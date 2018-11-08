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Kullanıcı ara yüzünde yeni dönem: Samsung One

Samsung Galaxy S9, S9+ ve Galaxy Note 9 kullanıcıları gelecek yıl yepyeni bir ara yüze kavuşuyor. Samsung One UI kullanıcı ara yüzü pek çok önemli özellik ile birlikte geliyor.
6 ay
14,9b
1
51
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Android işletim sisteminin ilk dönemlerinden bu yana aktif olan ve platformun yükselişinde en büyük emeğe sahip firmalardan birisi olarak gösterilen Samsung, kullanıcı arayüzü tasarımında da ilkler arasında. Zaman zaman kullanıcı ara yüzleri eleştirilse de bugün geldiği nokta takdire şayan.

Samsung One UI özellikleri

Katlanabilir akıllı telefon prototipi sergilendikten sonra uygun bir kullanıcı ara yüzü de şart olmuştu. Samsung One UI hem katlanabilir telefonlara hem de standart ekranlara yönelik akıcı bir ara yüz sunması ile öne çıkıyor.

 

Kullanıcı ara yüzünde yeni dönem: Samsung One
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Google ve Android geliştirici ekosistemi ile birlikte tasarlanan Samsung One UI, firmanın bugüne kadar kullanıma sunduğu ara yüzlerdeki eleştirilen noktaları ortadan kaldırarak daha akıcı bir tecrübe sunmayı amaçlıyor.

Ayrıca Bkz. "Bixby asistanı geliştiricilere açıldı"

Ara yüzde dikkat çeken ilgili içeriklerin ekranın alttaki yarısına alınması olmuş. Uygulama menülerinden pop-up ekranlara kadar pek çok fonksiyon bu yarıda toplanıyor. Fonksiyonları izleme kısmı ise ekranın üst yarısında gerçekleşiyor. Örneğin mevcut ara yüzde Saat uygulamasının menüleri üst kısımda iken yeni ara yüzde alt kısımda yer almış. Samsung bu konseptin daha doğal bir tecrübe sunduğunu ve tek ile kullanıma daha uygun olduğunu ifade ediyor.

 

Kullanıcı ara yüzünde yeni dönem: Samsung One
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Bir diğer dikkat çeken taraf ise ara yüzde kullanılan temanın rengi akıllı telefonunuzun rengine uygun olarak geliyor. Örneğin pembe bir Galaxy Note 9 kullanıyorsanız tema rengi pembe, siyah kullanıyorsanız tema rengi siyah olarak karşınıza geliyor.

Yine son dönem Samsung telefonlarında gördüğümüz yuvarlatılmış ekran tasarımı ara yüze de yansımış. Uygulama ikonları yuvarlatılmış köşelere sahip. Menülerde birbirine yakın seçenekler gruplanıyor.

 

Kullanıcı ara yüzünde yeni dönem: Samsung One
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Kilit ekranında ise elden geçirilmiş uygulama ikonları ve optimize edilmiş fontlar görülüyor. Katlanabilir telefon için ise özel bir kapak tasarımı yer alıyor. Bu tasarım üzerinde cihazın kapağını açmadan uygulamayı kullanabiliyorsunuz. Kapağı açtığınızda ise ilgili uygulama ekrana geliyor. Telefonda aynı anda 3 uygulamayı çalıştırabiliyorsunuz. Ekranın katlanmış veya açık olması fark etmiyor. Samsung uygulamaları akıcı bir şekilde buna uyum sağlıyor. Üçüncü taraf geliştiricilere de bu tasarım açılmış durumda.

 

Kullanıcı ara yüzünde yeni dönem: Samsung One
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One UI betası ay içerisinde ABD, Almanya ve Güney Kore’de erişime açılacak. Sonraki dönemde daha fazla ülkede erişim olacağı ifade ediliyor. Final sürüm ise Ocak ayında Samsung Galaxy S9, S9+ ve Galaxy Note 9 modelleri için indirmeye sunulacak.

 

https://www.phonearena.com/news/Samsung-foldable-smartphone-One-UI_id110779 Yorum Yaz
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EyeCoral 6 ay en beğenilen
Samsung nihayet sadeliğin güzelliğini keşfetti. Bkz.İOS
Yanıtla +47
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Greylights 6 ay Anti Fanboy
s9+ kullanıyorum herhangi bir gereksiz uygulama görmedim. Samsung müzik uygulaması bile marketten indiriliyor artık. Siz çok geride kalmışsınız...
1 Yanıt Yanıtla +23
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___Lawyer___ 6 ay
Samsung’un S6 ile başlayan iğneyi kendine batırma süreci devam ediyor. Umarım bu yeni arayüz deneyimi stabilite noktasında daha da ilerleme sağlar.
iOS’a benziyor diyen arkadaşları anlamak güç zira ikonların şekli üzerinden yorum yapılması çok sağlıksız bir bakış açısı. Uzun yıllardır çoğunlukla Apple kullanan biri olarak iOS’un Android ikonlarına benzer ikonik uygulamalar ile karşımıza çıktığı ya da klavyesini Samsung klavyesine yıllar geçtikçe benzettiği ve hepsinin ötesinde son iki versiyonda iyice hissedilen Android açılımını görmemezlikten gelmek saçmalıktır.
Önemli olan kimin neye benzediği değil aldığınız deneyim ve günün sonunda ne kadar işlevsel kullanabildiğinizdir. iOS’un da bu açılımlarını takdir ediyorum ve Samsung’un da henüz S8 ile yeni bir arayüze geçmelerine rağmen biz bunun daha iyisini nasıl yaparız arayışını takdirle izliyorum.
Saygılar..
Samsung’un S6 ile başlayan iğneyi kendine batırma süreci devam ediyor. Umarım bu yeni arayüz deneyimi stabilite noktasında daha da ilerleme sağlar.iOS’a b...
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igetsky 6 ay
süreyya hanımın muhteşem değişimi
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evil2302 6 ay
S4'e gelmeyecek mi?
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JaxFellex 6 ay
s8 plus içinde o güncellemeyi bekleriz samsung bey! aynı tasarım aynı donanım özellikleri aynı boyutlar ama s8 plus sildiniz direk!
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davut.ergun 6 ay
Bence gayet güzel ve hoş olmuş başarılı buldum
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Ters Adam 6 ay
Samsung yaparsa iyi yapar hiç boşa çamur atmayın.
Not: elma 7 plus
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maxmania 6 ay
önce ekranı büyüt sonra arayüzü kullanması zorlaştı diye kısayolların yerini değiştir. alt tarafın bu kadar kalabalık olması istem dışı programdan çıkmaya ve ana ekrana dönmeye neden olur. bu tarz kullanım kazalarından kaçınmak için nasıl bir yöntem izlediler merak ediyorum.
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___Lawyer___ 6 ay
Samsung’un S6 ile başlayan iğneyi kendine batırma süreci devam ediyor. Umarım bu yeni arayüz deneyimi stabilite noktasında daha da ilerleme sağlar.
iOS’a benziyor diyen arkadaşları anlamak güç zira ikonların şekli üzerinden yorum yapılması çok sağlıksız bir bakış açısı. Uzun yıllardır çoğunlukla Apple kullanan biri olarak iOS’un Android ikonlarına benzer ikonik uygulamalar ile karşımıza çıktığı ya da klavyesini Samsung klavyesine yıllar geçtikçe benzettiği ve hepsinin ötesinde son iki versiyonda iyice hissedilen Android açılımını görmemezlikten gelmek saçmalıktır.
Önemli olan kimin neye benzediği değil aldığınız deneyim ve günün sonunda ne kadar işlevsel kullanabildiğinizdir. iOS’un da bu açılımlarını takdir ediyorum ve Samsung’un da henüz S8 ile yeni bir arayüze geçmelerine rağmen biz bunun daha iyisini nasıl yaparız arayışını takdirle izliyorum.
Saygılar..
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PC_Meraklısı 6 ay
IOS13 hepimize hayırlı uğurlu olsun.
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dencedenceo 6 ay
Samsung kullanıcısyım merakla bekliyorum
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DH Misafiri 6 ay
bu bu şey değil mi ııııı iOS?
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