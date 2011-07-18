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Samsung, IFA etkinliğinde 5.3-inç ekrana sahip Galaxy Q'yu tanıtabilir

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
9,7b
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Hızla gelişen teknolojiyle beraber karşımıza daha hızlı ve güçlü işlemcilerle, daha fazla RAM miktarıyla çıkan akıllı telefonların aynı zamanda ekran boyutlarının da katlandığına şahit oluyoruz.
5-inç boyutunda dokunmatik ekrana sahip Dell Streak ile Pantech Vega N5'in ardından Güney Kore'nin teknoloji devlerinden Samsung'un eylül ayında düzenlenmesi planlanan IFA etkinliğinde 5.3-inç Super AMOLED Plus dokunmatik ekranlı Galaxy Q modelini sergileyebileceği öne sürülüyor.
Galaxy Q, ekran boyutu açısından Samsung'un şu an için en büyük ekrana sahip akıllı telefonu Infuse 4G (4.5-inç) ile Android tableti Galaxy TAB (7.0-inç) arasında konumlandırılmış olacak. Bu gidişle pantolon ceplerimizin fazlasıyla zorlanacağı kesin.

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KASIMPAŞA TAYFA 8 yıl
Umarim dogrudur benimde istedigim ekran boyu 5 civari 4 kucuk geliyor gercekten, ayrica bu telefonu alanda bluetoth kulaklik alsin bi zahmet
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bufujamal 8 yıl
tam istedigim tlf, ekrani bana gore, 4.3 kucuk geliyor.
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interwap 8 yıl
TablePhone
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arel.gr 8 yıl
l3ortacine16
O telefonu kulağına götürünce insanlar ne düşünür çok merak ettim.

eller cebinde,bluetooth kulakta alo'dan daha tuhaf dusunmez!
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kadirt 8 yıl
Bir çok insana 4.3 inç bile az geliyor.
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arel.gr 8 yıl
Free User
5.3-inç telefonmu olurmuş.

oluuurr,ufkunuzu genisletin ! youtube.com/... youtube.com/...
hayal teorilerinizi kisitlamayin!
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cihangir151 8 yıl
çantanda taşı elinde taşı kitap gibi taşı bluetooth kulaklıkla tablet niyetine kullan tercih eden olacatır .
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mehmednaim 8 yıl
Her malın bir alıcısı vardır. Demek ki talep var ki arz var.
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mebrar 8 yıl mehmednaim
mehmednaim

Her malın bir alıcısı vardır. Demek ki talep var ki arz var.


Bkz: Xperia Play. Alıcısı yok, satış yok. Gelir yok. Elde avuçta yok anlayacağınız.
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jakops. 8 yıl
buna da WVGA çözünürlük koyalarsa şaşırmam :D
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yahyageo 8 yıl
unutmayalımki artık akıllı tellerde bir tablet pc bence tabi
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darkone16 8 yıl
Yuh artık 5.3', telefonu alana sırt çantası hediye mi?
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