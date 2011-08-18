Samsung, IFA etkinliğiyle ilgili merak uyandıran videolar yayınlamaya başladı

1 Eylül tarihinde Berlin'de düzenlenmesi planlanan IFA 2011 etkinliği için en fazla hazırlanan firmalardan birisi de Samsung. Güney Koreli üretici her büyük etkinlik öncesi yaptığı gibi merak uyandıran videolar yayınlıyor.

IFA 2011 etkinliğini merakla bekliyoruz.

İşte o video;

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Videonun tamamını incelediğimizde tanıtılacak cihazın tabletten ziyade akıllı telefon olduğunu düşünüyoruz. Videoda ''Büyük bir şeyin geleceği'' yazıyor ve video kumsalda sonlandıyor. Bu iki ipucuna göre Samsung, büyük ekranlı ve Android işletim sistemli bir akıllı telefon da sergileyebilir, Bada mobil platformunu kullanan Wave serisi modelini de lanse edebilir. Hatırlatmak gerekirse Bada, Korece'de deniz, okyanus anlamına gelmekte.