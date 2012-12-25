Samsung, ilk 14 nm FinFet test yongasını üretti

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Samsung, Intel'in Ivy Bridge donanımlarında yer alan "Tri-Gate" adlı tasarıma göre, önemli güç ve performans artışı sağlayan ilk 14 nmFinFet test yonyasını üreterek yeni bir başarıya imza attı.
14 nm FinFet’in modellemesinde Synopsys adlı yazılım ve servis şirketinin deneyimlerinden yararlanan Samsung, bu ortaklıkla birlikte üç boyutlu transistörleri temel alan FinFet yongalı cihazların geliştirilmesi için gerekecek teknik desteği de Synopsys'den alacak. Bu yeni yongaların üretim sürecinde Synopsys'nin yanı sıra ARM'ın da Samsung'a katkıda bulunacağını belirtelim.
Mevcut yongalara göre, daha fazla enerji tasarrufu ve daha fazla performans sunacak olan test aşamasındaki 14 nm FinFet yongalarının üretiminde Samsung ve ortaklarının neler sunacağını ilerleyen dönemlerde göreceğiz.
http://www.engadget.com/2012/12/21/samsung-first-14nm-finfet-test-chip-/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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Kullanılsa da yine telefonların şarjı bitmeye devam edecek. Çünkü sürekli daha güçlü işlemci üretiliyor. Üretimden kazanılan tasarruf daha güçlü işlemcilerle tekrar sarf ediliyor. 1-2 mm inceltme yarışını bırakıp azıcık kalın ama uzun pil ömürlü cihazlar yapmayı düşünürlerse o zaman pil ömürleri uzar. Tabi bir de el cihazında kocaman ekran iştahımızın da azalması lazım.
Bu ciplerin üretilmesi o kadar kolay degil. Arada 20nm var ve onu Samsung'un atlamasi demek cok para kaybetmesi demektir. Cünkü ARM'in 20nm icin A50 islemcisi var ama 14nm icin hicbir islemci tanitmadi. Yani Samsung cipi bu seviyeye kendisinin kücültüp piyasaya sürmesi lazim ve kendi dizayn'ini da buna eklersek, ne kadar uzun sürebileceginin farkindasindir umarim. Yani S5'de degil, en erken S7'de anca görürsün. Samsung daha cipleri icin yeni 28nm fabrikasyon sürecine gecti. S4 bununla gelir, S5 ve S6 20nm ile yapilabilir. Üretim süreciyle ilgili sorun cikmazsa 14nm S7'de olabilir. Ama ona da imkan vermiyorum, cünkü fabrikalarin bu hizda gecis yapabilmesi icin büyük yatirimlarla yenilenmesi lazim ki, o da kisa bir sürede yapilamaz.
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