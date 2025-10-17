Bu fiyata yok satar: Huawei Nova Flip S tanıtıldı

Huawei Nova Flip S neler sunuyor
Tasarım açısından Nova Flip S, selefiyle benzer bir çizgide ilerliyor. Cihaz 6,9 mm kalınlığında ve 195 gram ağırlığında. Telefonun dış ekranındada 2.14 inç boyutunda, 480×480 çözünürlüklü kare bir panel bulunuyor. Bu ekran, özelleştirilebilir tema seçenekleriyle geliyor. Kullanıcılar, evcil hayvan animasyonları, kişisel duvar kâğıtları veya etkileşimli arama ekranları ekleyebiliyor.
Ayrıca hava durumu, takvim veya QR ödeme gibi uygulamaları sabitleyerek dış ekrandan hızlı erişim sağlanabiliyor. Örneğin "Canlı pencere" özelliği sayesinde uçuş veya yemek teslimatı gibi bilgileri de anlık olarak gösterebiliyor.
İç tarafta 6.9 inç büyüklüğünde, 1136×2698 çözünürlüklü bir ana ekran yer alıyor. LTPO teknolojisine sahip panel, 1-120Hz arasında dinamik yenileme hızını destekliyor. Huawei, cihazda su damlası tipi menteşe sistemini kullanarak katlama izini minimuma indirdiğini belirtiyor. Nova Flip S, İsviçre merkezli SGS tarafından 1,2 milyon katlama sertifikasına sahip.
Telefonun ön yüzünde ise, 32 MP kamera bulunuyor. Nova Flip S, iki yeni renk seçeneği Gökyüzü Mavisi ve Tüy Kum Siyahı seriye eklendi. Önceden sunulan Yeşil, Beyaz, Sakura Pembesi ve Yıldız Siyahı renkleri ise korunuyor. Kutusundan HarmonyOS 5.1 işletim sistemiyle çıkacak cihazın işlemci modeli ise açıklanmadı.
Huawei Nova Flip S özellikleri
Ekran: 6.9 inç, 1136×2698, 0-120Hz, 3000 nit, LTPO OLED
İşlemci: Kirin 9100 5G (tahmini)
Bellek: 12GB, 16GB RAM
Depolama: 256GB, 512GB
Arka kamera: 50MP f/1.9 (ana) + 8MP f/2.2 (ultra geniş)
Ön kamera: 32MP f/2.4
Batarya: 4800 mAh, 66W kablolu/40W kablosuz şarj
Bağlantı: WiFi 6E, Bluetooth 5.3, NFC
Yazılım: HarmonyOS 5
Boyut ve ağırlık: 166.1 x 75.3 x 7.2 mm (açık halde), 195 g
Diğer: IPX8 suya dayanıklılık, çift hoparlör, ekran altı parmak izi okuyucu
Huawei Nova Flip S fiyatı ne kadar?
Son olarak Huawei Hova Flip S'in iki depolama seçeneği bulunuyor: 256 GB'lık sürüm 3.488 yuan (489 dolar), 512 GB'lık sürüm ise 3.788 yuan (531 dolar) fiyat etiketiyle geliyor.
