Samsung harekete geçti; iPhone 4S, Fransa'da ve İtalya'da satışa sunulamayabilir

5.Nesil iPhone'un dün tanıtılmasıyla birlikte Apple ile Samsung'un 4 kıtada süren hukuk savaşı da kızışıyor.Yakın zamanda Apple'ın Almanya'da Galaxy Tab 10.1'i resmi olarak yasaklatmasının ardından yeni bir boyut kazanan savaşta, Samsung'un son girişimi iPhone 4S'in satışa sunulmasını sekteye uğratabilir.

Samsung Electronics'den yapılan açıklamaya göre elektronik devi Paris ve Milano'da yerel saatle gün içerisinde yaptığı başvuru ile iPhone 4s'in satışa sunulmasına ihtiyati tedbir kararı getirilmesini adli makamlardan talep etti.

Apple'ın göz göre göre fikri haklarını ihlal ettiklerini ve teknolojilerini kullandıklarını belirten Samsung, artık hukuk düzeyinde fikri haklarını korumanın zamanı olduğunu belirtirken; önümüzdeki dönemde farklı ülkelerde de benzer gerekçe ile tedbir kararı için başvuru yapacaklarını ifade etti.

Samsung'un iddiasına göre Apple, 3G cihazları için özellikle WCDMA standartları olmak üzere kablosuz iletişim teknolojileriyle ilgili patentleri ihlal ediyor.

Hatırlanacağı üzere iPhone 4s tanıtılmadan önce yeni iPhone ile Apple'a kablosuz iletişim teknolojileriyle bağlantılı patentlerini ihlal ettiği gerekçesiyle dava açacağını açıklamış; Apple cephesinden ise Samsung'un bahsettiği teknolojilerin FRAND kapsamına girdiğini ve onları hiçbir fark olmadan firma ayrımı yapmadan tüm firmalara aynı fiyattan lisanslanması gerektiğini açıklaması gelmişti.