Samsung, ilk 14 nm FinFet test yongasını üretti

Samsung, Intel'in Ivy Bridge donanımlarında yer alan "Tri-Gate" adlı tasarıma göre, önemli güç ve performans artışı sağlayan ilk 14 nmFinFet test yonyasını üreterek yeni bir başarıya imza attı.

14 nm FinFet’in modellemesinde Synopsys adlı yazılım ve servis şirketinin deneyimlerinden yararlanan Samsung, bu ortaklıkla birlikte üç boyutlu transistörleri temel alan FinFet yongalı cihazların geliştirilmesi için gerekecek teknik desteği de Synopsys'den alacak. Bu yeni yongaların üretim sürecinde Synopsys'nin yanı sıra ARM'ın da Samsung'a katkıda bulunacağını belirtelim.

Mevcut yongalara göre, daha fazla enerji tasarrufu ve daha fazla performans sunacak olan test aşamasındaki 14 nm FinFet yongalarının üretiminde Samsung ve ortaklarının neler sunacağını ilerleyen dönemlerde göreceğiz.

http://www.engadget.com/2012/12/21/samsung-first-14nm-finfet-test-chip-/