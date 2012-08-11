Samsung sunucular için ARM Cortex-A15 tabanlı işlemciler hazırlıyor

Akıllı telefon ve tabletleri için ARM'ın Cortex-A15 tasarımını temel alan ve yine ARM'ın Mali-600 serisi grafik ünitelerine sahip Exynos 5 serisi işlemciler üzerinde çalışan Samsung, gelen bilgilere göre, Exynos 5 ailesinin sunuculara özel versiyonlarını da pazara sunacak.

ARM mimarisini kullanan sunucular için üreticilerin ilgisi giderek artarken, Samsung cephesi bu noktada işlemci tedarikçisi olmayı hedeflemiş olabilir. Tüketici ürünleri için Exynos 5250 işlemcisinin tanıtımını daha önce yapan ve bu tasarımın 2.5GHz çalıma frekansına kadar ölçeklenebileceğini ifade eden Samsung, sunucu modellerinde ise farklı özelliklere yer verecek.

Sunucu teknolojilerini yakından takip edenlerin bildiği üzere bu alandaki beklenti ve ihtiyaçlar farklılık göstermekte. ARM mimarisinin güç tüketimi tarafındaki avantajı, söz konusu performans olduğunda şu an için x86 ile yarışacak düzeyde olmadığı için ilk etapda daha çok web sunucularında kullanılması bekleniyor. Söz konusu sunuclar olduğu için, bu alanda kullanılacak işlemcilerin 7/24 aralıksız görev yapan sistemlere uygun olması gerekiyor.

Samsung'un sunuclar için hazırladığı Cortex-A15 tabanlı işlemcileri, tüketici elektroniği ürünleirnde kullanılacak Exynos 5 serisi modellere göre 64-bit desteği ve hata doğrulama özelliğine sahip ECC tipi belleklere uyum sağlamalarıyla farklılaşacaklar. Güney Koreli üreticinin kendi fabrikalarında üreteceği işlemcilerin, 32nm ile bantlardan çıkacak. İlk modelleri dört çekirdekli olacak işlemcilerin, ilerleyen dönemlerde farklı versiyonlara kavuşması da beklenebilir. Merak edenler için ARM'ın Cortex-A15 tasarımından da bahsedelim biraz zira yeni tasarım performans olarak ciddi vaadlerle geliyor.

ARM cephesinden ve bazı yarıiletken üreticilerinden yapılan açıklamalar, Cortex-A15 tasarımının kayar nokta performansı açısından Cortex-A9'a göre %50 civarında daha hızlı olacağı üstelik hız avantajını %30 daha az güç tüketimi ile harmanlayacağını ifade ediyorlar. Yeni tasarım ile birlikte üreticiler aynı zamanda ileri fabrikasyon sürecine geçiş yapacak ve işlemcilerini 28nm ya da altı süreçler ile piyasaya sürecekler. Samsung da yeni işlemci tasarımını akıllı telefon, tablet ve sunucuların yanında akıllı televizyonlarında ve netbook'larda da kullanacak ki burada anahtar olan unsur,Windows 8'in ARM desteği olacak.

ARM'ın potansiyelinden hareket ederek sunucu tarafında kolları sıvayan tek üretici ARM değil elbette. Applied Micro, Calxeda, Marvell ve Nvidia da sunucu odaklı ARM işlemciler için kapalı kapılar ardında ar-ge çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan başta HP olmak üzere çeşitli firmaların ARM işlemci kullanan sunucu sistem hazırlığında olduğu da bilinmekte. ARM'daki gelişime karşı Intel cephesi ise Atom ailesinin geliştirme stratejisinde güncellemeye giderek daha kısa sürelerle daha hızlı mimari güncellemeler sunmaya odaklanmış durumda.