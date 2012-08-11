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Samsung sunucular için ARM Cortex-A15 tabanlı işlemciler hazırlıyor

6 yıl
4,6b
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9
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Akıllı telefon ve tabletleri için ARM'ın Cortex-A15 tasarımını temel alan ve yine ARM'ın Mali-600 serisi grafik ünitelerine sahip Exynos 5 serisi işlemciler üzerinde çalışan Samsung, gelen bilgilere göre, Exynos 5 ailesinin sunuculara özel versiyonlarını da pazara sunacak.
ARM mimarisini kullanan sunucular için üreticilerin ilgisi giderek artarken, Samsung cephesi bu noktada işlemci tedarikçisi olmayı hedeflemiş olabilir. Tüketici ürünleri için Exynos 5250 işlemcisinin tanıtımını daha önce yapan ve bu tasarımın 2.5GHz çalıma frekansına kadar ölçeklenebileceğini ifade eden Samsung, sunucu modellerinde ise farklı özelliklere yer verecek.
Sunucu teknolojilerini yakından takip edenlerin bildiği üzere bu alandaki beklenti ve ihtiyaçlar farklılık göstermekte. ARM mimarisinin güç tüketimi tarafındaki avantajı, söz konusu performans olduğunda şu an için x86 ile yarışacak düzeyde olmadığı için ilk etapda daha çok web sunucularında kullanılması bekleniyor. Söz konusu sunuclar olduğu için, bu alanda kullanılacak işlemcilerin 7/24 aralıksız görev yapan sistemlere uygun olması gerekiyor.
Samsung'un sunuclar için hazırladığı Cortex-A15 tabanlı işlemcileri, tüketici elektroniği ürünleirnde kullanılacak Exynos 5 serisi modellere göre 64-bit desteği ve hata doğrulama özelliğine sahip ECC tipi belleklere uyum sağlamalarıyla farklılaşacaklar. Güney Koreli üreticinin kendi fabrikalarında üreteceği işlemcilerin, 32nm ile bantlardan çıkacak. İlk modelleri dört çekirdekli olacak işlemcilerin, ilerleyen dönemlerde farklı versiyonlara kavuşması da beklenebilir. Merak edenler için ARM'ın Cortex-A15 tasarımından da bahsedelim biraz zira yeni tasarım performans olarak ciddi vaadlerle geliyor.
ARM cephesinden ve bazı yarıiletken üreticilerinden yapılan açıklamalar, Cortex-A15 tasarımının kayar nokta performansı açısından Cortex-A9'a göre %50 civarında daha hızlı olacağı üstelik hız avantajını %30 daha az güç tüketimi ile harmanlayacağını ifade ediyorlar. Yeni tasarım ile birlikte üreticiler aynı zamanda ileri fabrikasyon sürecine geçiş yapacak ve işlemcilerini 28nm ya da altı süreçler ile piyasaya sürecekler. Samsung da yeni işlemci tasarımını akıllı telefon, tablet ve sunucuların yanında akıllı televizyonlarında ve netbook'larda da kullanacak ki burada anahtar olan unsur,Windows 8'in ARM desteği olacak.
ARM'ın potansiyelinden hareket ederek sunucu tarafında kolları sıvayan tek üretici ARM değil elbette. Applied Micro, Calxeda, Marvell ve Nvidia da sunucu odaklı ARM işlemciler için kapalı kapılar ardında ar-ge çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan başta HP olmak üzere çeşitli firmaların ARM işlemci kullanan sunucu sistem hazırlığında olduğu da bilinmekte. ARM'daki gelişime karşı Intel cephesi ise Atom ailesinin geliştirme stratejisinde güncellemeye giderek daha kısa sürelerle daha hızlı mimari güncellemeler sunmaya odaklanmış durumda. 

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Like a Sir 6 yıl en beğenilen
nevai
trsinapsisSamsung artık daha güçlü ve daha stabil Tabletler yapmalı. Bu değişiklikler sadece cep telefonunu bölümünü güçlendirerek devam etmemeli. S3e verdiği önemi Galaxy Tab serisine de vermeli.Tablet pazarında Apple ve Asus dışında marka yok doğru düzgün. Fazla alternatifin olmayışı insanı çok sınırlıyor.
Google nexus 7 ne güne duruyor veya microsoft

nexus 7 yi asus yaptı , win 8 tabletin ne olacağı daha belli değil , Samsung un kesinlikle daha iyi tabletler çıkarması gerekiyor
nevaitrsinapsisSamsung artık daha güçlü ve daha stabil Tabletler yapmalı. Bu değişiklikler sadece cep telefonunu bölümünü güçlendirere...
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JoeyBane 6 yıl
Hayırlısı be gülüm.
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Rubisco 6 yıl
Konuyla alakasız mesajların arasında 1 tane de alakalı benimki olsun.
Server olaylarında ARM kullanma konusunda Calxeda öncü. Calxeda'nın EnergyCore isminde A9 temelli işlemcisi var. 4 çekirdekli, 4MB L2 var. Bu 4 çekirdekli işlemcilerden 4 tanesini uzun bi kart üstüne takıyorlar. Kart üstünde her bi kartın kendi RAM'ı, kendi sata bağlantısı var. Birbirleri ile paylaşılan hiçbişey yok. Tek ortak yanları aynı kart üstünde olmaları o kadar. Kart 4 tane işlemciyi taşıyor ve bunu daha büyük bi tür anakarta bağlıyor.
xbitlabs.com/...
calxeda.files.wordpress.com/...
Yukarıdaki 2 resimde, 1.de kartı, 2. de 12 tane karttan oluşan 2u server var.
Şimdi burda dikkatinizi toplamanız gereken konu şu: Bu tür bi yapı gerçek bi server işlemcisi değildir, çoklu işlemci platformu değildir, çünkü işlemciler arasında paylaşımı yapılan hiçbi sistem kaynağı yoktur. En bilineni 2 işlemcili bir Xeon server ele alın. Hem işlemci mimari olarak çoklu işlemcili sisteme uygundur (içinde birden çok QPI bağlantısı var, bu diğer işlemcilere bağlanmasını sağlıyor), hemde anakart ve chipseti bu tarz bi yapıya uygundur. Her iki Xeon işlemcisi de aynı belleği adresler, aynı RAM alanını kullanırlar.
Calxeda'nın serverında yukarda dediğim gibi, bütün bu tek CPUlar arasında hiçbi şekilde paylaşım iletişim yok, hepsinin kendi RAM'ı var, kendi işleri ile ilgilenirler, bir diğerinin yaptığı işe yardımcı olamazlar. Bu yüzden bu tür yapılara Big Box Of Nothing Shared / Server , kısaca BBONS / S denir. Türkçe'si Hiçbişeyin Paylaşılmadığı Büyük Kutu / Server gibi bişeye çıkar sanırım.
İş server bazındaki yüklere geldiği zaman, bu tür yaklaşımlar verimli değildir. Çünkü hiçbi şekilde elinizdeki işlem gücünü istediğiniz yere aktarma imkanınız yok. 10.000 tane işi 100 tane çok düşük kapasiteli işlemcide yapmakla aynı işi çok güçlü 2 tane işlemcideki yapmak gibi. Eğer yapılan işlemlerden biri daha fazla işlem gücüne ihtiyaç duyarsa güçlü olan sistem bunu kolayca yapabilir. 100 tane A9 işlemcili böyle bi server ile 2 Tane Xeon işlemcili serverı bu dediğim gibi karşılaştırırsanız eğer, ancak ve ancak tamamen statik, iş yükü değişmeyen içerik / iş yükü için ARM server avantajlı denir. Yani 10.000 tane iş var, her biri eşit büyüklükte, ve yine herbiri düşük işlem kapasitesi istiyor ARM A9 temelli işlemcinin boyunu aşmayacak kadar (Calxeda'nın EnergyCore işlemcisini). Herşeyin bu kadar dar kapsamlı olduğu gerçek hayat uygulamaları sık olmaz. Kısacası bu tür paylaşımın olmadığı Arm server : düşük iş yükü isteyen, tek bir çipin kapasitesini aşmayan parçalardan oluşursa verimli olur. Aksi her durumda Xeon yapılacak işi çabucak bitirir, daha verimli / performanslı olur.
İşin buraya kadar yazdığım kısmı, işlemcinin sadece CPU kısmı ve işlem kapasitesi ile alakalı. Yani bütün chip/chiptesin SOC ile alakalı değil. Kapasite anlamında 4 çekirdekli de olsa A9 çok düşük, yerlerde sürünür. Ama burda fark yaratan durum şu: Calxeda EnergyCore işlemcisine Fabric Switch ismini verdiği özel bi ekleme yapmış. Bu Fabric Switch çipi 5 tane 10 Gigabit bağlantı ile networke bağlama imkanı veriyor. Buna ne kadar doğru olur bilmiyorum ama her bir çipde 5 tane 10Gbit bağlantı imkanı var gibisinden bakabilirsiniz belki. Bi anlamda dahili 10Gbit network controller var anlamına geliyor bu.
Merak eden varsa en ucuz Intel 10Gbit Network Controller çipi 130-150$ arasında (çip sadece). En ucuz 10Gbit network kartı 500$ lar civarında. Bu tarz bi server, uygun arabirim ile bu işi çok daha ucuza yapmış oluyor. 4 port 10Gbit Ethernet elde etmek için 2 tane kart almanız lazım, 1000$ civarı para demek bu. Uygun bi arabirim ile Calxeda server size 4 tane 10Gbit Ethernet portu verebiliyor.
Bu bi önceki paragrafta yazdığım şey işte, Fabric Switch ve 10Gbit Ethernet olayı Calxeda'nın ARM serverını başarılır ucuz tercih edilebilir hale sokuyor. Enerji verilmiliği vs. faln bunların hiçbiri işe yarar arguman değil, aklı başında herkez bunu görebilir. Ucuz çipler üstünden 10Gbit Ethernet desteği ve bununla oluşturulabilen network kurarsan çok büyük tasarruf etmiş olursun.
Şimdi Samsung da eğer server çipi olayında iş yapmak istiyorsa, bu tür can alıcı noktadan yaklaşması lazım ki büyük ihtimalle de öyle olur. Ucuz network olayı dışında ARM serverlarının gerçek anlamda avantajları şimdilik yok. ARM ne zman A15 veya sonrası için, 4 çekirdekten fazlası için Hard Macro vs. verir o zman işin rengi farklı olabilir. Her çipde 4 çekirdek, 4 tane çip = 4x4 = 16 çekirdek, büyük bi kart üstünde. 16 çekirdekli ve maliyeti uygun ARM çipinin verimi bu tek karttan çok daha fazla olacaktır. Olursa ancak bu şeklde ve ucuz network avantajı ile Samsung bu alanda bana göre atılım yapar.
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strahd_von_zarovich 6 yıl
Erdi Abi de olmasa artık foruma girmek istemiyorum, her yer ekrem çukurcanın böyle söylenen , şöyle düşünülen , sızdırılmış, bilmem ne yapılmış haberleriyle dolup taşıyor,yalan dolan her şey haber, magazin programı gibi oldu site. Böyle haberler görünce içim açılıyor en azından.
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highgen 6 yıl
Akıllı telefon tabletlerde kullanılacak işlemcileri ilk mimari güncellmesi A15 e geçişte sanırım ilk samsungtan gelecek heralde mimari çalışmalarına uzun zaman önce başladı başka üretici firmadan A15 mimarisi hakkında ses soluk yokken Samsung mimari çalışmalarına devam ediyor helal olsun şu Samsunga piyasaya öncülük ediyor daha yenilikçi cihazlar üretiyor yeni nesil çip yonga ve mimari çalışmalarında hep öncülüğü bulunmuş bir firma bazıları ders almalı
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3qzotix 6 yıl
Samsung tablet piyasasını geriden takip ediyor. Vardır bir bildikleri diye düşünüyorum. Neredeyse her parçayı kendisi üreten ve ekran teknolojilerine öncülük eden bir firmanın, piyasadaki f/p ve üst düzey tabletlerinin olmayışını buna bağlıyorum. Samsungun yakın bir zamanda nexus7 ve new ipade rakip çıkaracağını düşünüyorum.
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muratkaya 6 yıl
Benim gibş sunucu hazırlığında olanlar için heyecan verici bir haber. Mahallecek bayram ilan ettik.
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nevai
trsinapsisSamsung artık daha güçlü ve daha stabil Tabletler yapmalı. Bu değişiklikler sadece cep telefonunu bölümünü güçlendirerek devam etmemeli. S3e verdiği önemi Galaxy Tab serisine de vermeli.Tablet pazarında Apple ve Asus dışında marka yok doğru düzgün. Fazla alternatifin olmayışı insanı çok sınırlıyor.
Google nexus 7 ne güne duruyor veya microsoft

nexus 7 yi asus yaptı , win 8 tabletin ne olacağı daha belli değil , Samsung un kesinlikle daha iyi tabletler çıkarması gerekiyor
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nevai 6 yıl
trsinapsis
Samsung artık daha güçlü ve daha stabil Tabletler yapmalı. Bu değişiklikler sadece cep telefonunu bölümünü güçlendirerek devam etmemeli. S3e verdiği önemi Galaxy Tab serisine de vermeli.Tablet pazarında Apple ve Asus dışında marka yok doğru düzgün. Fazla alternatifin olmayışı insanı çok sınırlıyor.

Google nexus 7 ne güne duruyor veya microsoft
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trsinapsis 6 yıl
Samsung artık daha güçlü ve daha stabil Tabletler yapmalı. Bu değişiklikler sadece cep telefonunu bölümünü güçlendirerek devam etmemeli. S3'e verdiği önemi Galaxy Tab serisine de vermeli.
Tablet pazarında Apple ve Asus dışında marka yok doğru düzgün. Fazla alternatifin olmayışı insanı çok sınırlıyor.
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