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Diğer Ev Elektroniği ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung marka imajını zedelediği gerekçesiyle Dyson'a dava açtı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Ev Elektroniği
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung marka imajını zedelediği gerekçesiyle Dyson'a dava açtı

Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında elektronik temizlik sistemleri konusunda ünlü Dyson firmasının, Samsung'a patent ihlali davası açtığına şahit olmuştuk.

Dyson, Samsung'un köşelerden ve masa ayaklarından daha rahat dönebilen bir sistemi izinsiz olarak kendi MotionSync serisinde kullandığı gerekçesiyle İngiliz mahkemelerinin yolunu tutmuştu. 

Ancak Dyson 3 ay sonra bu iddiasından vazgeçince Samsung yöneticilerinin eleştiri oklarına hedef olmuş ve patent trollüğü ile suçlanmıştı. Ardından da karşı dava geldi. 

Samsung, Dyson'un patent trollüğü yaparak marka imajına zarar verdiği ve pazarlama faaliyetlerini olumsuz etkilediği iddiasıyla Güney Kore'de karşı dava açtı. Samsung firmadan 10 milyon dolar tazminat talep ediyor. Samsung özellikle Dyson'un bu yolla diğer firmaları mağdur etmesinin önüne geçmek için böyle bir hamle yaptıklarını belirtiyor.

http://www.koreatimes.co.kr/www/news/tech/2014/02/133_151684.html Yorum Yaz
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myhotyro 5 yıl en beğenilen
"Elektrikli süpürge bile üretince bir firma, her türden şirketle karşı karşıya gelebiliyor. Ne doyumsuz bir şirket bu samsung." diye yorum yazabilecek kadar kıt zekalılar yüzünden elin korelisine bok atmaktan ileri gidemiyoruz.
"Elektrikli süpürge bile üretince bir firma, her türden şirketle karşı karşıya gelebiliyor. Ne doyumsuz bir şirket bu samsung." diye yorum yazabilecek kadar kıt...
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Yanıtla +19
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carman 5 yıl
yukarıdaki fotoya bakınca mesajı okumadan syson ın makinası yandan onların foto makinelerini andırdığından dolayı dava açtı sandım saçma geldi okuyunca dahada saçma geldi bu firmaların işi gücü yok galiba bunlarla uğraşıyorlar gerçi fenada reklam oluyor çok daha fazla konuşuluyorlar
yukarıdaki fotoya bakınca mesajı okumadan syson ın makinası yandan onların foto makinelerini andırdığından dolayı dava açtı sandım saçma geldi okuyunca dahada s...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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berkkarabacak 5 yıl
Samsung bence çok haklı
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kymelria 5 yıl
bir firma portföyündeki her ürünü ticari kar amaçlı kullanmaz. bazı ürünleri prestij amaçlı geliştirir. Tıpkı veyron gibi. Amaç ondan para kazanmak değil biz bunu da yapabiliyoruz diyerek itibar elde etmektir. samsung o akıllı süpürgede de böyle bir amaçla yola çıkmış. Ama bizim işsiz güruhun vereceği tepkileri hesaba katmamış


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kralkarga 5 yıl
akmasa da damlar diyerek açmışlar davayı.
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abuabuabu 5 yıl
Valla ne kadar kıt zeka var.
Heralde samsungu sadece telefon bilgisayar üreticisi sanıyor.
Samsung cip den hard diske ye, arabadan is makinesine kadar bir çok sektörde üretim yapan bir firma...
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redbest 5 yıl abuabuabu
Samsung Motors, Renault-Nissan ortaklığına sahip ve otomobilleri de bu firmalar tarafından geliştiriliyor ve üretiliyor.
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Fiyaka1903 5 yıl
Samsung yaptığı saçma sapan hareketlerle kendi imajini kendi zedeliyor haberleri yok. Misal Samsung tv ve telefon kullanmama rağmen son 1 yilda çıkardığı ürünlere bakınca benim gözümde amele bir firmaya dönüştü
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carman 5 yıl
yukarıdaki fotoya bakınca mesajı okumadan syson ın makinası yandan onların foto makinelerini andırdığından dolayı dava açtı sandım saçma geldi okuyunca dahada saçma geldi bu firmaların işi gücü yok galiba bunlarla uğraşıyorlar gerçi fenada reklam oluyor çok daha fazla konuşuluyorlar
1 Yanıt Yanıtla +5
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Innovative 5 yıl carman
carman
yukarıdaki fotoya bakınca mesajı okumadan syson ın makinası yandan onların foto makinelerini andırdığından dolayı dava açtı sandım saçma geldi okuyunca dahada saçma geldi bu firmaların işi gücü yok galiba bunlarla uğraşıyorlar gerçi fenada reklam oluyor çok daha fazla konuşuluyorlar

İşi özetlemişsin +1
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myhotyro 5 yıl en beğenilen
"Elektrikli süpürge bile üretince bir firma, her türden şirketle karşı karşıya gelebiliyor. Ne doyumsuz bir şirket bu samsung." diye yorum yazabilecek kadar kıt zekalılar yüzünden elin korelisine bok atmaktan ileri gidemiyoruz.
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john ronald reuel tolkien 5 yıl
Elektrikli süpürge bile üretince bir firma, her türden şirketle karşı karşıya gelebiliyor. Ne doyumsuz bir şirket bu samsung.
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candogan62 5 yıl
Samsung ve süpürge, Ajdar ve sanatçılık.

Açgözlülük firmalara neler yaptırıyor.

Samsung markası inanılmaz itici geliyor bana, ürünlerinin %90'ını beğenmiyorum zaten. Son 5 yıldır ürünlerinin donanım ve kalitesi yüksek bir ivmeyle düşüyor.
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