Kullanıcı ara yüzünde yeni dönem: Samsung One

Android işletim sisteminin ilk dönemlerinden bu yana aktif olan ve platformun yükselişinde en büyük emeğe sahip firmalardan birisi olarak gösterilen Samsung, kullanıcı arayüzü tasarımında da ilkler arasında. Zaman zaman kullanıcı ara yüzleri eleştirilse de bugün geldiği nokta takdire şayan.

Samsung One UI özellikleri

Katlanabilir akıllı telefon prototipi sergilendikten sonra uygun bir kullanıcı ara yüzü de şart olmuştu. Samsung One UI hem katlanabilir telefonlara hem de standart ekranlara yönelik akıcı bir ara yüz sunması ile öne çıkıyor.

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Google ve Android geliştirici ekosistemi ile birlikte tasarlanan Samsung One UI, firmanın bugüne kadar kullanıma sunduğu ara yüzlerdeki eleştirilen noktaları ortadan kaldırarak daha akıcı bir tecrübe sunmayı amaçlıyor.

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Ara yüzde dikkat çeken ilgili içeriklerin ekranın alttaki yarısına alınması olmuş. Uygulama menülerinden pop-up ekranlara kadar pek çok fonksiyon bu yarıda toplanıyor. Fonksiyonları izleme kısmı ise ekranın üst yarısında gerçekleşiyor. Örneğin mevcut ara yüzde Saat uygulamasının menüleri üst kısımda iken yeni ara yüzde alt kısımda yer almış. Samsung bu konseptin daha doğal bir tecrübe sunduğunu ve tek ile kullanıma daha uygun olduğunu ifade ediyor.

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Bir diğer dikkat çeken taraf ise ara yüzde kullanılan temanın rengi akıllı telefonunuzun rengine uygun olarak geliyor. Örneğin pembe bir Galaxy Note 9 kullanıyorsanız tema rengi pembe, siyah kullanıyorsanız tema rengi siyah olarak karşınıza geliyor.

Yine son dönem Samsung telefonlarında gördüğümüz yuvarlatılmış ekran tasarımı ara yüze de yansımış. Uygulama ikonları yuvarlatılmış köşelere sahip. Menülerde birbirine yakın seçenekler gruplanıyor.

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Kilit ekranında ise elden geçirilmiş uygulama ikonları ve optimize edilmiş fontlar görülüyor. Katlanabilir telefon için ise özel bir kapak tasarımı yer alıyor. Bu tasarım üzerinde cihazın kapağını açmadan uygulamayı kullanabiliyorsunuz. Kapağı açtığınızda ise ilgili uygulama ekrana geliyor. Telefonda aynı anda 3 uygulamayı çalıştırabiliyorsunuz. Ekranın katlanmış veya açık olması fark etmiyor. Samsung uygulamaları akıcı bir şekilde buna uyum sağlıyor. Üçüncü taraf geliştiricilere de bu tasarım açılmış durumda.

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One UI betası ay içerisinde ABD, Almanya ve Güney Kore’de erişime açılacak. Sonraki dönemde daha fazla ülkede erişim olacağı ifade ediliyor. Final sürüm ise Ocak ayında Samsung Galaxy S9, S9+ ve Galaxy Note 9 modelleri için indirmeye sunulacak.