Samsung gelecek yıl LPDDR5T RAM üretimine başlıyor

Tam Boyutta Gör Birçok bilgisayar, konsol, ekran kartı ve akıllı telefon üreticisi için DRAM modülleri üreten Samsung, gelecek yıl yeni bir DRAM modülünü seri üretime geçirecek. Snapdragon 8 Gen 3’ün tanıtılması ile Micron ve SK Hynix, LPDDR5T modüllerini duyurmuştu. Görünüşe göre Samsung da bu firmaları takip edecek.



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LPDDR5T yolda

Samsung, küresel anlamda en büyük DRAM üreticisi olsa da SK Hyinx ve Micron’un LPDDR5T duyurusu, potansiyel müşterilerin dikkatini çekmiş durumda. Görünüşe göre Samsung, bu firmalara cevap vermek için hazırlıklara başladı. İddialara göre geçtiğimiz günlerde Hong Kong’da düzenlenen Samsung yatırımcılar toplantısında Samsung Electronics Başkan Yardımcısı Ha-Ryong Yoon, firmanın gelecek sene LPDDR5T DRAM modüllerinin üretimine başlayacağını belirtti.

LPDDR5T ile DRAM modülleri, düşük enerji profillerini koruyarak daha yüksek saat frekanslarına ulaşabilecek. Özellikle entegre GPU modüllerinin işine yarayacak olan bu teknoloji, akıllı telefon ve düşük güç tüketimli çiplerde dikkat çekici grafik performansı sunabilir. Ayrıca iddialara göre Samsung, gelecek yıl otomobiller için çıkarılabilir SSD, 2025 yılında ise GDDR7 VRAM üretimine başlayacak. Bakalım Samsung, önümüzdeki yıllarda DRAM pazarındaki liderliğini koruyabilecek mi.

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Samsung LPPDR5T üretimi için hazırlıklara başladı