telefonun ön yüzünde ise, 32 MP kamera bulunuyor. Nova Flip S, iki yeni renk seçeneği Gökyüzü Mavisi ve Tüy Kum Siyahı seriye eklendi. Önceden sunulan Yeşil, Beyaz, Sakura Pembesi ve Yıldız Siyahı renkleri ise korunuyor. Kutusundan HarmonyOS 5.1 işletim sistemiyle çıkacak cihazın işlemci modeli ise açıklanmadı.

Huawei Nova Flip S özellikleri

Ekran: 6.9 inç, 1136×2698, 0-120Hz, 3000 nit, LTPO OLED

İşlemci: Kirin 9100 5G (tahmini)

Bellek: 12GB, 16GB RAM

Depolama: 256GB, 512GB

Arka kamera: 50MP f/1.9 (ana) + 8MP f/2.2 (ultra geniş)

Ön kamera: 32MP f/2.4

Batarya: 4800 mAh, 66W kablolu/40W kablosuz şarj

Bağlantı: WiFi 6E, Bluetooth 5.3, NFC

Yazılım: HarmonyOS 5

Boyut ve ağırlık: 166.1 x 75.3 x 7.2 mm (açık halde), 195 g

Diğer: IPX8 suya dayanıklılık, çift hoparlör, ekran altı parmak izi okuyucu

Huawei Nova Flip S fiyatı ne kadar?

Son olarak Huawei Hova Flip S'in iki depolama seçeneği bulunuyor: 256 GB'lık sürüm 3.488 yuan (489 dolar), 512 GB'lık sürüm ise 3.788 yuan (531 dolar) fiyat etiketiyle geliyor.

