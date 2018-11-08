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Samsung resmen çentik tasarımına geçti

Samsung yakın gelecekteki akıllı telefonlarını çentik tasarımı ile sunmaya başlayacak. Infinity-V, Infinity-U ve Infinity-O markaları bu tasarımlar için tescil edildi.
6 ay
14,8b
1
55
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Akıllı telefon pazarını saran çentikli ekran trendine uzun süre direnen Samsung bundan vazgeçmiş görünüyor. Geliştirici konferansında önümüzdeki dönemin telefonlarında yer alacak 3 çentik tasarımı tanıtıldı.

3 farklı tasarım
 

Daha önce de sızdırıldığı üzere Infinity-V, Infinity-U ve Infinity-O şeklinde 3 isim tescillenmiş. O dönem bunların ne anlama geldiği tam olarak bilinemiyordu ancak şimdi ekran tasarımına işaret ettiği ortaya çıktı. Bununla birlikte Samsung yine detayları karanlıkta bıraktı ve tam görüntüler vermedi.

Ayrıca Bkz. "Kullanıcı ara yüzünde yeni dönem: Samsung One"

Infinity-V ismi ekranda V şeklinde çentik barındıran telefonlarda kullanılacak. Yine çok ince kenar ve alt çerçeveler ile tam ekran olarak adlandırılan çerçevesiz tasarım ortaya çıkacak. Infinity-U ise su damlası şeklinde çentik tasarımına işaret ediyor.

Infinity-O ise daha farklı bir tasarıma işaret ediyor. İlk olarak Galaxy A8s modelinde ve sonrasında Galaxy S10 serisinde kullanılması beklenen bu tasarım ekrana entegre delikler içerisinde sensörlerin yer alacağını gösteriyor. Hali hazırda Oppo da bu tasarımı bir akıllı telefonunda görücüye çıkarmaya hazırlanıyor. Samsung One UI ara yüzünün bu çentiklere destek vereceğini hatırlatalım. Ayrıca mevcut çerçevesiz tasarıma da yeni bir iyileştirme yapılmış gibi görünüyor. 

Samsung’un da trende katılmasıyla artık akıllı telefon pazarında çentik kullanmayan üretici yok gibi. Bundan böyle çentikli ekran tasarımının daha da gelişerek yoluna devam edeceğini söyleyebiliriz.

 

https://www.phonearena.com/news/Samsung-Infinity-V-U-O-display-notch_id110786 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
TITAN 6 ay en beğenilen
Notcha karşı olanların hepsi hiç eline notch telefon alıpta en az 1-2 gün kullanmamış net. Başta Bende ön yargılıydım ama mi 8 kullandıktan sonra tamamen sevmeye başladım. Gerekli bilgiler saat operatör wifi falan yukarıda notchın yanında bu sayede ekran daha geniş, daha ferah.
Su damlasını falan görmedim ama geleneksel notch başarılı bir inovasyondur. Apple da başarıyla tutturdu. Siz anca çemkirin.
Notcha karşı olanların hepsi hiç eline notch telefon alıpta en az 1-2 gün kullanmamış net. Başta Bende ön yargılıydım ama mi 8 kullandıktan sonra tamamen sevme...
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1 Yanıt Yanıtla +27
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kymelria 6 ay
Samsung kadar tükürdüğünü yalayan bir firma daha yok sanırım
1 Yanıt Yanıtla +18
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Escapetolife 6 ay
Çentik gibi bir kusura isim ve logo yapıp özellik gibi sunmak nedir ya.
Yanıtla +15
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Morichannnn 6 ay
Apple’la zamanında çentik yüzünden dalga geçmişti Samsung ama şimdi aynısını kendi yapıyor. Her zaman ki gibi Apple teknolojide öncü olmayı sürdürüyor.
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davut.ergun 6 ay
Bu kadar özenti olmayın be abicim bir marka bir sey yaptığında diğerleri hemen bizde yapalım kafasına giriyor madem elinizde bu teknoloji var o marka yapmış biz neden daha iyisini yapmayalım diye olsa keşke düşünce yapınız
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dr20mouse 6 ay
Lanet olsun şu çentiğe
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flap-jack 6 ay
biliydim böyle olacağını. .... çıkabilir yani güvenmiyorumda.
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Led Zeppelin 6 ay
Bütçe dostu alt seviye cihazlarında kullanabilir, illa amiral gemilerinde kullanacağı anlamına gelmiyor.
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maxmania 6 ay
büyük ihtimal diğer üreticilere satacağı yeni ekran çeşitlerinin tanıtımıdır. samsung kolay kolay çentik akımına girmez, çin pazarına çıkartacağı ürünler konusunda kesin konuşamam tabiki.
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SHADOW 6 ay
Allah'im insallah bu çentik modasi tez vakitte biter.Amin.
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ThePscho 6 ay
Çentik denen şeyden nefret ediyorum. Çentik yok olana kadar yeni telefon almayacağım.
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Krone 6 ay
Apple yapar samsung taklit eder, buradaki fedailer de birbirini yer.
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egny134 6 ay
Android tarafı yapar apple taklit eder
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LittleMonster 6 ay
Niye yorumum silindi. Yorum sileceğine banlasana yorumumu silen düdük
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