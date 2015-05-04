Samsung ile Samsonite akıllı valiz geliştiriyor

Özellike uçak ile yolculuk yapmış kişilerin bildiği üzere havaalanlarında valiz ile alakalı birçok sorunlar yaşanabiliyor. Bu sorunları çözmek adına ortak bir çalışma içerisine giren Hong Kong merkezli Samsonite ile Güney Kore merkezli Samsung, akıllı özellikleri bulunan valiz geliştiriyor.

Piyasada hali hazırda birçok akıllı valiz yer almasına rağmen bu ürünler yüksek fiyatları nedeniyle çok fazla yaygınlaşamıyor. Ancak Samsung ile Samsonite'nin geliştirdiği akıllı valiz modelinin ise herkes tarafından çok daha rahat ulaşılabilir bir seçenek oluşturacağı söyleniyor. Akıllı takısını akıllı telefonlar ile haberleşebiliyor olması, GPS teknolojisi üzerinden konum takibi yapabilmesi, akıllı telefondan uzaklaştığı zaman unutulmaya karşı bildirim verebilmesi ve hepsinden önemlisi havaalanı ile iletişim halinde kalarak birçok işlemi (Ağırlık, uçuş yeri ve firma bilgileri gibi) otomatik olarak yerine getirebiliyor olmasıyla koyan valiz, bu sayede çoğu zaman işkence haline gelen süreci kolaya indirgeyebiliyor.

Yakın zaman içerisinde satışa çıkması beklenen akıllı valizin, Samsung tarafından geliştirilen dahili motoruyla "sahibini takip etme" gibi ilginç bir özelliği de barındırması bekleniyor.

Not: Görsel temsilidir.

http://www.engadget.com/2015/05/04/samsung-and-samsonite-smart-luggage/