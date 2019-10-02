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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung hologram projeksiyonlarına yatırım yapıyor

    Yakın gelecekte ekrandaki görüntüleri özel katmanları ile hologram şeklinde kullanıcıya sunan akıllı telefon aksesuarları karşımıza çıkabilir. Samsung hazırlık içerisinde.
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Hologram ekran vaadiyle piyasaya çıkan Hydrogen One akıllı telefon modelinin başarısızlığı aslında piyasanın buna hazır olmadığını gösterdi. Samsung ise en azından aksesuar tarafında bu teknolojiye yatırım yapmayı planlıyor.

    Hologramlı aksesuar

    Geçtiğimiz haftalarda alınan bir patente göre Samsung eşine pek rastlanmamış bir dock aksesuarı geliştiriyor. Ekranın üzerine oturtulan bu aksesuar hologram teknolojisiyle adeta ikinci bir ekran oluşturuyor.

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    Teknolojinin dikkat çeken özelliği bu hologram ögelerini parmağınız ile tutarak sürükleyebilmeniz. Böylece bir dokunmatik özelliği de kazandırılmış oluyor. Yani telefonu kaldırmadan ekranı ile etkileşime geçiyorsunuz.

    Kenar Ekranı olarak isimlendirilen bu aksesuar bir ana ekran, ince bir ayna ve bir yansıtıcı elemandan oluşuyor. Bu elemanlar belirli bir açı ile konumlanıyor ve akıllı telefon ekranındaki görüntüleri yansıtıyor. Henüz bu teknolojinin ne zaman piyasaya sürüleceği bilinmiyor ancak araç içi ekranlar gibi farklı alanlara da Samsung bu teknolojiyi yaymak niyetinde.

     


    https://www.gizmochina.com/2019/10/01/samsung-is-developing-hologram-projecting-smartphone-accessories/ Yorum Yaz
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