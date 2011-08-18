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Samsung, IFA etkinliğiyle ilgili merak uyandıran videolar yayınlamaya başladı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Samsung, IFA etkinliğiyle ilgili merak uyandıran videolar yayınlamaya başladı
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Samsung, IFA etkinliğiyle ilgili merak uyandıran videolar yayınlamaya başladı
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1 Eylül tarihinde Berlin'de düzenlenmesi planlanan IFA 2011 etkinliği için en fazla hazırlanan firmalardan birisi de Samsung. Güney Koreli üretici her büyük etkinlik öncesi yaptığı gibi merak uyandıran videolar yayınlıyor.

Videonun tamamını incelediğimizde tanıtılacak cihazın tabletten ziyade akıllı telefon olduğunu düşünüyoruz. Videoda ''Büyük bir şeyin geleceği'' yazıyor ve video kumsalda sonlandıyor. Bu iki ipucuna göre Samsung, büyük ekranlı ve Android işletim sistemli bir akıllı telefon da sergileyebilir, Bada mobil platformunu kullanan Wave serisi modelini de lanse edebilir. Hatırlatmak gerekirse Bada, Korece'de deniz, okyanus anlamına gelmekte.

IFA 2011 etkinliğini merakla bekliyoruz.
İşte o video;

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silver021 8 yıl
yüksek ihtimal bada OS nin üstüne gidiceklerine bir sinyal alıyorum ben bu videodan. badanın ilk çıkışıda kumsalda insanları kendine çeken wave telefonun sergisini yapan bir videoyla ortaya çıkmıştı. galaxy olamaz gibime geliyor. zaten samsung yazılım geliştiricileri bünyesine toparlamaya başladı bile. badanın üzerine tam gidicekler bu kez. eksiksiz bir sistem hayal değil bence. :) bada halletcek bunu samsunga güvenim sonsuz. çünkü beni hiç bir telefonunda yanıltmadı.
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Kissed by Fire 8 yıl
Bence 4.5 inç+ 720p Ekranlarını ve bu ekranlara sahip cihazlarını tanıtacaklar.
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umutarslan.com 8 yıl
-bi ışık gördüm
-ee
-ışığın sonunda biri bana gel gel..
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photo sir 8 yıl
samsung altın devrini sonuna kadar kullanmaya çalışıyor, ve hakediyorlar da
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hseyin2 8 yıl
4.5 inclik hercules i tanıtırlar, galaxy s2+ filan olursa tadından yenmez.
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