Samsung, önümüzdeki hafta 3nm üretim yol haritasını açıklayacak

Tayvanlı yarıiletken üreticisi TSMC, pazar payının %50’den fazlasını elinde tutuyor. İkinci nesil 7nm üretimine başlamış olan şirketin, ilk 5nm üretimini yapmaya hazır olduğu da ifade ediliyor.

Sektörün bir diğer oyuncusu Samsung ise rekabeti 3nm boyutlarına çekmeye çalışıyormuş gibi gözüküyor. TSMC ile olan rekabet gücünü korumak kapsamında Koreli devin önümüzdeki hafta 3nm üretim yol haritasını açıklaması bekleniyor.

TSMC hatırlanacağı üzere geçtiğimiz yıl, 7nm hacimli üretime başlamış ve bu yıl da ekstrem ultraviyole litografisine (EUV) dayanan ikinci nesil 7nm (N7+) üretimine geçmişti. 2020 yılında 5nm risk sürecine geçmeyi hedefleyen şirket, ticari üretime ise 2020’nin ikinci yarısında başlamayı planlıyor. 5nm için ikinci jenerasyon üretim ise 2021 yılında başlayacak.

Samsung’un geçtiğimiz sene yayınladığı yol haritaları ise TSMC’ye kıyasla daha agresif bir politika izliyordu. Şirket direk olarak EUV litografisine giriş yapmış ve bu alanda ilk meyvesini 7nm EUV yongası ile almıştı. Halihazırda ise 5nm üretim sürecinde bulunan şirketin, 3nm üretim sürecine geçiş yapmaya istemesi yarıiletken sektöründe bir hayli ses getirecekmiş gibi görünüyor.

https://www.gizchina.com/2019/05/10/samsung-to-announce-its-3nm-process-roadmap-next-week/