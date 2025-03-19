Realme P3 Ultra tanıtıldı: Dimensity 8350 Ultra ve 6.000 mAh batarya

6,83 inç büyüklüğünde ve 120 Hz yenileme hızına sahip kavisli OLED ekranla gelen P3 Ultra, MediaTek'in Dimensity 8350 Ultra işlemcisinden güç alıyor. 12 GB'a kadar RAM ve 256 GB'a kadar depolama alanı seçenekleriyle gelen telefon, 80W hızlı şarj destekli 6.000 mAh kapasiteli batarya ile uzun kullanım süresi vadediyor.
Kamera tarafında, OIS desteğine sahip 50 MP Sony IMX896 ana kamera ve 8 MP ultra geniş açılı lens yer alıyor. Önde ise 16 MP'lik selfie kamerası bulunuyor.
Beyaz, mavi ve kırmızı olmak üzere üç renk seçeneğiyle gelen telefonun 8GB + 128GB seçeneği 312 dolar, 8GB + 256GB seçeneği ise 346 dolar fiyattan Hindistan'da ön siparişe açılmış durumda.
Realme P3 Ultra özellikleri
- Ekran: 6,83 inç, 1272 x 2800 piksel, 120 Hz AMOLED, 1500 nit tepe parlaklık
- İşlemci: Mediatek Dimensity 8350 Ultra
- Bellek: 8 GB RAM
- Depolama: 128 GB / 256 GB
- Arka Kamera: 50MP ana kamera + 8MP ultra geniş kamera
- Ön Kamera: 16 MP
- Pil: 6.000 mAh, 80W hızlı şarj
- Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC
- İşletim sistemi: Android 15 temelli Realme UI 6
- Boyutlar ve ağırlık: 163.1 x 76.9 x 7.4 mm, 183 gr
- Diğer: IP69 su toza dayanıklılık, stereo hoplarlörler, ekran altı parmak izi okuyucu
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!