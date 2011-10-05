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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung harekete geçti; iPhone 4S, Fransa'da ve İtalya'da satışa sunulamayabilir

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
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5.Nesil iPhone'un dün tanıtılmasıyla birlikte Apple ile Samsung'un 4 kıtada süren hukuk savaşı da kızışıyor.Yakın zamanda Apple'ın Almanya'da Galaxy Tab 10.1'i resmi olarak yasaklatmasının ardından yeni bir boyut kazanan savaşta, Samsung'un son girişimi iPhone 4S'in satışa sunulmasını sekteye uğratabilir.

Samsung Electronics'den yapılan açıklamaya göre elektronik devi Paris ve Milano'da yerel saatle gün içerisinde yaptığı başvuru ile iPhone 4s'in satışa sunulmasına ihtiyati tedbir kararı getirilmesini adli makamlardan talep etti.

Apple'ın göz göre göre fikri haklarını ihlal ettiklerini ve teknolojilerini kullandıklarını belirten Samsung, artık hukuk düzeyinde fikri haklarını korumanın zamanı olduğunu belirtirken; önümüzdeki dönemde farklı ülkelerde de benzer gerekçe ile tedbir kararı için başvuru yapacaklarını ifade etti.

Samsung'un iddiasına göre Apple, 3G cihazları için özellikle WCDMA standartları olmak üzere kablosuz iletişim teknolojileriyle ilgili patentleri ihlal ediyor.

Hatırlanacağı üzere iPhone 4s tanıtılmadan önce yeni iPhone ile Apple'a kablosuz iletişim teknolojileriyle bağlantılı patentlerini ihlal ettiği gerekçesiyle dava açacağını açıklamış; Apple cephesinden ise Samsung'un bahsettiği teknolojilerin FRAND kapsamına girdiğini ve onları hiçbir fark olmadan firma ayrımı yapmadan tüm firmalara aynı fiyattan lisanslanması gerektiğini açıklaması gelmişti.


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DarkEnergy 8 yıl en beğenilen jibe
jibe

Yeterki sunulmasın da oraya gidecekler Türkiyeye gelsin bir an önce alalım yahu aralığa kadar beklemek zor iş...

Piyasada canavar gibi telefonlar varken, o telefona o parayı verip alacakmısınız cidden?
jibeYeterki sunulmasın da oraya gidecekler Türkiyeye gelsin bir an önce alalım yahu aralığa kadar beklemek zor iş...Piy...
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Fatal1ty. 8 yıl

SANALKAPTAN
Sen milyonlarca dolar harca ARGE çalısmalarına git patentini al sonra kopyalacilar çalsın senden bunun uzerinede hiç bir şey yapmadan otur. Oldu canım başka bir arzun. Emeğe saygı diye bir kavram var duydun mu hiç. Gelip birde hırsızları savunuyorsunuz ya ne diyeyim ben size. Birde utanmadan 4s için dava acmış hırsızlar. Ellerinde patlayacak o davalar. Eceli gelen köpek camii duvarına isermiş. Tutuştu yine kopyacilarin paçası. :)

Haberi iyi okumadın galiba. Fanboyluğun gözünü kör etmiş.
SANALKAPTANSen milyonlarca dolar harca ARGE çalısmalarına git patentini al sonra kopyalacilar çalsın senden bunun uzerinede hiç bir şey ya...
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DH Misafiri 8 yıl
fransada yasiyorum telefon bugun satisa cikti fransada ve yarin aliyorum asparagas haber yane
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DH Misafiri 8 yıl
Amma cok hateboy varmis. Samsung un ceosu sanirsin hepsini. Samsungun ceosu bile hateboy diildir. Eksilerinizi bekliyorum fandroidler ve samsungboy lar ;;;)))))
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tibitermo 8 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Amma cok hateboy varmis. Samsung un ceosu sanirsin hepsini. Samsungun ceosu bile hateboy diildir. Eksilerinizi bekliyorum fandroidler ve samsungboy lar ;;;)))))

hateboy değilde haterboy değilmiydi o? sırf bu yüzden eksi veriyorum
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nightsoldier 8 yıl
samsung nokıa ıle gırıs sevıyesınde, apple ıle de akıllı sevıyesınde savas verıyor. Gırıs sevıyesınde Nokıayı alt etmesı zor gorunuyor. Akıllı sevıyesınde SII ıle ıyı gıdıyor 4S pıyasaya cıksın o zaman gorecegız mıllet hangı modelı daha cok tercıh edıyor...
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aftermath666 8 yıl

galaxy s2 kullanicisiyim. Hd2 de kendi ROM umu cooklamis biri olarak inan senden daha cok biliyorum ne neyde nasıl calisir
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aydink_1903 8 yıl
aftermath666


galaxy s2 kullanicisiyim. Hd2 de kendi ROM umu cooklamis biri olarak inan senden daha cok biliyorum ne neyde nasıl calisir


Galaxy S2 kullanıcısısın ama Samsung Voice Talk un SIRI den farkını söyle bana (hava durumunu gösteriyor yemek tarifi veriyor gibi komik şeyler olmasın) temelde ne farkı var?

Galaxy S2 kullanıcısı : "Hey Galaxy" (Selam Galaxy)
Galaxy S2 : "What would you like to do?" (Ne yapmak istersin? -Söyle halledeyim:) )

ile başlayan cümleler ile telefondan bir çok şeyi öğrenebilir ve yaptırabilirsin. Hemde SIRI de olan dillerden daha fazla dil seçeneğiyle. Bu yeni bir şey değil , sadece kopya hemde kimlerden kopya.

Sizde Galaxy S2 falan yok olsa olsa aslı Winmo olan sonradan Android portlanmış o nedenle çok sorunlu çalışan donanımı çağın gerisinde bir HTC HD2 var. Bir Galaxy S2 sahibi bu kadar cahilce şeyler yazmaz zira.

Kolay Gelsin
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senatorlines 8 yıl
assasin44
senatorlinesGene de APPLE İphone 4Se 3,5 inç ekranla ve aynı kasaya İphone 4 göre kat kat fazla ve güncel teknolojiyi sığdırmış Galalaxy SII gibi kütük kadar bir telefon değil, ele avuca sığan bir İphone, taktir ediyorum.
4,27 ekranda ve olağanüstü kontrast da öyle bir film izleniyor ki anlatamam SII niz olmadığı için anlayamazsınız siz. Siz büyük ekran kaba diye kendinizi avutursunuz ancak. Ayrıca o i4s deki bomboş çerçeve berbat gözüküyor. Biz de hiç yoktan çerçeve yerine ekran kapliyor :-)

Ben NOKIA C7 kullanıcısıyım Symbian Anna ve Belle güncellemeleriyle de telefonumu gün geçtikçe daha çok seviyorum, hızı da gayet iyi en az sizin 1Ghz'likler kadar, androidte olan herşeyi de fazlasıyla yapabiliyoruz, Nokia Ovi Suite kablosuz bluetooth ile bağlanıyorsun otomatik Outloku rehber,takvim vs. güncelleniyor, bu özellik başka hiç birinde yok. Samsung androidle kolay ve çok parayı görünce şaşırdı ne yapacağını, NOKIA'cıyım ve NOKIA'dan başaka telefon almam, samsung isterse cıhazının arkasına PERVANE taksın yine almam. APPLE ye karşı yapılan haksızlıklara karşıyım çünkü kendi cıhazı ve işletim sistemiyle buralara kadar gedi gayet başarılı bir şekilde.
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aydink_1903 8 yıl
senatorlines

assasin44

senatorlinesGene de APPLE İphone 4Se 3,5 inç ekranla ve aynı kasaya İphone 4 göre kat kat fazla ve güncel teknolojiyi sığdırmış Galalaxy SII gibi kütük kadar bir telefon değil, ele avuca sığan bir İphone, taktir ediyorum.
4,27 ekranda ve olağanüstü kontrast da öyle bir film izleniyor ki anlatamam SII niz olmadığı için anlayamazsınız siz. Siz büyük ekran kaba diye kendinizi avutursunuz ancak. Ayrıca o i4s deki bomboş çerçeve berbat gözüküyor. Biz de hiç yoktan çerçeve yerine ekran kapliyor :-)


Ben NOKIA C7 kullanıcısıyım Symbian Anna ve Belle güncellemeleriyle de telefonumu gün geçtikçe daha çok seviyorum, hızı da gayet iyi en az sizin 1Ghz'likler kadar, androidte olan herşeyi de fazlasıyla yapabiliyoruz, Nokia Ovi Suite kablosuz bluetooth ile bağlanıyorsun otomatik Outloku rehber,takvim vs. güncelleniyor, bu özellik başka hiç birinde yok. Samsung androidle kolay ve çok parayı görünce şaşırdı ne yapacağını, NOKIA'cıyım ve NOKIA'dan başaka telefon almam, samsung isterse cıhazının arkasına PERVANE taksın yine almam. APPLE ye karşı yapılan haksızlıklara karşıyım çünkü kendi cıhazı ve işletim sistemiyle buralara kadar gedi gayet başarılı bir şekilde.

Hangi telefonla hangi telefonu bir tutuyorsunuz, sonrada ciddiye alınmayı bekliyorsunuz. Gördük Anna yi da bella yi da youtube da sizin için büyük bir adım olabilir fakat yeni nesil telefonların yakınında bile ulasmasi imkansız bekleyin belki bir katherina çıkarsa olmayan donanımlarla mucizeler yaratır.

O savunduğunuz Apple in ci olduğunuz Nokia ile davalık olduğunu ve Apple in patent ihlâli nedeniyle tazminat ödemeye mahkûm olduğunu, veya yeni işletim sisteminde kullandığınız ekranın üstündeaçılan çeşitli özellikleri açma kapatma barının yıllardır Android tarafından kullanıldığını ve icadı olduğu nu, benzer şekilde Apple in Notifacation center in Android den çalıntı, Newstand in Samsung Readers hub in neredeyse kopyası olduğunu, SIRI nin Samsung Voice talk tan çalıntı olduğunu asıl özgün fikrin GoogleVoice olduğunu, Samsung un 3g patentleri nedeniyle yeni nesil iphonea dava açacağını belirtiği an iphone un cevap olarak bu patentli teknolojiyi kullandığını kabul ederek bu patentlerin Frand kapsamında alınıp Samsung tarafından lisanslaması gerektiğini açıklayarak patent hırsızlığı yaptığını kabul ettiğini sanırım bilmiyorsunuz.

Nokia bitmiş bir firmadır, yıllarca düşük donanımlı telefonları ile bizi keriz yerine koymuştur rakibi olmadığından dilediği gibi sömürmustur, ama su an rekabet ciddi ve Nokia rekabet edememektedir, toplam satışlarda 2. sıraya düşmüş, akıllı telefonlarda esamesi okunmaktadır ve 5. Sıradadır, bir çok ülkesatış sıralamasında Nokia nin artık adı yoktur Others (Diğerleri) olarak geçmektedir.

Bazı şeyleri yazarken akıl süzgecinden geçirmekte fayda var, fanatikligin lüzumu yok.

Kolay gelsin
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senatorlines 8 yıl
KütahyanınPınarları
senatorlines Apple bile bile niye patent ihlal etsin üstelik Samsungun sunumdan önce söylemesinden önce? Samsung bence iyice kabadayılık yapmaya başladı, telefon daha tanıtılmadan önce neyin ne olacağını nasıl biliyordu da hemen dava açacağı ile tehdit etti, her kes İphone 5 bekliyordu İOS5 le gelmesi çok muhtemeldi, bir sürü yerde kasalar düğme yerleri ekran genişliği ile görüntülendi. Samsung resmen KABADAYILIK yaptı bu ticarete yakışmaz! İhlal olsa bile çıkan cıhaz önce piyasaya sürüldükten sonra incelenir tespit edildikten sonra mahkeme yoluna gidilir. Ha bilemem ihlal varsa da gerçekten, Apple çağresine bakar elbet onun da güvendiği var demek. Ama Samsung az dağ büğse hepsine HTCye, NOKIAya..... kabadayılık yapmaya başlar gibi gözüküyor. O yüzden Samsungun TEKELİNE HAYIR!
Peki Samsung niye bile bile patent ihlal etsin cümlesini kurabiliyor musunuz?

Samsungun kopyalama yaptığı mahkeme kararları ile tespit edildi, pazarı google ide yanına alıp yutmak için kopya da yapıca tamam, neden bunu yapıyor samsung belli değil mi, demek ki çok aç gözlü ve diğer firmaları çok küçümsüyor, ama durumu iyi teşhis edenler elbet tepkisini ortaya koyar.
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senatorlines 8 yıl
KütahyanınPınarları
senatorlines Apple bile bile niye patent ihlal etsin üstelik Samsungun sunumdan önce söylemesinden önce? Samsung bence iyice kabadayılık yapmaya başladı, telefon daha tanıtılmadan önce neyin ne olacağını nasıl biliyordu da hemen dava açacağı ile tehdit etti, her kes İphone 5 bekliyordu İOS5 le gelmesi çok muhtemeldi, bir sürü yerde kasalar düğme yerleri ekran genişliği ile görüntülendi. Samsung resmen KABADAYILIK yaptı bu ticarete yakışmaz! İhlal olsa bile çıkan cıhaz önce piyasaya sürüldükten sonra incelenir tespit edildikten sonra mahkeme yoluna gidilir. Ha bilemem ihlal varsa da gerçekten, Apple çağresine bakar elbet onun da güvendiği var demek. Ama Samsung az dağ büğse hepsine HTCye, NOKIAya..... kabadayılık yapmaya başlar gibi gözüküyor. O yüzden Samsungun TEKELİNE HAYIR!
Peki Samsung niye bile bile patent ihlal etsin cümlesini kurabiliyor musunuz?

Samsung ihlal etmiş zaten mevcut yasaklama mahkeme kararları var Almanya ve Australyada, vs. kopyaladığı ürünlerin önü açılması için 4s'in tanıtımı yapılmadan önce Samsungtan barışma sinyalleri geldi. Neden kopyacılık yaptığını beğendiğiniz samsung firmasına sorun.
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gfbekir 8 yıl
gun gelicek bizler yurtdisindan biseyler almicaz yurtdisindakiler bizden yasakli urunleri alicak
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Burak1916 8 yıl
apple da çöküş başladı steve jobsta yok artık gelip kurtarsın bazı saf arkadaşları kandırıyorlar yok 3gs 4s diye bir ton para veriyorlar cihaza bi özelliğide olsa amaç hava atmak samsung kat kat daha iyisini yapıyor bu arada avrupada da iphone geçilmek üzere sonuç bu kadar saf arkadaş olduğu sürece apple böyle işe yaramaz hemen hemen aynı özelliğe sahip cihazları bir ton paraya satmaya devam edecek ayrıca samsungun apple ihtiyacı yok bütün parçaları kendi zaten üretiyor...
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tibitermo 8 yıl Burak1916
marazpolat

apple da çöküş başladı steve jobsta yok artık gelip kurtarsın bazı saf arkadaşları kandırıyorlar yok 3gs 4s diye bir ton para veriyorlar cihaza bi özelliğide olsa amaç hava atmak samsung kat kat daha iyisini yapıyor bu arada avrupada da iphone geçilmek üzere sonuç bu kadar saf arkadaş olduğu sürece apple böyle işe yaramaz hemen hemen aynı özelliğe sahip cihazları bir ton paraya satmaya devam edecek ayrıca samsungun apple ihtiyacı yok bütün parçaları kendi zaten üretiyor...

bugun öğrendiğim birşey yüzünden şok oldum. ( sj un ölümü haricinde. ona ayrıca üzüldüm )

iphone 4 ün işlemcisinin potansiyeli 1ghz olmasına karşın apple bu hızı bilinçli olarak 800-850 mhz e düşürmüş. bataryası uzun dayansın ve ısınma olmasın diye.

ayrıca iphone 4s deki ram miktarı da 512 mb. bu nasıl bir iştir anlamıyorum. şaka yapsalar daha beterini yapamazlardı.

umarım yanılıyorumdur.
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onurnl 8 yıl
Arkadaslar atismaya ne gerek var,danki samsung yada apple in burdaki atismalardan haberi var madalya vercek kendi destekcilerine.yav patron sizsiniz ,para sizde istediginizi alirsiniz,bu sirketler size muhtac,siz mallarini aliyosunuz adamlar kazaniyor,elestiri tabiki yapilmali herkez verecegi paranin hakkini almak ister ama kisisel atismalar anlamsiz hic yakismiyor,para sizin zevk sizin istediginiz markayi alin, adamlar sizin atismalariniza gore degil satis rakamlarina gore urun yeniler,kotuyse rakamlar daha al benisi olan model cikartir,elin sirketleri icin sahsi atismaya gerek yok
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