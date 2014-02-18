Samsung marka imajını zedelediği gerekçesiyle Dyson'a dava açtı





Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında elektronik temizlik sistemleri konusunda ünlü Dyson firmasının, Samsung'a patent ihlali davası açtığına şahit olmuştuk.





Dyson, Samsung'un köşelerden ve masa ayaklarından daha rahat dönebilen bir sistemi izinsiz olarak kendi MotionSync serisinde kullandığı gerekçesiyle İngiliz mahkemelerinin yolunu tutmuştu.





Ancak Dyson 3 ay sonra bu iddiasından vazgeçince Samsung yöneticilerinin eleştiri oklarına hedef olmuş ve patent trollüğü ile suçlanmıştı. Ardından da karşı dava geldi.





Samsung, Dyson'un patent trollüğü yaparak marka imajına zarar verdiği ve pazarlama faaliyetlerini olumsuz etkilediği iddiasıyla Güney Kore'de karşı dava açtı. Samsung firmadan 10 milyon dolar tazminat talep ediyor. Samsung özellikle Dyson'un bu yolla diğer firmaları mağdur etmesinin önüne geçmek için böyle bir hamle yaptıklarını belirtiyor.

http://www.koreatimes.co.kr/www/news/tech/2014/02/133_151684.html