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Samsung ikinci çeyrek mali tablosunu açıkladı : 76 milyon akıllı telefon satışı, 6.96 milyar dolar kar

5 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung ikinci çeyrek mali tablosunu açıkladı : 76 milyon akıllı telefon satışı, 6.96 milyar dolar kar

Galaxy S4 amiral gemi modeli 20 milyon satış barajını geride bırakan Samsung, diğer Galaxy satışlarının da katkısıyla gelirlerini yıl bazında artırmaya devam ediyor.

Firmanın ikinci çeyrek mali tablosuna göre elde edilen gelir yaklaşık olarak 58 milyar dolar oldu. Tüketici Elektroniği bölümü yaklaşık 11 milyar dolar gelir elde ederken, yongaseti üretiminin dahil olduğu Cihaz Çözümleri bölümü 15 milyar dolar gelir, İletişim ve Mobil bölümü ise yaklaşık 32 milyar dolar gelire imza attı. Sadece mobil cihaz bölümü yaklaşık 30 milyar dolar gelir elde etti.

Gelirlerde tüm bölümler yükseliş kaydederken, mobil cihaz bölümünün yükselişinin yavaşlamaya başladığı rapor ediliyor. Samsung'un son çeyrekte sattığı 76 milyon akıllı telefon gelirleri uçurdu.

Firmanın faaliyet karı 8.55 milyar dolar olurken, mobil cihaz bölümü 5.7 milyar dolar ile aslan payını kaptı. Kalan miktar ise Cihaz Çözümleri ve Tüketici Elektroniği arasında paylaşıldı. Yıl bazında Samsung yüzde 52 artış kaydederken, önceki çeyreğe göre ise yüzde 3 düşüş kaydedildi. Bu da mevsimsel pazar durgunluğuna bağlandı. Kara en büyük katkıyı ise Galaxy S4 modeli sağladı. Tablet satışlarında da yüzde 30 artış yaşandı.

Galaxy S4 modelinin toplam satışı konusunda ise farklı görüşler mevcut. Bazı kaynaklar Temmuz ortası itibariyle 23.4 milyon olarak hesap ederken, bazı kaynaklar da ay sonu itibariyle 27 milyon olarak tahminde bulunuyor.

http://www.samsung.com/us/aboutsamsung/ir/ireventpresentations/earningsrelease/downloads/2012/20130726_conference_eng.pdf Yorum Yaz
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vamp 5 yıl en beğenilen
Samsung u bu günlere getiren htc ve sony,.,. gibi firmaları tebrik ediyoruz. Cihazlarınıza zamanında sahip çıksaydınız bu rakamlardan sizde pay kapabilirdiniz. Sayenizde samsung apple ı da ezdi geçti :)
Samsung u bu günlere getiren htc ve sony,.,. gibi firmaları tebrik ediyoruz. Cihazlarınıza zamanında sahip çıksaydınız bu rakamlardan sizde pay kapabilirdiniz....
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2 Yanıt Yanıtla +6
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TIMERIDER 5 yıl vamp
vamp

Samsung u bu günlere getiren htc ve sony,.,. gibi firmaları tebrik ediyoruz. Cihazlarınıza zamanında sahip çıksaydınız bu rakamlardan sizde pay kapabilirdiniz. Sayenizde samsung apple ı da ezdi geçti :)

Sadece nokia desen yeterdi
vampSamsung u bu günlere getiren htc ve sony,.,. gibi firmaları tebrik ediyoruz. Cihazlarınıza zamanında sahip çıksaydınız bu rakamlard...
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kajmeran89 5 yıl
adamlar bunu sadece telefon ile yapiyor birde samsung markasinin o kadar cok alanda urunu var ki onlari da katsak sayi herhalde 2-3 katina cikar ne diyelim umarim birgun boyle bir firmamiz olur
edit: basliga gore yorum yazmistim butun olarak yaptigi kar yaziyormus zaten kusurabakmayin saygilarla
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THESTER 5 yıl
Şunun gibi bi turk sirketi cikamadi. Zamaninda KOÇ veya SABANCI gibi büyuk para rezervlerine sahip firmalar Motorola yada Ericsson gibi batmasına az kalmış firmaları satın alıp sektöre sağlam bi markayla girebilirdi ama vardır herhalde bir bildikleri ben anlamam o işlerden ama bana mantıklı geliyor yani :D
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okan_cehapelioglu 5 yıl
memleketi toplasan bi çeyrekte bukadar geliri yoktur :D
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gcb1903 5 yıl
Adam telefon alacağı zaman yanındaki etrafındaki insanlara bakıyor kim ne kullanıyorsa onu alıyor. Htc, Lg, Sony, Nokia 10 kat daha iyi telefon yapsa bile ( ki çok daha iyilerini yapıyorlar ) etrafında göremeyen insan almaz. Sen ben sadece araştırır ihtiyacımıza uygunu buluruz, %90 insanlar çevresinden etkilerinir ve kullanmyacağı bir ton özelliğe sahip telefonlara binlerce lira verirler.
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ExclusivePack 5 yıl
DRaGoRYoN
Sadece satış yapar, kãr açıklar zaten aç gözlü rezil SAMSUNG firması, başkada bir bok yapmaz...Satış sonrası cihazlarına, ürünlerine destek vermez...Müşteri memnuniyeti Sıfır...Şubat ayında çıkmış olan 4.2.2 güncellemesini bu kadar uzun süre geçmesine rağmen hala biz Note 2 ve S3 kullanıcıları alabilmiş değiliz...Sürekli en son cihazı satın almaya teşfik etmeye,bizleri kaz gibi yolmaya devam etme derdindeler...Bu düşünce yapısında olan bütün firmaların Allah belasını versin...

senin bu dediklerini apple yapıyor olmasın fanboy seni. fazla konuşupta rezil olma. htc mi destek veriyor telefonlarına. lg mi veriyor. galaxy s2 ye 4.1.2 güncellemesini apple verdi galiba...
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DRaGoRYoN 5 yıl ExclusivePack
ExclusivePack
DRaGoRYoN
Sadece satış yapar, kãr açıklar zaten aç gözlü rezil SAMSUNG firması, başkada bir bok yapmaz...Satış sonrası cihazlarına, ürünlerine destek vermez...Müşteri memnuniyeti Sıfır...Şubat ayında çıkmış olan 4.2.2 güncellemesini bu kadar uzun süre geçmesine rağmen hala biz Note 2 ve S3 kullanıcıları alabilmiş değiliz...Sürekli en son cihazı satın almaya teşfik etmeye,bizleri kaz gibi yolmaya devam etme derdindeler...Bu düşünce yapısında olan bütün firmaların Allah belasını versin...

senin bu dediklerini apple yapıyor olmasın fanboy seni. fazla konuşupta rezil olma. htc mi destek veriyor telefonlarına. lg mi veriyor. galaxy s2 ye 4.1.2 güncellemesini apple verdi galiba...

Sen ne saçmalıyorsun Kardeş
Önce benim yazdıklarımı iyice bir oku, anla sonra cevap yaz...Ben kendim bile şu an Note 2 kullanıyorum ve Note 2 hala 4.2.2 güncellemesi almadığı için Samsungu eleştiriyorum...Hayatımda Samsung ve Nokianın cihazları dışında daha hiçbir markanın cihazlarını kullanmadımda...Ben ayrıca yukarda hiç bir firmayı övmedim aksine firmaların o aç gözlü politikasını eleştirdim...Siz nerenizle okudunuz da benim yazdıklarımı ve bana böyle bir cevap yazma gereği duydunuz...
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unflattering 5 yıl
Koskoca 76 milyon nüfuslu bir ülkenin toplam ihracatı 130 milyar Hemde yıllık bazda Samsungun tek başına karına bak
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DRaGoRYoN 5 yıl
Sadece satış yapar, kãr açıklar zaten aç gözlü rezil SAMSUNG firması, başkada bir bok yapmaz...Satış sonrası cihazlarına, ürünlerine destek vermez...Müşteri memnuniyeti Sıfır...Şubat ayında çıkmış olan 4.2.2 güncellemesini bu kadar uzun süre geçmesine rağmen hala biz Note 2 ve S3 kullanıcıları alabilmiş değiliz...Sürekli en son cihazı satın almaya teşfik etmeye,bizleri kaz gibi yolmaya devam etme derdindeler...Bu düşünce yapısında olan bütün firmaların Allah belasını versin...
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tenghis 5 yıl
Samsung'un karını arttırması dh üyelerini neden memnun ediyor?? Yeni bir ürün çıkarır, memnun olursunuz. Yeni bir dizayn yapar memnun olursunuz. Yazılım günceller memnun olursunuz. Bunların hepsi son kullanıcıyı ilgilendiren şeyler. Ama karını arttırması???? Hakikaten, beyninizin nasıl çalıştığını anlamaya çalışıyorum, amacım kavga çıkarmak değil.
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Balawitz 5 yıl tenghis
tenghis
Samsung'un karını arttırması dh üyelerini neden memnun ediyor?? Yeni bir ürün çıkarır, memnun olursunuz. Yeni bir dizayn yapar memnun olursunuz. Yazılım günceller memnun olursunuz. Bunların hepsi son kullanıcıyı ilgilendiren şeyler. Ama karını arttırması???? Hakikaten, beyninizin nasıl çalıştığını anlamaya çalışıyorum, amacım kavga çıkarmak değil.

Sen applein karini acikladigi zamanki acilan konuya bakmadin herhalde. Herkes havalara ucuyordu
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itachi237 5 yıl
vay anasını be. sadece samsung gibi bir firma bizim ülkeyi besler.
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HAAltuntas 5 yıl
oha 4
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