Samsung, IFA etkinliğinde 5.3-inç ekrana sahip Galaxy Q'yu tanıtabilir

Hızla gelişen teknolojiyle beraber karşımıza daha hızlı ve güçlü işlemcilerle, daha fazla RAM miktarıyla çıkan akıllı telefonların aynı zamanda ekran boyutlarının da katlandığına şahit oluyoruz.

5-inç boyutunda dokunmatik ekrana sahip Dell Streak ile Pantech Vega N5'in ardından Güney Kore'nin teknoloji devlerinden Samsung'un eylül ayında düzenlenmesi planlanan IFA etkinliğinde 5.3-inç Super AMOLED Plus dokunmatik ekranlı Galaxy Q modelini sergileyebileceği öne sürülüyor.

Galaxy Q, ekran boyutu açısından Samsung'un şu an için en büyük ekrana sahip akıllı telefonu Infuse 4G (4.5-inç) ile Android tableti Galaxy TAB (7.0-inç) arasında konumlandırılmış olacak. Bu gidişle pantolon ceplerimizin fazlasıyla zorlanacağı kesin.

