Samsung kendi kripto parasını çıkaracak

Kripto para ve blok zinciri teknolojileri her ne kadar piyasa düşük seviyelerde olsa da gelişmeye devam ediyor. Samsung ilk kez Galaxy S10 serisi ile bir kripto cüzdan geliştirmiş ve blok zinciri teknolojilerine adım atmıştı. Şimdi sırada para birimi var.

İyice ısındı

Samsung blok zinciri teknolojileri geliştirebilmek adına Enjin Coin ile iş birliği yapmış hatta bir ara satın alacağı söylentileri de ortaya atılmıştı. O dönemde Enjin Coin yüzde 150 civarında sıçrama yapmıştı. Ayrıca ünlü donanım tabanlı cüzdan çözümü Ledger'a da 2.6 milyon dolarlık bir yatırım yaptı.

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Görülen o ki firma blok zinciri teknolojileri geliştirmede son aşamaya gelmiş gibi. Firmanın Ethereum tabanlı Samsung Coin birimini geliştirdiği ve yakın zamanda borsalarda da işleme açılacağı ifade ediliyor. Firma bunun için özel bir ekip kurmuş durumda.

Muhtemelen Samsung’un Blockhain KeyStore cüzdanı yeni para biriminin sunulacağı platform olacak. Bir süre kilitli kalan paraların borsaya açılması ile birlikte yatırma-çekme ve al-sat işlemleri de mümkün hale gelecek. Zamanla pek çok Samsung ürününü alışverişi de bu para birimi üzerinden olabilir.

Samsung kendi sitesi üzerinden ICO satışı veya borsalar üzerinden IEO satışı yapacak mı bilinmiyor. Telegram bilindiği gibi kendi birimini kapalı satışa sunmuş ve 3 milyar dolara yakın yatırım toplamıştı. Yatırımcılar sağlam projelere adeta para akıtıyor. Bu bakımdan Samsung iyi bir başlangıç sermayesi elde edebilir.