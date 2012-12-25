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Samsung, ilk 14 nm FinFet test yongasını üretti

6 yıl
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İşlemci
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Samsung, Intel'in Ivy Bridge donanımlarında yer alan "Tri-Gate" adlı tasarıma göre, önemli güç ve performans artışı sağlayan ilk 14 nmFinFet test yonyasını üreterek yeni bir başarıya imza attı.

14 nm FinFet’in modellemesinde Synopsys adlı yazılım ve servis şirketinin deneyimlerinden yararlanan Samsung, bu ortaklıkla birlikte üç boyutlu transistörleri temel alan FinFet yongalı cihazların geliştirilmesi için gerekecek teknik desteği de Synopsys'den alacak. Bu yeni yongaların üretim sürecinde Synopsys'nin yanı sıra ARM'ın da Samsung'a katkıda bulunacağını belirtelim. 
Mevcut yongalara göre, daha fazla enerji tasarrufu ve daha fazla performans sunacak olan test aşamasındaki 14 nm FinFet yongalarının üretiminde Samsung ve ortaklarının neler sunacağını ilerleyen dönemlerde göreceğiz. 

http://www.engadget.com/2012/12/21/samsung-first-14nm-finfet-test-chip-/ Yorum Yaz
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Rety 6 yıl en beğenilen
aslında şu bilgisayar işlemcileri dünyasına bi marka daha eklense çok güzel olacak
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JoeyBane 6 yıl
14nm'nin en büyük avantajı güç tasarrufu. Adamlar aştılar ya.
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fbkaya 6 yıl
birde bilgisayarlar için samsung un işlemcilerini görsek ne güzel olur :)
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DH Misafiri 6 yıl
@VenomS söylediklerinize aynen katılıyorum 14 nm teknolojisi IBM`de zaten var bilen bilir AMD mimari küçültme çalışmalarını IBM ile ortaklaşa yapar
eğer AMD direct 14 nm mimarisine geçerse İntel`i baya terletecektir, Athlon 64 döneminden bile çok ötesinde kök söktürür!
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selcuk20 6 yıl
bukalemun56
yeni telefonlarda bu teknoloji kullanılsada telefonu her akşam şarja takmaktan kurtulsak

Kullanılsa da yine telefonların şarjı bitmeye devam edecek. Çünkü sürekli daha güçlü işlemci üretiliyor. Üretimden kazanılan tasarruf daha güçlü işlemcilerle tekrar sarf ediliyor. 1-2 mm inceltme yarışını bırakıp azıcık kalın ama uzun pil ömürlü cihazlar yapmayı düşünürlerse o zaman pil ömürleri uzar. Tabi bir de el cihazında kocaman ekran iştahımızın da azalması lazım.
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DantevsVergil 6 yıl
mnc07

Galaxy s5 de kullanılır artık


Bu ciplerin üretilmesi o kadar kolay degil. Arada 20nm var ve onu Samsung'un atlamasi demek cok para kaybetmesi demektir. Cünkü ARM'in 20nm icin A50 islemcisi var ama 14nm icin hicbir islemci tanitmadi. Yani Samsung cipi bu seviyeye kendisinin kücültüp piyasaya sürmesi lazim ve kendi dizayn'ini da buna eklersek, ne kadar uzun sürebileceginin farkindasindir umarim. Yani S5'de degil, en erken S7'de anca görürsün. Samsung daha cipleri icin yeni 28nm fabrikasyon sürecine gecti. S4 bununla gelir, S5 ve S6 20nm ile yapilabilir. Üretim süreciyle ilgili sorun cikmazsa 14nm S7'de olabilir. Ama ona da imkan vermiyorum, cünkü fabrikalarin bu hizda gecis yapabilmesi icin büyük yatirimlarla yenilenmesi lazim ki, o da kisa bir sürede yapilamaz.
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VenomS 6 yıl
amd yeni üretim için 28nm ile tüm cpu ve gpu'larında kullacak ama bence samsung'un 14 nm FinFet üretim teknolojisinede yönelse fena olmaz en azından intel ile daha rekabetci konuma geçebilir.
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bukalemun56 6 yıl
yeni telefonlarda bu teknoloji kullanılsada telefonu her akşam şarja takmaktan kurtulsak
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Rety 6 yıl en beğenilen
aslında şu bilgisayar işlemcileri dünyasına bi marka daha eklense çok güzel olacak
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murat1981pls 6 yıl
kucukken ısmınden dolayı samsung'u samsun da sanırdım..keske oyle olsaydı...
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|M|N|Ç| 6 yıl
Galaxy s5 de kullanılır artık
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