Samsung ikinci çeyrek mali tablosunu açıkladı : 76 milyon akıllı telefon satışı, 6.96 milyar dolar kar





Galaxy S4 amiral gemi modeli 20 milyon satış barajını geride bırakan Samsung, diğer Galaxy satışlarının da katkısıyla gelirlerini yıl bazında artırmaya devam ediyor.





Firmanın ikinci çeyrek mali tablosuna göre elde edilen gelir yaklaşık olarak 58 milyar dolar oldu. Tüketici Elektroniği bölümü yaklaşık 11 milyar dolar gelir elde ederken, yongaseti üretiminin dahil olduğu Cihaz Çözümleri bölümü 15 milyar dolar gelir, İletişim ve Mobil bölümü ise yaklaşık 32 milyar dolar gelire imza attı. Sadece mobil cihaz bölümü yaklaşık 30 milyar dolar gelir elde etti.





Gelirlerde tüm bölümler yükseliş kaydederken, mobil cihaz bölümünün yükselişinin yavaşlamaya başladığı rapor ediliyor. Samsung'un son çeyrekte sattığı 76 milyon akıllı telefon gelirleri uçurdu.





Firmanın faaliyet karı 8.55 milyar dolar olurken, mobil cihaz bölümü 5.7 milyar dolar ile aslan payını kaptı. Kalan miktar ise Cihaz Çözümleri ve Tüketici Elektroniği arasında paylaşıldı. Yıl bazında Samsung yüzde 52 artış kaydederken, önceki çeyreğe göre ise yüzde 3 düşüş kaydedildi. Bu da mevsimsel pazar durgunluğuna bağlandı. Kara en büyük katkıyı ise Galaxy S4 modeli sağladı. Tablet satışlarında da yüzde 30 artış yaşandı.





Galaxy S4 modelinin toplam satışı konusunda ise farklı görüşler mevcut. Bazı kaynaklar Temmuz ortası itibariyle 23.4 milyon olarak hesap ederken, bazı kaynaklar da ay sonu itibariyle 27 milyon olarak tahminde bulunuyor.

http://www.samsung.com/us/aboutsamsung/ir/ireventpresentations/earningsrelease/downloads/2012/20130726_conference_eng.pdf