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Samsung, hareketli ekranı ve 1-inç sensörüyle dikkat çeken yeni aynasız fotoğraf makinesi NX Mini'yi duyurdu

5 yıl
9,6b
1
12
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Samsung, hareketli ekranı ve 1-inç sensörüyle dikkat çeken yeni aynasız fotoğraf makinesi NX Mini'yi duyurdu
Sektör içerisinde elini kuvvetlendirmek için adımlar atmaya devam eden Samsung, yeni aynasız fotoğraf makinesi NX Mini'yi ve üç yeni lens modelini resmi olarak duyurdu.
Samsung'un NX fotoğraf makinesi ailesine eklediği en yeni fotoğraf makinesi olma özelliğini taşıyan ve yine Samsung'a göre dünyanın lenleri değiştirilebilir en ince aynasız fotoğraf makinesi olarak lanse edilen NX Mini, bu sayede her zaman taşınabilecek oldukça kompakt bir yapı ortaya koyuyor ve beyaz, pembe, nane yeşili, kahverengi ile siyah olmak üzere 6 farklı renk seçeneğiyle geliyor. Teknik olarak 20.5MP çözünürlüğünde 1-inçlik BSI CMOS sensör barındıran ve bu geniş sensörlüyle yüksek fotoğraf kalitesi vaat eden Samsung NX Mini, işlemci tarafında yeni geliştirilen DRIMe IV kullanıyor, bünyesinde 3-inç 460K hareketli dokunmatik LCD ekran taşıyor, saniyede 6 kare gibi bir seri çekim hızına çıkabiliyor ve bu hızı 1/16000 maksimum enstantane hızı ile destekliyor.
1920 x 1080 piksel yani Full HD çözünürlükte 30p video çekimlerinin altından kalkabilen ve 160-12800 ISO aralığını sunan fotoğraf makinesi, Samsung'un en yeni 2.7 çarpana sahip NX-M lens bağlantı yapısı kullanıyor. Dahili 802.11b/g/n Wi-Fi ve NFC kablosuz bağlantı teknolojileriyle akıllı cihazlara veri aktarımı yapabilen ve yine akıllı cihazlar üzerinden kontrol edilebilen NX Mini, B740 lithium-iyon bataryasıyla CIPA stadartlarına göre 650 gibi oldukça iyi bir çekim miktarına ulaşabiliyor. 110 x 62 x 23 mm boyutu bulunan makinenin toplam ağırlığı ise 196 gram seviyesinde.
Samsung'un NX Mini ile görücüye çıkarttığı yeni NX-M bağlantılı lens modelleri ise NX-M 9mm F3.5 ED, NX-M 9-27mm F3.5-5.6 ED OIS ve NX-M 17mm F1.8 OIS isimlerine sahip. NX Mini'ye uygun şekilde kompakt gövdeleri ve şık tasarım çizgileri bulunan lenslerden NX-M 9mm F3.5 ED geniş açı çekimler için, NX-M 9-27mm F3.5-5.6 ED OIS sunduğu aralıkla geniş açı ile genel kullanım için, NX-M 17mm F1.8 OIS ise sunduğu diyafram değeriyle düşük ışıklı ortamlar ve genel çekim tarzları için ideal yapı bir ortaya koyuyor. NX Mini ile istenirse "NX-M Mount Adapter (ED-MA4NXM)" üzerinden standart NX lens modelleri de aktif olarak kullanılabiliyor.
Samsung'un görüntüleme sektörüne dahil ettiği yeni aynasız fotoğraf makinesi NX Mini, Nisan ayı içerisinde NX-M 9mm F3.5 ED lensle beraber 450$, NX-M 9-27mm F3.5-5.6 ED OIS lens ve harici flaş ünitesiyle beraber ise 550$ fiyat etiketiyle satışa çıkıyor. Yaz aylarında geleceği söylenen NX-M 17mm F1.8 OIS'in fiyatı ise henüz açıklanmış değil.
 
Samsung, hareketli ekranı ve 1-inç sensörüyle dikkat çeken yeni aynasız fotoğraf makinesi NX Mini'yi duyurdu

http://www.dpreview.com/news/2014/03/19/samsung-announces-tiny-nx-mini-mirrorless-camera?utm_campaign=internal-link&utm_source=news-list&utm_medium=text&ref=title_0_1#embeddedSampleGallery1460858887 Yorum Yaz
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Limitles 5 yıl en beğenilen
Su samsung telefon disinda herseyi guzel tasarliyor
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raziel82 4 yıl
arkadaşlar bu makine de bsi sensör varmış. fotoğrafçılıktan hiç anlamam da :) sadece okumayla birşeylere ulaştım. bu samsungun diğer aynasız maninelerindeki aps-c sensörden iyimidir bu? yoksa bubdaki bsi sönsör mü iyidir?
2 Yanıt Yanıtla
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unknownartist 4 yıl raziel82
raziel82
arkadaşlar bu makine de bsi sensör varmış. fotoğrafçılıktan hiç anlamam da :) sadece okumayla birşeylere ulaştım. bu samsungun diğer aynasız maninelerindeki aps-c sensörden iyimidir bu? yoksa bubdaki bsi sönsör mü iyidir?

apsc sensor 1" sensorun yaklaşık 2 katı.
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Umutcan 4 yıl raziel82
raziel82

arkadaşlar bu makine de bsi sensör varmış. fotoğrafçılıktan hiç anlamam da :) sadece okumayla birşeylere ulaştım. bu samsungun diğer aynasız maninelerindeki aps-c sensörden iyimidir bu? yoksa bubdaki bsi sönsör mü iyidir?

Aps-c sensör her zaman daha iyidir yaklaşık 4 kat büyük boyutundan dolayı. Aps-c sensör boyutu standardıdır bu arada, sensör teknolojisi değil.
Haberdeki cihazın 1" sensörü ile aps-c boyutundaki sensörünün farkını karşılaştırabilirsiniz. Cihaz küçük olduğu için mecbur bu boyut kullanılmış.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
1 Yanıt Yanıtla
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nodar 5 yıl
Raw formatı var mı acaba diye merak ediyorum
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mbald 5 yıl
Sony rx100 e sonunda ciddi bir rakip olabilecek bir cihaz gelmiş.
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einhander 5 yıl
baya ince baya şık taşarlamışlar aferım samsunga
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Limitles 5 yıl en beğenilen
Su samsung telefon disinda herseyi guzel tasarliyor
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shimoda 5 yıl
Panasonic GM1 de de aynı bu şekilde tilt ekran olsaydı tereddütsüz alınacak makinaydı benim için. Yalnız, 1" sensörlerden daha küçük sensörlerin kompakt sınıf makinalarda artık kullanılmaması gerek. Ortalama bir fotoğraf kalitesi için cep telefonları biçok insanı memnun ediyor çünkü.
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lyridder 5 yıl
Tam da böyle birşeyler arıyorken:)
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alprkrkmz 5 yıl
Dag fare dogurdu lafi tam uyuyor herhalde.
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seven44 5 yıl
s6 isterük
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