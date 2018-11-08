Samsung resmen çentik tasarımına geçti

Akıllı telefon pazarını saran çentikli ekran trendine uzun süre direnen Samsung bundan vazgeçmiş görünüyor. Geliştirici konferansında önümüzdeki dönemin telefonlarında yer alacak 3 çentik tasarımı tanıtıldı.

3 farklı tasarım



Daha önce de sızdırıldığı üzere Infinity-V, Infinity-U ve Infinity-O şeklinde 3 isim tescillenmiş. O dönem bunların ne anlama geldiği tam olarak bilinemiyordu ancak şimdi ekran tasarımına işaret ettiği ortaya çıktı. Bununla birlikte Samsung yine detayları karanlıkta bıraktı ve tam görüntüler vermedi.

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Infinity-V ismi ekranda V şeklinde çentik barındıran telefonlarda kullanılacak. Yine çok ince kenar ve alt çerçeveler ile tam ekran olarak adlandırılan çerçevesiz tasarım ortaya çıkacak. Infinity-U ise su damlası şeklinde çentik tasarımına işaret ediyor.

Infinity-O ise daha farklı bir tasarıma işaret ediyor. İlk olarak Galaxy A8s modelinde ve sonrasında Galaxy S10 serisinde kullanılması beklenen bu tasarım ekrana entegre delikler içerisinde sensörlerin yer alacağını gösteriyor. Hali hazırda Oppo da bu tasarımı bir akıllı telefonunda görücüye çıkarmaya hazırlanıyor. Samsung One UI ara yüzünün bu çentiklere destek vereceğini hatırlatalım. Ayrıca mevcut çerçevesiz tasarıma da yeni bir iyileştirme yapılmış gibi görünüyor.

Samsung’un da trende katılmasıyla artık akıllı telefon pazarında çentik kullanmayan üretici yok gibi. Bundan böyle çentikli ekran tasarımının daha da gelişerek yoluna devam edeceğini söyleyebiliriz.