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    Samsung gelecek yıl LPDDR5T RAM üretimine başlıyor

    Dünyanın en büyük yarı iletken üreticilerinden olan Samsung, yeni RAM modülü için çalışmalara başladı. İddialara göre firma, gelecek yıl LPDDR5T modüllerini seri üretime geçirecek.
    Samsung LPDDR5X Tam Boyutta Gör
    Birçok bilgisayar, konsol, ekran kartı ve akıllı telefon üreticisi için DRAM modülleri üreten Samsung, gelecek yıl yeni bir DRAM modülünü seri üretime geçirecek. Snapdragon 8 Gen 3’ün tanıtılması ile Micron ve SK Hynix, LPDDR5T modüllerini duyurmuştu. Görünüşe göre Samsung da bu firmaları takip edecek.


    LPDDR5T yolda

    Samsung, küresel anlamda en büyük DRAM üreticisi olsa da SK Hyinx ve Micron’un LPDDR5T duyurusu, potansiyel müşterilerin dikkatini çekmiş durumda. Görünüşe göre Samsung, bu firmalara cevap vermek için hazırlıklara başladı. İddialara göre geçtiğimiz günlerde Hong Kong’da düzenlenen Samsung yatırımcılar toplantısında Samsung Electronics Başkan Yardımcısı Ha-Ryong Yoon, firmanın gelecek sene LPDDR5T DRAM modüllerinin üretimine başlayacağını belirtti.

    LPDDR5T ile DRAM modülleri, düşük enerji profillerini koruyarak daha yüksek saat frekanslarına ulaşabilecek. Özellikle entegre GPU modüllerinin işine yarayacak olan bu teknoloji, akıllı telefon ve düşük güç tüketimli çiplerde dikkat çekici grafik performansı sunabilir. Ayrıca iddialara göre Samsung, gelecek yıl otomobiller için çıkarılabilir SSD, 2025 yılında ise GDDR7 VRAM üretimine başlayacak. Bakalım Samsung, önümüzdeki yıllarda DRAM pazarındaki liderliğini koruyabilecek mi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 3 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    Forumdan Konular

    kimse beni sevmiyor himo z20 yorum matematikten 10 almak kimsin sen şüphesiz sen sen değilsin arapça ayağı kırılan kedinin masrafı

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