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Samsung ile Samsonite akıllı valiz geliştiriyor

4 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Samsung ile Samsonite akıllı valiz geliştiriyor
Özellike uçak ile yolculuk yapmış kişilerin bildiği üzere havaalanlarında valiz ile alakalı birçok sorunlar yaşanabiliyor. Bu sorunları çözmek adına ortak bir çalışma içerisine giren Hong Kong merkezli Samsonite ile Güney Kore merkezli Samsung, akıllı özellikleri bulunan valiz geliştiriyor.
Piyasada hali hazırda birçok akıllı valiz yer almasına rağmen bu ürünler yüksek fiyatları nedeniyle çok fazla yaygınlaşamıyor. Ancak Samsung ile Samsonite'nin geliştirdiği akıllı valiz modelinin ise herkes tarafından çok daha rahat ulaşılabilir bir seçenek oluşturacağı söyleniyor. Akıllı takısını akıllı telefonlar ile haberleşebiliyor olması, GPS teknolojisi üzerinden konum takibi yapabilmesi, akıllı telefondan uzaklaştığı zaman unutulmaya karşı bildirim verebilmesi ve hepsinden önemlisi havaalanı ile iletişim halinde kalarak birçok işlemi (Ağırlık, uçuş yeri ve firma bilgileri gibi) otomatik olarak yerine getirebiliyor olmasıyla koyan valiz, bu sayede çoğu zaman işkence haline gelen süreci kolaya indirgeyebiliyor.
Yakın zaman içerisinde satışa çıkması beklenen akıllı valizin, Samsung tarafından geliştirilen dahili motoruyla "sahibini takip etme" gibi ilginç bir özelliği de barındırması bekleniyor.
Not: Görsel temsilidir. 

http://www.engadget.com/2015/05/04/samsung-and-samsonite-smart-luggage/ Yorum Yaz
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ratch 4 yıl
Güzelmiş.Telefondan uzaklaşınca uyarı vermesi güzel özellikle.Artık Türk dizilerinde yanlışlıkla mafyanın para dolu valizini alma olayları son bulur
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Captain_Ivy 4 yıl
Reklamdaki telefon iphone?
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korayus 4 yıl
Samsonite pahalı ama bence fiyatını hak eden ürünler sunuyor. Çok sık yolculuk yaptığım için valiz içerisinde genelde hassas elektronik cihazlar da taşıdığım için 8 yıl önce içim cız ederek sert malzemeli bir Samsonite valiz almıştım. Bu süre neredeyse tüm dünyayı dolaştı. En az 30 kere uçağa bindi. Hala ilk günkü gibi sağlam. Bu nedenle parasını çoktan çıkarttığını düşünüyorum. Yarın kırılsa yine Samsonite alırım. Alırken de içim yine cız eder :)
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Php 4 yıl
ulan bi valizini aldım samsonite ın 200 euro para verdim. içine motor koysalar gps bluetooth koysalar böbrek fiyatına gider o valiz
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Maxthon 4 yıl
The Sam Family
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Seefoo 4 yıl
Samsonite'ın akılsız ürünleri bile el yakıyor,bide akıllanırlarsa servet değerinde olur artık :)
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