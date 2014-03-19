Samsung, hareketli ekranı ve 1-inç sensörüyle dikkat çeken yeni aynasız fotoğraf makinesi NX Mini'yi duyurdu

Sektör içerisinde elini kuvvetlendirmek için adımlar atmaya devam eden Samsung, yeni aynasız fotoğraf makinesi NX Mini'yi ve üç yeni lens modelini resmi olarak duyurdu.

Samsung'un NX fotoğraf makinesi ailesine eklediği en yeni fotoğraf makinesi olma özelliğini taşıyan ve yine Samsung'a göre dünyanın lenleri değiştirilebilir en ince aynasız fotoğraf makinesi olarak lanse edilen NX Mini, bu sayede her zaman taşınabilecek oldukça kompakt bir yapı ortaya koyuyor ve beyaz, pembe, nane yeşili, kahverengi ile siyah olmak üzere 6 farklı renk seçeneğiyle geliyor. Teknik olarak 20.5MP çözünürlüğünde 1-inçlik BSI CMOS sensör barındıran ve bu geniş sensörlüyle yüksek fotoğraf kalitesi vaat eden Samsung NX Mini, işlemci tarafında yeni geliştirilen DRIMe IV kullanıyor, bünyesinde 3-inç 460K hareketli dokunmatik LCD ekran taşıyor, saniyede 6 kare gibi bir seri çekim hızına çıkabiliyor ve bu hızı 1/16000 maksimum enstantane hızı ile destekliyor.

1920 x 1080 piksel yani Full HD çözünürlükte 30p video çekimlerinin altından kalkabilen ve 160-12800 ISO aralığını sunan fotoğraf makinesi, Samsung'un en yeni 2.7 çarpana sahip NX-M lens bağlantı yapısı kullanıyor. Dahili 802.11b/g/n Wi-Fi ve NFC kablosuz bağlantı teknolojileriyle akıllı cihazlara veri aktarımı yapabilen ve yine akıllı cihazlar üzerinden kontrol edilebilen NX Mini, B740 lithium-iyon bataryasıyla CIPA stadartlarına göre 650 gibi oldukça iyi bir çekim miktarına ulaşabiliyor. 110 x 62 x 23 mm boyutu bulunan makinenin toplam ağırlığı ise 196 gram seviyesinde.

Samsung'un NX Mini ile görücüye çıkarttığı yeni NX-M bağlantılı lens modelleri ise NX-M 9mm F3.5 ED, NX-M 9-27mm F3.5-5.6 ED OIS ve NX-M 17mm F1.8 OIS isimlerine sahip. NX Mini'ye uygun şekilde kompakt gövdeleri ve şık tasarım çizgileri bulunan lenslerden NX-M 9mm F3.5 ED geniş açı çekimler için, NX-M 9-27mm F3.5-5.6 ED OIS sunduğu aralıkla geniş açı ile genel kullanım için, NX-M 17mm F1.8 OIS ise sunduğu diyafram değeriyle düşük ışıklı ortamlar ve genel çekim tarzları için ideal yapı bir ortaya koyuyor. NX Mini ile istenirse "NX-M Mount Adapter (ED-MA4NXM)" üzerinden standart NX lens modelleri de aktif olarak kullanılabiliyor.

Samsung'un görüntüleme sektörüne dahil ettiği yeni aynasız fotoğraf makinesi NX Mini, Nisan ayı içerisinde NX-M 9mm F3.5 ED lensle beraber 450$, NX-M 9-27mm F3.5-5.6 ED OIS lens ve harici flaş ünitesiyle beraber ise 550$ fiyat etiketiyle satışa çıkıyor. Yaz aylarında geleceği söylenen NX-M 17mm F1.8 OIS'in fiyatı ise henüz açıklanmış değil.

http://www.dpreview.com/news/2014/03/19/samsung-announces-tiny-nx-mini-mirrorless-camera?utm_campaign=internal-link&utm_source=news-list&utm_medium=text&ref=title_0_1#embeddedSampleGallery1460858887