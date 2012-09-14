Samsung mobil cihazlar için kendi 13MP'lik kamera sensörünü geliştiriyor

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Bir süredir üst düzey mobil cihazlarında Sony'nın görüntüleme çözümlerine yer veren Samsung, 13MP'lik bir kamera kullanmayı planladığı Galaxy Note 2 telefon-tablet melezinde Japon üreticinin erken siparişte bulunan LG'ye öncelik tanıması sebebiyle Galaxy S3'e eşlik eden 8MP çözünürlüklü sensörü tercih etmek zorunda kalmıştı. CMOS sensör üretimi de yapan Güney Koreli firma, gelecekte benzer problemlerle karşılaşmamak için kendi 13MP kamerasını üretmek için kolları sıvadı.
Resmi internet sitesinde listelediği S5K3L2 model numaralı sensörü geliştirmeye başlayan teknoloji devi, önümüzdeki yıllarda piyasaya süreceği üst segment mobil telefon ve tablet bilgisayar gibi aygıtlarını kendi geliştirdiği 13MP'lik kameralarla donatacak. 4208x3120 piksel çözünürlüğü destekleyen arkadan aydınlatmalı sensörün ne zaman örnekleme aşamasına geçeceği ve piyasaya sürüleceği bilinmiyor.
2011'de duyurulan S5K3L1 adlı 12MP'lik, Full HD 1080p videoları 60fps, 4000x3000 piksel çözünürlüklü videoları 30fps'de kaydedebilen Samsung'un bir diğer mobil CMOS sensörü ise yaklaşık bir yıl gecikmeli olarak seri üretime geçti. Son olarak yine geçen yıl duyurduğu 16MP çözünürlüğündeki S5K2P1 çipini Galaxy Camera modelinde kullanan Samsung'un 2013'te tüketiciyle buluşturacağı en üst seviye akıllı telefonlarını kendi görüntüleme ürünleriyle donatmakta kararlı olduğunu söyleyebiliriz.
S5K3L2 hakkında detaylı bilgi edinmek ve geliştirme süreciyle alakalı yeni gelişmeleri takip etmek için Samsung'un resmi sitesindeki ürün kataloğunu ziyaret edebilirsiniz.
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Video çekerken fps düşmeleri ve otofokus sorunları var.Sony sensörü kullandığı diğer sgs2 lerde bu sorun yok.
Kısaca samsungun bir sony olabilmesi için daha çok yolu var.Zaten bu yüzden fotoğraf makineleri klasmanında samsungun adı geçmiyor.
Kameralarının yanında TV lerinide beğenmiyorum. Renkleri çok parlak ve yapay veriyor. Hangi mağazaya gidip tvleri karşılaştırsam ,Samsung ve LG renkleri yapay verirken , sony philips panasonic sharp gibi markalar renkleri doğal veriyor
bende senin gibilerin yobaz olduğunu düşünüyorum.
bu aşırı fazla değil mi, hangi işlemciyı kullanacak acaba
Konuyu saptirdik maalesef arkadaslardan ozur dilerim..
Bilim dinden ustun deildir lutfen bunu karistirmayalim.. Bizim gecmisimizde ibni sina gibi bir cok buyuk musluman bilim adamlari yasamistir onlar bile haddini bilerek Allah a teslim olmustur..
Daha ne yazdıgımı bile anlamamıssın sırf yazmak için yazmışsınız üstüne birde; yok klonlama yapanlar muslumanmı diye sacmalamıssın!
ALLAH bir degilmi kardesim muslumanı, yahudisi,hiristiyanı aynı ALLAH a ibadet etmiyormu?
Ayriyetten kendine bir gel! Sen kimsinki beni materyalist olarak gosteriyorsun! ELHAMDÜLİLLAH MUSLUMANIM ama sizinki gibi devamlı buraya gelip sacma sapan yazılar yazmıyorum! Bu aralar bu forumda devamlı böyle yazılara denk geliyorum, geçenlerde birisinde kalkmış burda sizin cuma günü bu saatte namazda olmanız gerekmiyormu diye yazmıştı; ben bunlara kızıyorum kardesim. Varsa benim gunahım veya sevabım ben çekerim sizene
adamlar daha yeni üretime geçmiş 13 mp tel. kamera sensörünü. bunu övüyorsunuz. sony üretiyor, nokia üretiyor vs. vs. samsung kamera konusunda iyi değil. 2 tane kamerasını aldım bin pişmanım.
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