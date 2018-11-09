Samsung Infinity Flex ekran özellikleri belli oldu

Akıllı telefon pazarında en önemli hamlelerden birisini yaparak katlanabilir ekran prototipini teknoloji dünyası ile paylaşan Samsung, konferansın devamında bazı ekran özelliklerine de resmiyet kazandırdı.

Samsung Infinity Flex neler sunuyor?

Fazla aydınlatmanın olmadığı bir ortamda çok fazla detay belli etmeden tanıtılan katlanabilir telefon prototipinde bir dış ekran ve açılınca iç kısımda ortaya çıkan daha büyük bir ekran net bir şekilde seçilebilmişti.

Paylaşılan yeni bilgilere göre Kapak Ekranı olarak adlandırılan dış OLED ekran 4.58 inçlik bir boyuta sahip. 21:9 görüntü oranı olan ekranda 840x1960 piksel çözünürlük yer alıyor. Bugün geleneksel telefonlara baktığımızda 4.58 inç küçük sayılıyor ancak iç kısımdaki tablet büyük ekran ihtiyacını giderebilir.

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İç kısma gelirsek burada da 7.3 inçlik bir ekran bizi karşılıyor. 4.2:3 şeklinde bir görüntü oranı olan ekranda 1536x2152 piksel çözünürlük yer alıyor. Nispeten düşük çözünürlük ve piksel yoğunluğu enerji verimliliğine bir miktar katkı yapacaktır. Ayrıca telefon açıldığında dış ekran kapanarak enerji tüketiminin önüne geçiyor.

Samsung’un telefonda 7nm sürecinde Exynos yonga seti, 5G modem, 10GB RAM gibi ayrıntılara yer vereceği daha önce dile getirilmişti. Batarya ise şimdilik bilinmiyor ancak yetkililer diğer telefonlar kadar kullanım süresi sunacağını ifade ediyor.

Henüz prototip aşamasında olduğu için gerek dış tasarım konusunda gerekse de çözünürlük konusunda geliştirmeler olacaktır. Böyle bir üretim yüksek bir maliyet gerektirdiğinden kaynaklar 2000$ civarında bir başlangıç fiyatı olabileceğini düşünüyor.