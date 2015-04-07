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Samsung kendi bükülme testini yayınladı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
4,2b
1
45
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Samsung kendi bükülme testini yayınladı
 
Geçtiğimiz günlerde Samsung Galaxy Edge 6, HTC One M9 ve iPhone 6 Plus modelleri bükülme testine sokulmuştu. Videoda S6 Edge modelinin dayanıklılığının diğer cihazlara oranla daha az olduğunu iddia ediliyordu. Samsung ise bu video karşısında sessiz kalmayarak kendi yaptığı bükülme testini yayınladı.

Bahsi geçen video ile benzer bir şekilde yapılan 3 noktalı bükülme testinden önce, kurşun kalemler ile uygulanan ağırlığın anlaşılması için bir demo gösteriliyor. Demo gösterimde bir insan önce 4 adet kurşun kalemi yan yana tutarak kırmaya çalışıyor, bir kaç deneme sonunda kurşun kalemler kırılırken aynı kişi 5 adet kurşun kalemi yan yana tutarak yeniden bir deneme yapıyor. 5 adet kurşun kalemin olduğu deneme başarısız olduğu için bu kalemler bükülme testinin yapılacağı düzeneğe yerleştirilerek ne kadar basınca dayanacakları test ediliyor.

5 adet kurşun kalem 80 lbf (Pound-kuvvet) basınca kadar dayanabiliyor. Bu şekilde 5 kalemin insan eliyle kırılamadığı ancak 80lbf basınca dayanabildiği bilgisi verildikten sonra Galaxy S6 ve S6 Edge modelleri aynı test düzeneğine koyuluyor. her iki cihaza da çift taraftan 80 lbf üzerinde basınç uygulanıyor.
Test sonunda modellerin ikisi de ön ve arkadan uygulanan basınç testini başarıyla geçiyor. Her iki cihaz bir miktar esnese de herhangi bir kırılma veya arıza söz konusu değil. Son olarak Samsung'un uyguladığı testteki değerlerin bir önceki test değerleriyle aynı birimde olmadığını hatırlatalım. Bu açıdan yalnızca sayıları kıyaslamak yanlış bir karşılaştırma olacaktır.

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Batuist 4 yıl en beğenilen
bence akıl dolu bir reklam... tabi anlayana.. uygulayamayacağınız bir basınç için kırılan bir telefonun videosundansa günlük hayatta uygulayabileceğiniz bir basınçta ne olabileceğini göstermişler.. en mantıklısıda bu zaten.. bana verebileceğim hasardan bahseden bir video olmuş.. yoksa benim elim mengene değilki sıkıştırıyımda kırayım telefonu.. hangi telefon dayanır ona.. sevdim bunu.. edge'in kırılmaması ve esnemeside güzelmiş..
bence akıl dolu bir reklam... tabi anlayana.. uygulayamayacağınız bir basınç için kırılan bir telefonun videosundansa günlük hayatta uygulayabileceğiniz bir bas...
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umut_baris 4 yıl
Apple bu konuda çok darbe yedi. Ama fanlar sağolsun dimdik ayakta.
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DH Misafiri 4 yıl
80lbf dediği 32 kg basınç oluyor geçen testte yapılan zaten s6 edge in 50 kg büküldüğü idi.apple ise 80 kg.değerler farklı yani samsung bedava adam toplayarak etkinlik yaptıktan sonra böyle bişeyi de yaparak iyice gülünç duruma düşüyor.Birilerini ateş sarmış.
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DH Misafiri 4 yıl
telefon sağlam zaten gorilla glass 4 ten belliydi biraz iyi olacağı gerçi dayanıksızda olsa ios li telefon kullanmış biri olarak işletim sistemi olarak android in açık bir şekilde önünde belki apple yeni cihazları ince yapmak yerine tutuşu daha rahat olması ve daha büyük bataryaya sahip olması için daha kalın yapar hem de daha dayanıklı olur en azından o kadar bükülmeden ders çıkarmışlardır artık :D
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llati 4 yıl
Bir Kore atasözü..
Şıranın şahidi şıracı.
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engurlu 4 yıl
Test sonunda İphone 6 nin neredeyse kasasiyla ön cam yerinden ayrilacakmis ..Edge inatla kirilmadi bir turlu..Sonunda dayanamadi cam catladi tabi ki ama iphone 6 perisan oldu..

Hile yok uckagit yok orjinal drop test..



youtu.be/...

Bu arada adamin test yaptigi İphone 6 da yamuk
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Yazılımcı Online 4 yıl
saçma sapan bir test neden mi saçma ?

Kalemleri eliyle kırmaya çalışırken yan yana dizilmiş şekilde değil bir bütün halinde tutuyor. Bir nevi lamine gibi düşünebilirsiniz lamine ahşap birden fazla ahşabın birbirine tuturulması ile mukavemetinin arttırılmasıdır, tek başına iken kırılganlığı yüksek olan malzeme aynısından üst üste 10 tane koyarsınız dayanıklığı artar. Özet olarak videoda görülen kalem kümesi yanlardan tutup bükmek sureti ile kırmaya çalışmak birbirini destekleyecek ve kırılmasını zorlaştıracaktır.

Fakat test cihazına ise kalemleri yan yana dizilmiş şekilde koyuyor ve tek noktadan baskı uyguluyor. Sonuç olarak 80ibs , 36kg lık bir basınç çıkıyor ortaya. Fakat ilk elindeki test ettiği kalem kümesini bantlayıp koysaydı değil 36 100 kg ile bile zor kırardı :)

Yani kalem falan göstermek işin şov tarafı. Günlük kullanımda veriyolu hızının 25gbps 14gbps olduğunun farkına varmayıp ama benim aletin veriyolu hızı 25gbps diyenler için güzel bir test. Abi 5 tane kalem ya düşünebiliyor musun diye anlatacaklar. Ama samsungun göz boyama testlerine hileli benchmark sonuçlarına alışkınız garipsemedik :)


Gerçekçi test nasıl olur. Bükülmenin testi mesti olmaz kardeşim bu kadar basit. Bina yapmıyorsun burda C30 betonun kırılganlığını test eder gibi cihazlara telefon sokmak, yamuldu da yamulmadı da falan filan. Hem kağıt gibi ince telefon olacak hemde çatlamayacak bükülmeyecek kırılmayacak. İşin espirisi ve satış stratejisi hep bunlar. İphone ile güzel bir sektör daha doğdu. Bükülebilirlik testi. Artık satışlara bunları da eklerler. Bükülme bu kadar önemli , o zaman metal çerveden vazgeçilecek ve flex bir meteryal üzerinde çalışılacak telefonlar esnek yapıda olacak.

İlerde bükülme testi biter başka bir test başlar. Yeter ki milletin aklını oyalayacak şeyler bulalım. Bir üretici de demiyor ki, ulan bu malzemeler bize uyguna geliyor kar marjımızı biraz düşürelim de fiyatımız ile piyasada tutunalım. Hadi bizde vergiler kol gibi. Arkadaş malzeme cennetinin içinde yaşıyorsunuz bu ne fiyat yahu.
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brkylmz19990102 4 yıl
Yakında telefon satarken bükülmeyen diye satarlar yeni pazarlama çeşidi.
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cherkesomer 4 yıl
umut_baris
seFaßjk
cherkesomer bukadar gerzek bi firma yok! kendi testini kendi yayınlayarak milleti enayi sanan!! ilk çıkan bi video vardı kadın 6 edgeyi yerden yere vuruyordu hiçbişey olmuyordu şimdi drop testler başladı meğer oluyormuş! kendine paralı hayran satın alan firmadan ne beklersin!!!
Anlamadığın(anlayamadığın) şey şu olsa gerek dunyanin en sağlam telefonun yaptık diye bir idda yok? Bu telefonu kıramazsınız bükemezsiniz diye bir idda da yok? İdda edilen şey daha sağlamını yaptik ve bu iddasi da her yapılan testte kanıtlanıyor. Ama sizin amacınız üzüm yemek değil bağcıyı dövmek. Drop test : youtu.be/...
Elma çekirdeği kadar beyni olan adama anlatamazsın boşver. Anne sütü yan etki yapmış.

senin anneni ben işin içine katarsam süt paranı gider samsungdan alırsın..
adam gibi konuş yoksa işin rengini değiştiririm gerzek herif
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Beybifeys 4 yıl
Arkadaşlar atladığınız bir nokta var. Testlerde uygulanan kuvvetin büyüklüğü ile dayanıklılık ölçütü alınmaz. Dayanıklılığı birim alana düşen kuvvete yani gerilmeye göre algılamalısınız. Kuvvetin uygulandığı kesit telefonun eni ile genişliği tarafından gerilir.
Kesit alanı büyük telefonların daha yüksek kuvvetlere dayanması sonucu off bu telefon bir harika dostum kurguları tamamen yanılgıdır. Bir karşılaştırma yapacaksanız direk gerilme büyüklüklerini karşılaştırın. Zira dayanıklılık oradan anlaşılır.
Ayrıca hem ince, ergonomik, hafif ve şık telefonlar istiyoruz hem de dayanıklılık bekliyoruz ki malesef ikisi birbirinden tezat kavramlar. Dayanıklılık kesit alanı ile doğru orantılıdır. Kesit alanını küçültüyorsak materyalleri değiştirip daha dayanıklı materyaller kullanmalıyız. Yani ya yardan ya serden vazgeçmemiz gereken bir durum ile karşı karşıyayız.
Zaten bu konuda çalışmalar sürüyor. Dünyadaki en güçlü bağlar karbon bağları ve bu anlamda en güçlü malzeme Graphene'dir. Kaldıki bu malzemenin tarihi de yakın geçmişe yani 2000'lerin başına dayanır. Bu malzeme ile ilgili araştırmalar meyvesini vermeye yavaş yavaş başlıyor. En büyük özelliği çok hafif ve şeffafa yakın bir görünümde olması. Ayrıca iyi bir iletken oluşu da çok büyük bir artı bizler için. Çok fazla değil yakın gelecekte yarı iletken ve silikon vadisinde ciddi manada katkılarını göreceğiz. Yani şeffaf elektronikler ve devreler hayal değil. Bu konuyu araştırmanızı tavsiye ederim.
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Arka Destroyer 4 yıl
hala rehber açılış hızı yazan var
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Guest-FA9189F46 4 yıl
Bakın ben tarafsızım fakat 5 kalemi silindir gibi tutarak kırmaya çalıştı ve başaramadı ama makineye koyunca yan yana ve üst alt kenarlarını bağlamış ve kırılmazlık kalemden kaleme değişir dar kot pantolon arka cebinde 100 kilo bir kişi otururken bükülmesin yeter (kendimi tarif ettim) ben zaren arka cebime koymuyorum ama yan cebime koyuyorum
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derebeyi 4 yıl
Bu telefonlar üstüne oturulunca bükülür yapacak birşey yok, arada basınç farkı farkı olabilir ama eninde sonunda dikkat edilecek...
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CozgurY 4 yıl
olur böyle saçma saparna testler:) 80 kg dayanıyormuş gibi birde video yayınlamışlar..
bir önceki videoda zaten kaç kg basıçta bükülme başlıyor kaç kg basınçtan sonra kullanılmaz hale geliyor şeklindeydi...
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theyapici 4 yıl
36 kg basınç iyiymiş
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