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Samsung, önümüzdeki hafta 3nm üretim yol haritasını açıklayacak

Yarıiletken pazarının iki devi arasındaki rekabet durulmuyor. Pastada büyük dilimin sahibi olan TSMC'nin 2020 yılında geçmeyi planladığı 5nm sürecine karşılık Samsung 3nm kozunu sunacak.
3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
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İşlemci
Gökhan G.
Editör
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Samsung, önümüzdeki hafta 3nm üretim yol haritasını açıklayacak
Tayvanlı yarıiletken üreticisi TSMC, pazar payının %50’den fazlasını elinde tutuyor. İkinci nesil 7nm üretimine başlamış olan şirketin, ilk 5nm üretimini yapmaya hazır olduğu da ifade ediliyor.

Sektörün bir diğer oyuncusu Samsung ise rekabeti 3nm boyutlarına çekmeye çalışıyormuş gibi gözüküyor. TSMC ile olan rekabet gücünü korumak kapsamında Koreli devin önümüzdeki hafta 3nm üretim yol haritasını açıklaması bekleniyor.

TSMC hatırlanacağı üzere geçtiğimiz yıl, 7nm hacimli üretime başlamış ve bu yıl da ekstrem ultraviyole litografisine (EUV) dayanan ikinci nesil 7nm (N7+) üretimine geçmişti. 2020 yılında 5nm risk sürecine geçmeyi hedefleyen şirket, ticari üretime ise 2020’nin ikinci yarısında başlamayı planlıyor. 5nm için ikinci jenerasyon üretim ise 2021 yılında başlayacak.

Samsung, önümüzdeki hafta 3nm üretim yol haritasını açıklayacak
Samsung’un geçtiğimiz sene yayınladığı yol haritaları ise TSMC’ye kıyasla daha agresif bir politika izliyordu. Şirket direk olarak EUV litografisine giriş yapmış ve bu alanda ilk meyvesini 7nm EUV yongası ile almıştı. Halihazırda ise 5nm üretim sürecinde bulunan şirketin, 3nm üretim sürecine geçiş yapmaya istemesi yarıiletken sektöründe bir hayli ses getirecekmiş gibi görünüyor.

https://www.gizchina.com/2019/05/10/samsung-to-announce-its-3nm-process-roadmap-next-week/ Yorum Yaz
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Manhunt Three 3 hf. en beğenilen
Bazıları nanometre seçer, bazıları ise tekrar tekrar belediye başkanları...
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Tugrul_512bit 3 hf.
Artık Güney Kore'den politikacı, belediye başkanı ve başkan ithal etme zamanı geldi.
1 Yanıt Yanıtla +17
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dark_prince60 3 hf.
Millet 3nm geçti. Bizim burda hala oy çalıp başkan olmaya çalışıyolar.
Zihniyet devrimi lazım.
1 Yanıt Yanıtla +12
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Virtual Reality 3 hf.
G.Kore önünde saygıyla eğilmekten başka yapacak bir şey yok.
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IFollowYou 3 hf.
Bu da birşey mi, biz bir zarfın içerisindeki 4 oydan 1 tanesini çalmayı başarıyoruz. Yersen...
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FatihAsl 3 hf. IFollowYou
diğer 3 oyda çalınıyor ama seçimi etkilemiyor. her sandıktan 100 oy çalınsa ilçedeki sonucu etkilemiyor. ama toplamda büyük bir rakam oluyor. yeniden seçim olsa bile ilçelerde sonuç değişmez. ama Büyük Şehirde arda çok az fark var. sandıktan korkulmaz. milletin hakemliğinden korkmayın
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DH Misafiri 3 hf.
bizde asyadan politikacı ithal etsek ya. şöyle çevreci, yeşili seven bilim ve teknolojiye önem veren vizyon sahibi birisi hı ?
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dark_prince60 3 hf.
Millet 3nm geçti. Bizim burda hala oy çalıp başkan olmaya çalışıyolar.
Zihniyet devrimi lazım.
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FatihAsl 3 hf.
1nm bile olsa çok birşey değişmeyecek. eskisi gibi her yıl ikiye katlayan performans devri çoktan bitti. artık çekirdek savaşları var. ama oda bitti diyebiliriz. çünkü çekirdekleri dibine kadar kullanacak yazılımlar yok. ne zaman yazılım savaşı başlar işte o zaman bir devrim olur.
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kreat 3 hf.
1nm den sonra nolucak?
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emir_sezer 3 hf. yeni yorumcu kreat
sanırım 0 olacak yani işlemci koymayacaklar :)))))))))
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emir_sezer 3 hf. yeni yorumcu
yolun sonu görünüyor
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smart1978 3 hf.
Turkiye kac nm de ? Ciddiyim ...
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FatihAsl 3 hf. smart1978
Amerika kaç nm de?
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megaprince 3 hf.
Wowww adamlar aşmış arkadaş
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Tugrul_512bit 3 hf.
Artık Güney Kore'den politikacı, belediye başkanı ve başkan ithal etme zamanı geldi.
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Dürüstİnsan 3 hf. Tugrul_512bit
Bence olmamalı. Çünkü bize gelen insanların büyük kısmı bir süre sonra bizim seviyeye düşüyorlar. Keşke o kadar basit olsaydı.
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