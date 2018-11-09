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Samsung Infinity Flex ekran özellikleri belli oldu

Samsung’un katlanabilir telefon prototipinin kapak ekranı 4.58 inç boyutunda iken iç kısımdaki tablet ise 7.3 inç boyutunda. Çözünürlükler ise henüz rakipleri kadar yüksek değil.
6 ay
3,7b
1
15
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Akıllı telefon pazarında en önemli hamlelerden birisini yaparak katlanabilir ekran prototipini teknoloji dünyası ile paylaşan Samsung, konferansın devamında bazı ekran özelliklerine de resmiyet kazandırdı.

Samsung Infinity Flex neler sunuyor?

Fazla aydınlatmanın olmadığı bir ortamda çok fazla detay belli etmeden tanıtılan katlanabilir telefon prototipinde bir dış ekran ve açılınca iç kısımda ortaya çıkan daha büyük bir ekran net bir şekilde seçilebilmişti.

Paylaşılan yeni bilgilere göre Kapak Ekranı olarak adlandırılan dış OLED ekran 4.58 inçlik bir boyuta sahip. 21:9 görüntü oranı olan ekranda 840x1960 piksel çözünürlük yer alıyor. Bugün geleneksel telefonlara baktığımızda 4.58 inç küçük sayılıyor ancak iç kısımdaki tablet büyük ekran ihtiyacını giderebilir.

Ayrıca Bkz. "Oyuncu odaklı Nubia Red Magic 2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı"

İç kısma gelirsek burada da 7.3 inçlik bir ekran bizi karşılıyor. 4.2:3 şeklinde bir görüntü oranı olan ekranda 1536x2152 piksel çözünürlük yer alıyor. Nispeten düşük çözünürlük ve piksel yoğunluğu enerji verimliliğine bir miktar katkı yapacaktır. Ayrıca telefon açıldığında dış ekran kapanarak enerji tüketiminin önüne geçiyor.

Samsung’un telefonda 7nm sürecinde Exynos yonga seti, 5G modem, 10GB RAM gibi ayrıntılara yer vereceği daha önce dile getirilmişti. Batarya ise şimdilik bilinmiyor ancak yetkililer diğer telefonlar kadar kullanım süresi sunacağını ifade ediyor.

Henüz prototip aşamasında olduğu için gerek dış tasarım konusunda gerekse de çözünürlük konusunda geliştirmeler olacaktır. Böyle bir üretim yüksek bir maliyet gerektirdiğinden kaynaklar 2000$ civarında bir başlangıç fiyatı olabileceğini düşünüyor.

 

https://www.phonearena.com/news/Samsung-Infinity-Flex-phone-display-size-resolution-specs-battery-life-price-release_id110803 Yorum Yaz
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The Balance 6 ay en beğenilen Escapetolife
Aynen Apple Samsung'tan ekranları alarak ilk katlanabilir telefonu icat etmiş olacak.
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Escapetolife 6 ay
Apple bu işe el atana kadar hiçbiri tutmaz.
1 Yanıt Yanıtla +11
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hasan.sonus 6 ay
Ekremcim bu haberdeki yorumlarını hem aşırı cahilliğine hem de aşırı fesatlığına veriyorum. Hem orta hem dış ekran Samsung un bu prototipinde 420 ppi. Yeni ipad pro larda ise 265 ppi gibi vasatın altında bir değer var. XS Max ise 458 ppi ile çok çok az üstündeyken XR 326 ppi ile yine vasatlarda geziyo. Hayatım boyunca gördüğüm en bilgisiz en kötü editör(!) sün
Ekremcim bu haberdeki yorumlarını hem aşırı cahilliğine hem de aşırı fesatlığına veriyorum. Hem orta hem dış ekran Samsung un bu prototipinde 420 ppi. Yeni ipad...
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maxmania 6 ay
katlanır ekranı telefona değil dizüstüne getiren iyi sükse yapacak. telefonlara uygun hale gelmesi için daha da geliştirilmesi ve ince hale getirilerek dayanıklılığının arttırılması, işletim sistemi ve uygulamaların uyumlu hale getirilmesi de gerek.
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khaos 6 ay
Allah art niyet+cehalet bir de üstüne kör fan lık verince işte onu editör diye donanımhaber de çalıştırıyorlar ppi değerini "işine" gelmediği için hadi anlamadın pek hali hazırda tanıtılan hangi "rakibi" ile karşılaştırdın da " Çözünürlükler ise henüz rakipleri kadar yüksek değil" sonucuna vardın?
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hasan.sonus 6 ay
Ekremcim bu haberdeki yorumlarını hem aşırı cahilliğine hem de aşırı fesatlığına veriyorum. Hem orta hem dış ekran Samsung un bu prototipinde 420 ppi. Yeni ipad pro larda ise 265 ppi gibi vasatın altında bir değer var. XS Max ise 458 ppi ile çok çok az üstündeyken XR 326 ppi ile yine vasatlarda geziyo. Hayatım boyunca gördüğüm en bilgisiz en kötü editör(!) sün
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esmerbuyucu 6 ay
21:9 ekran görünce aklıma LG BL40 geldi 😅
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Escapetolife 6 ay
Apple bu işe el atana kadar hiçbiri tutmaz.
1 Yanıt Yanıtla +11
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The Balance 6 ay Escapetolife
Aynen Apple Samsung'tan ekranları alarak ilk katlanabilir telefonu icat etmiş olacak.
1 Yanıt Yanıtla +16
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ynsemre1 6 ay
Böyle cihazların tutması halinde daha ince ekran teknolojileri ve daha küçük alanda daha fazla pil kapasitesi gibi olayların hızla gelişmesini sağlar.
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Ekrem71.5 6 ay
APPLE daha iyisini yapacaktır... APPboy lar olarak ortağı olduğumuz şirkete güveniyorum :)
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ardicli2000 6 ay
Yana katlanır değil de kayan telefon yapabilirlerse gündelik hayatta yeri olur. 4.5 - 5" aralığında ekranı olur. Yana kaydırırsın, içeri katlanmış ekranı çıkar ve kasaya oturur. Sen de büyük ekran avantajlarından faydalanırsın.
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Y-ZiyA 6 ay
Bir laptop artı üst düzey bir telefonun toplam fiyatını vereceksem Macbook Air (bunu diyeceğime hiç ihtimal vermezdim) üzerine de bir adet Oneplus 6t note 9 vb alırım.
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samsung, samsung infinity flex ve
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