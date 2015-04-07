Samsung kendi bükülme testini yayınladı

Geçtiğimiz günlerde Samsung Galaxy Edge 6, HTC One M9 ve iPhone 6 Plus modelleri bükülme testine sokulmuştu. Videoda S6 Edge modelinin dayanıklılığının diğer cihazlara oranla daha az olduğunu iddia ediliyordu. Samsung ise bu video karşısında sessiz kalmayarak kendi yaptığı bükülme testini yayınladı.

5 adet kurşun kalem 80 lbf (Pound-kuvvet) basınca kadar dayanabiliyor. Bu şekilde 5 kalemin insan eliyle kırılamadığı ancak 80lbf basınca dayanabildiği bilgisi verildikten sonra Galaxy S6 ve S6 Edge modelleri aynı test düzeneğine koyuluyor. her iki cihaza da çift taraftan 80 lbf üzerinde basınç uygulanıyor.

Test sonunda modellerin ikisi de ön ve arkadan uygulanan basınç testini başarıyla geçiyor. Her iki cihaz bir miktar esnese de herhangi bir kırılma veya arıza söz konusu değil. Son olarak Samsung'un uyguladığı testteki değerlerin bir önceki test değerleriyle aynı birimde olmadığını hatırlatalım. Bu açıdan yalnızca sayıları kıyaslamak yanlış bir karşılaştırma olacaktır.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bahsi geçen video ile benzer bir şekilde yapılan 3 noktalı bükülme testinden önce, kurşun kalemler ile uygulanan ağırlığın anlaşılması için bir demo gösteriliyor. Demo gösterimde bir insan önce 4 adet kurşun kalemi yan yana tutarak kırmaya çalışıyor, bir kaç deneme sonunda kurşun kalemler kırılırken aynı kişi 5 adet kurşun kalemi yan yana tutarak yeniden bir deneme yapıyor. 5 adet kurşun kalemin olduğu deneme başarısız olduğu için bu kalemler bükülme testinin yapılacağı düzeneğe yerleştirilerek ne kadar basınca dayanacakları test ediliyor.