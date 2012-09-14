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Samsung mobil cihazlar için kendi 13MP'lik kamera sensörünü geliştiriyor

6 yıl
3,2b
1
49
Cep Telefonu Diğer
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Bir süredir üst düzey mobil cihazlarında Sony'nın görüntüleme çözümlerine yer veren Samsung, 13MP'lik bir kamera kullanmayı planladığı Galaxy Note 2 telefon-tablet melezinde Japon üreticinin erken siparişte bulunan LG'ye öncelik tanıması sebebiyle Galaxy S3'e eşlik eden 8MP çözünürlüklü sensörü tercih etmek zorunda kalmıştı. CMOS sensör üretimi de yapan Güney Koreli firma, gelecekte benzer problemlerle karşılaşmamak için kendi 13MP kamerasını üretmek için kolları sıvadı.
Resmi internet sitesinde listelediği S5K3L2 model numaralı sensörü geliştirmeye başlayan teknoloji devi, önümüzdeki yıllarda piyasaya süreceği üst segment mobil telefon ve tablet bilgisayar gibi aygıtlarını kendi geliştirdiği 13MP'lik kameralarla donatacak. 4208x3120 piksel çözünürlüğü destekleyen arkadan aydınlatmalı sensörün ne zaman örnekleme aşamasına geçeceği ve piyasaya sürüleceği bilinmiyor. 
2011'de duyurulan S5K3L1 adlı 12MP'lik, Full HD 1080p videoları 60fps, 4000x3000 piksel çözünürlüklü videoları 30fps'de kaydedebilen Samsung'un bir diğer mobil CMOS sensörü ise yaklaşık bir yıl gecikmeli olarak seri üretime geçti. Son olarak yine geçen yıl duyurduğu 16MP çözünürlüğündeki S5K2P1 çipini Galaxy Camera modelinde kullanan Samsung'un 2013'te tüketiciyle buluşturacağı en üst seviye akıllı telefonlarını kendi görüntüleme ürünleriyle donatmakta kararlı olduğunu söyleyebiliriz. 
S5K3L2 hakkında detaylı bilgi edinmek ve geliştirme süreciyle alakalı yeni gelişmeleri takip etmek için Samsung'un resmi sitesindeki ürün kataloğunu ziyaret edebilirsiniz.

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xxxx1 6 yıl en beğenilen
bu Samsung ne içti anlamadım,elde avuçta durmuyor...viagra almış gibi... :D
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BOZOK 6 yıl
Samsung, bütün platformlarda tek olma ve birinciliği kimseye bırakmama yolunda emin adımlarla ilerliyor.
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FRAPS 6 yıl
Samsung kamera yapamıyor. Yaptığı kameralar çamur gibi fotoğraf ve video çekiyor.Bu yüzden kendi telefonlarında sony sensör kullanıyor. Ha bazı telefonlarına kendi üretimi sensör koymuş , bana bu sorunlu diyebileceğimiz sensör denk geldi.SGS 2 kullanıcısıyım.
Video çekerken fps düşmeleri ve otofokus sorunları var.Sony sensörü kullandığı diğer sgs2 lerde bu sorun yok.
Kısaca samsungun bir sony olabilmesi için daha çok yolu var.Zaten bu yüzden fotoğraf makineleri klasmanında samsungun adı geçmiyor.
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ZZ RAT 6 yıl
Herseyi yapmak hem finansal hem de kalite acisindan mantikli degil. Isin erbabi Sony, Nikon, canon varken bu ise kalkismak cok maliyet demektir. Sony'nin kamerasi mi Samsung'un mu deseler, kim Samsung'u tercih eder...
1 Yanıt Yanıtla
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FRAPS 6 yıl ZZ RAT
ZZ RAT
Herseyi yapmak hem finansal hem de kalite acisindan mantikli degil. Isin erbabi Sony, Nikon, canon varken bu ise kalkismak cok maliyet demektir. Sony'nin kamerasi mi Samsung'un mu deseler, kim Samsung'u tercih eder...

Kameralarının yanında TV lerinide beğenmiyorum. Renkleri çok parlak ve yapay veriyor. Hangi mağazaya gidip tvleri karşılaştırsam ,Samsung ve LG renkleri yapay verirken , sony philips panasonic sharp gibi markalar renkleri doğal veriyor
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nurettinaz 6 yıl
Samsung un bşr el atmadığı tuvalet kağıdı sektörü kaldı. Buradan tubalet kağıdı üreticilerini uyarıyorum patentlerini almaya başlasınlar samsung un o işe girmesi yakındır. Başlık şu şekilde olabilir; "Samsung kendi çalışanları için kendşi tuvalet kağıdını üretecek"
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E_Aydin35 6 yıl
Samsung'un bu her sektör ve segmentte olan başarı ve azmi gerçekten örnek alınıcak bir davranış. Bu kadar zmaan başarıyı tek başına bile götürmeyi bilmişse bu firma bu zamandan sonra tekel olmayıda hak ediyor her konuda başarıyıda..
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firstafa_ 6 yıl
uLiqUioRRa*
DH MisafiriquaD. adlı kullanıcı yaratmak Allaha(c.c)mahsusdur.yaptı veya geliştirdi kelimesini kullansan daha iyi olurdu dostum.
Adam belki ateist, sanane ?Böyle her kelimeyi incik cincik karıştıran dinciler de yeni türedi. O zaman yaratmak kelimesini lügattan çıkartalım, bu mudur yani ?Nerden türüyor böyle yobazlar bir anlasam..

bende senin gibilerin yobaz olduğunu düşünüyorum.
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lorem ipsum 6 yıl
Hala Nokia lafı geçiyor ya :)
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atroce 6 yıl
4000*3000 videoları 30 fps kaydedebilen mi

bu aşırı fazla değil mi, hangi işlemciyı kullanacak acaba
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Dark Shade 6 yıl
samsung coşmaya hazırlanıyor... iyi olur yaa.. çıtayı yükseltsinler... fakat şuanki kamera sensörleri çok iyi değil.. gün ışığının olduğu ortamlar da parlaklık falan oluyor... umarım bu yaptıkları sensörlerde bu gibi sorun olmaz..
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isomania 6 yıl
Al iste yine dini ogretmeye calisan marksiz metaryalist darwinci dusunceye sahip insan.. Senin bilim dedigin koyun klonlayan insanlar bunu islam dini adinami yapti veya muslumanmi onlar.. Sen sirk kosmanin ne anlama geldigini biliyomusun? Veya Kur'an i kerimi kac kez okudun ve idrak ettin? Kur'an daki kurallari yuce Allah in buyruklarini hayatina uyguladinmi? Musluman bilim adamlari salakmi neden koyun kopyalamiyorlar dusundunmu? O koyunu kopyalayan kafirler neden kopyalamaya calisiyolar dusundunmu? Kopyaladiklari koyunlar neden aniden olduler? Bunun cevabini daha kopyalayanlar veremedi sen burda onu savunuyosun.. Zamaninda misir halki dunyada bilim olarak en ilerde halkti neden helak oldu cunku haddini astilar firavun ben tanriyim dedi ve olumu yenecem dedi..noldu geberdi gitti kafir olarak..
Konuyu saptirdik maalesef arkadaslardan ozur dilerim..
Bilim dinden ustun deildir lutfen bunu karistirmayalim.. Bizim gecmisimizde ibni sina gibi bir cok buyuk musluman bilim adamlari yasamistir onlar bile haddini bilerek Allah a teslim olmustur..
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H.TOGAN 6 yıl isomania
isomania
Al iste yine dini ogretmeye calisan marksiz metaryalist darwinci dusunceye sahip insan.. Senin bilim dedigin koyun klonlayan insanlar bunu islam dini adinami yapti veya muslumanmi onlar.. Sen sirk kosmanin ne anlama geldigini biliyomusun? Veya Kur'an i kerimi kac kez okudun ve idrak ettin? Kur'an daki kurallari yuce Allah in buyruklarini hayatina uyguladinmi? Musluman bilim adamlari salakmi neden koyun kopyalamiyorlar dusundunmu? O koyunu kopyalayan kafirler neden kopyalamaya calisiyolar dusundunmu? Kopyaladiklari koyunlar neden aniden olduler? Bunun cevabini daha kopyalayanlar veremedi sen burda onu savunuyosun.. Zamaninda misir halki dunyada bilim olarak en ilerde halkti neden helak oldu cunku haddini astilar firavun ben tanriyim dedi ve olumu yenecem dedi..noldu geberdi gitti kafir olarak..
Konuyu saptirdik maalesef arkadaslardan ozur dilerim..
Bilim dinden ustun deildir lutfen bunu karistirmayalim.. Bizim gecmisimizde ibni sina gibi bir cok buyuk musluman bilim adamlari yasamistir onlar bile haddini bilerek Allah a teslim olmustur..

Daha ne yazdıgımı bile anlamamıssın sırf yazmak için yazmışsınız üstüne birde; yok klonlama yapanlar muslumanmı diye sacmalamıssın!
ALLAH bir degilmi kardesim muslumanı, yahudisi,hiristiyanı aynı ALLAH a ibadet etmiyormu?
Ayriyetten kendine bir gel! Sen kimsinki beni materyalist olarak gosteriyorsun! ELHAMDÜLİLLAH MUSLUMANIM ama sizinki gibi devamlı buraya gelip sacma sapan yazılar yazmıyorum! Bu aralar bu forumda devamlı böyle yazılara denk geliyorum, geçenlerde birisinde kalkmış burda sizin cuma günü bu saatte namazda olmanız gerekmiyormu diye yazmıştı; ben bunlara kızıyorum kardesim. Varsa benim gunahım veya sevabım ben çekerim sizene
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c.l.u 6 yıl
ya arkadaşlar şu samsung fanlarına bakın hele.
adamlar daha yeni üretime geçmiş 13 mp tel. kamera sensörünü. bunu övüyorsunuz. sony üretiyor, nokia üretiyor vs. vs. samsung kamera konusunda iyi değil. 2 tane kamerasını aldım bin pişmanım.
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Mr.Legend 6 yıl
Bu saatten sonra MP yi değil de Lensi, diyaframı, led i falan geliştirin. Ne bileyim 1080P/60 fps işleyecek işlemciler dizayn edin. Megapixel konusunda daha fazla gitmeyi mantıklı bulmuyorum.
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