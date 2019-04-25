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Samsung kendi kripto parasını çıkaracak

Blok zinciri teknolojileri alanında önemli yatırımlar yapmaya başlayan Samsung yakın zamanda kendi kripto parasını piyasaya sürebilir. Gelen duyumlar bu yönde.
3 hf.
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kripto para
Ekrem71
Haber Editörü
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Kripto para ve blok zinciri teknolojileri her ne kadar piyasa düşük seviyelerde olsa da gelişmeye devam ediyor. Samsung ilk kez Galaxy S10 serisi ile bir kripto cüzdan geliştirmiş ve blok zinciri teknolojilerine adım atmıştı. Şimdi sırada para birimi var.

İyice ısındı

Samsung blok zinciri teknolojileri geliştirebilmek adına Enjin Coin ile iş birliği yapmış hatta bir ara satın alacağı söylentileri de ortaya atılmıştı. O dönemde Enjin Coin yüzde 150 civarında sıçrama yapmıştı. Ayrıca ünlü donanım tabanlı cüzdan çözümü Ledger'a da 2.6 milyon dolarlık bir yatırım yaptı. 

Ayrıca Bkz. "Önceki iPhone modellerinde güç tuşu bozuk davası"

Görülen o ki firma blok zinciri teknolojileri geliştirmede son aşamaya gelmiş gibi. Firmanın Ethereum tabanlı Samsung Coin birimini geliştirdiği ve yakın zamanda borsalarda da işleme açılacağı ifade ediliyor. Firma bunun için özel bir ekip kurmuş durumda.

Muhtemelen Samsung’un Blockhain KeyStore cüzdanı yeni para biriminin sunulacağı platform olacak. Bir süre kilitli kalan paraların borsaya açılması ile birlikte yatırma-çekme ve al-sat işlemleri de mümkün hale gelecek. Zamanla pek çok Samsung ürününü alışverişi de bu para birimi üzerinden olabilir.

Samsung kendi sitesi üzerinden ICO satışı veya borsalar üzerinden IEO satışı yapacak mı bilinmiyor. Telegram bilindiği gibi kendi birimini kapalı satışa sunmuş ve 3 milyar dolara yakın yatırım toplamıştı. Yatırımcılar sağlam projelere adeta para akıtıyor. Bu bakımdan Samsung iyi bir başlangıç sermayesi elde edebilir.

 

https://www.sammobile.com/2019/04/24/samsung-coin-blockchain-development/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
yankizulu 3 hf.
İnsanlar biraz daha kripto para ile ilgili biraz daha araştırıp yorum yapsalar daha iyi olacak.
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Virtual Reality 3 hf.
Çıkarmazsan en adi şerefsizsin
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DH Misafiri 3 hf.
bu kararından sonra, umarım batarsın samsung!
hiç mi akıl yok şu devletlerde ki halen izin veriyorlar şu saçmalığa?
kripto paranın güvenli olduğunu düşünen ahmaklara sesleniyorum, neyine güveniyorsunuz şu aptal firmaların? hesap verecekleri biri olmadan "pardon paranıza ulaşamıyoruz" demeyecekleri nereden belli...
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-1- 3 hf. yeni yorumcu
kripto paralar çiftlik bank yeaa
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Griffindoor 3 hf.
30 yıl öncesinin kapağı.. bilmem anlatabildim mi :)
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myfranco 3 hf. Griffindoor
Yalan bu. 2018 yok normalinde. Ayrıca o zaman daha kriptografi ile ilgili bilinenler sınırlı. P2P aktarım gelişmemiş vaziyette.
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volkie 3 hf.
nerede kripto paralar için çiftlik bank yeaa diyen über zekalar. istediğiniz kadar çamur atın kripto paralar gelecektir
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serafon 3 hf. volkie
Neden bu kadar seviniyorsun geleceğine?
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