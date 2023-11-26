Samsung gelecek yıl LPDDR5T RAM üretimine başlıyor

LPDDR5T yolda
Samsung, küresel anlamda en büyük DRAM üreticisi olsa da SK Hyinx ve Micron’un LPDDR5T duyurusu, potansiyel müşterilerin dikkatini çekmiş durumda. Görünüşe göre Samsung, bu firmalara cevap vermek için hazırlıklara başladı. İddialara göre geçtiğimiz günlerde Hong Kong’da düzenlenen Samsung yatırımcılar toplantısında Samsung Electronics Başkan Yardımcısı Ha-Ryong Yoon, firmanın gelecek sene LPDDR5T DRAM modüllerinin üretimine başlayacağını belirtti.
LPDDR5T ile DRAM modülleri, düşük enerji profillerini koruyarak daha yüksek saat frekanslarına ulaşabilecek. Özellikle entegre GPU modüllerinin işine yarayacak olan bu teknoloji, akıllı telefon ve düşük güç tüketimli çiplerde dikkat çekici grafik performansı sunabilir. Ayrıca iddialara göre Samsung, gelecek yıl otomobiller için çıkarılabilir SSD, 2025 yılında ise GDDR7 VRAM üretimine başlayacak. Bakalım Samsung, önümüzdeki yıllarda DRAM pazarındaki liderliğini koruyabilecek mi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.