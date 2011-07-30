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Samsung tablet ve telefon satışları hakkında sayı vermekten kaçınıyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple ile kıyasıya bir patent savaşı yürüten Samsung'un bu savaşın gölgesinde geçirdiği 2011 yılı ikinci çeyrek mali raporu en çok merak edilenler arasındaydı. Samsung beklenenin aksine 11.55 milyar dolar gelir ve 1.58 milyar dolar işletme karı açıkladı. Ancak yapılan açıklamalarda satış rakamlarının verilmemesi dikkatlerden kaçmadı.

Samsung yeni bilgilendirme politikası gereği telefon ve tablet modellerinin satış verilerini gizlemek durumunda. Samsung Yatırımcı İlişkileri başkanı Robert Yi satış rakamları ile ilgili verilen bilgilerin şirketi etkilyecek derecede yükselen bir riski olacağını belirtiyor.

Ne olduğu açıklanmayan bu risk, söylentilere göre Samsung'un Apple ile olan kavgasıyla doğrudan ilgili. Apple, Samsung'un kopya cihazlarının kazançlarına darbe vurduğunu jüriye ispat ederse büyük bir avantaj yakalayabilir. Bu bakımdan Samsung artık satış rakamlarını kesinlikle basına sızdırmıyor. Sadece dava kapsamının dışında kalan Galaxy S II cihazının 5 milyon satış rakamını aştığı duyurulmuştu.

Diğer bir söylenti ise Samsung'un Android cihazlarının iade oranının gizli kalması açısından sayıları paylaşmak istememesi.

Söylentilerin kesin bir kaynağı olmasa da Apple'ın patent davalarıyla Android cihaz üreticileri üzerinde oluşturduğu baskı ister istemez bazı tedbirler alınmasını mecbur kılıyor.


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northernlights 8 yıl
Davayı düşünüp kendini korumak için yapıyor kendi çapında haklı yani.
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TMN 8 yıl
kimse paraya takılmamış. 3 ayda o kadar para kazanılır mı? oha
bu arada apple ın en çalışkan departmanı da hukuk oldu.
mühendislerinden de biraz hareket bekliyoruz.
"itunesdan kablo kullanmadan app yüklemeyi" icat etsinler mesela. hehe
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cabriyo 8 yıl
ip4 ü çinliler birebir kopyalıyor. onlara niye dava yok? yani apple samsungu kıskanıyor ve para kaybediyor. ayrıca herşeye kopyalamak denmez. her telefonda yes no tuşu yokmu, hepsinde kamera bluutooth yokmu?? her foto makinesinde lens yok mudur? her televizyonun kumandası yokmu? şimdi bunlarda teknoloji. buna teknoloji kopyalamak denirmi? ayrıca samsung ilk başta kopyalamış olabilir. ancak şu anda kopyalamıyor daha iyisini yapıyor. ben buna temel alıp geliştirme derim. apple pazar hakimiyeti galaksy s2 ile bitti. şimdi rakip var. yok ip5 çıkacak demeyin bende galaxy s3 çıkacak derim. apple para istiyorsa çocuk gibi dava açmasın, önce yenilgiye razı olsun, ip4 fiyatlarını hak ettiği 1500tl galaksi fiyatından aşağı çeksin. hemde epey aşağı... onun dışında şarj olayını samsung seviyesine getirsin ki ondan sonra kıyaslayım galaxy s2 ile. daha şarjı bana 1 gün bile gitmedikten sonra napim ben takla atan telefonu. çocukmuyum el aterisine 2000 tl para verecem.
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DH Misafiri 8 yıl
evet samsung iyi satıyor,cihzları da kalitelidir şimdi hakkını vermek lazım ama en iyi değildir asla,apple kısıtlamacı ve pahalı ancak üretken bir firma ve piyasaya yön veriyor,samsung daha ucuz olabilir ama herkes kabul etsin samsung fazla kopyacı...yani karakteri bozuk..bunu umursamayanlar alır cihazlarını kullanır mutlu mesut yaşar ancak ben şahsen var olan bir markadan aşırma özellikler ve tasarım kullanan bir cihazı almam kendime yakıştırmam...galaxy s 2 şu anda iphone 4 ten çok iyi olabilir ancak iphone 4 geçen senenin cihazı yani güncellenmedi henüz bu yüzden apple mı iyi samsung mu diye zir ve karşılaştırması yapmak için iphone 4s veya iphone 5 ( ismi ne olur bilmem) i beklemek lazım...benim şahsi düşüncemse samsung donanım da apple geçer ki şu anda geçti de ancak yazılım konusunda daha çok yolu var hadi diyelim o konuda da geçti ama hiç bir zaman apple ın sahip olduğu statüye sahip olamaz...başka bir haberde samsung un yaptı aşırmaları yazmıştım ve kimseninde aksini inkar edebileceğini sanmıyorum...samsung hep böleydi hep te olacak gibi duruyor samsung dan nefret etmiyorum ama sevdiğimide söyleyemem ...tv konusunda bence en iyi firma ama iş mobil cihazlara gelince ben uzk dururum.......ayrıca apple fanı falan değilim blackberry mle gayet mutlu bir çocuğum....
1 Yanıt Yanıtla
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ınfiniti red bull racing 8 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

evet samsung iyi satıyor,cihzları da kalitelidir şimdi hakkını vermek lazım ama en iyi değildir asla,apple kısıtlamacı ve pahalı ancak üretken bir firma ve piyasaya yön veriyor,samsung daha ucuz olabilir ama herkes kabul etsin samsung fazla kopyacı...yani karakteri bozuk..bunu umursamayanlar alır cihazlarını kullanır mutlu mesut yaşar ancak ben şahsen var olan bir markadan aşırma özellikler ve tasarım kullanan bir cihazı almam kendime yakıştırmam...galaxy s 2 şu anda iphone 4 ten çok iyi olabilir ancak iphone 4 geçen senenin cihazı yani güncellenmedi henüz bu yüzden apple mı iyi samsung mu diye zir ve karşılaştırması yapmak için iphone 4s veya iphone 5 ( ismi ne olur bilmem) i beklemek lazım...benim şahsi düşüncemse samsung donanım da apple geçer ki şu anda geçti de ancak yazılım konusunda daha çok yolu var hadi diyelim o konuda da geçti ama hiç bir zaman apple ın sahip olduğu statüye sahip olamaz...başka bir haberde samsung un yaptı aşırmaları yazmıştım ve kimseninde aksini inkar edebileceğini sanmıyorum...samsung hep böleydi hep te olacak gibi duruyor samsung dan nefret etmiyorum ama sevdiğimide söyleyemem ...tv konusunda bence en iyi firma ama iş mobil cihazlara gelince ben uzk dururum.......ayrıca apple fanı falan değilim blackberry mle gayet mutlu bir çocuğum....


üstündekiyle aynı yorumu neden yazdınki
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Stanislas Xavier 8 yıl
evet samsung iyi satıyor,cihzları da kalitelidir şimdi hakkını vermek lazım ama en iyi değildir asla,apple kısıtlamacı ve pahalı ancak üretken bir firma ve piyasaya yön veriyor,samsung daha ucuz olabilir ama herkes kabul etsin samsung fazla kopyacı...yani karakteri bozuk..bunu umursamayanlar alır cihazlarını kullanır mutlu mesut yaşar ancak ben şahsen var olan bir markadan aşırma özellikler ve tasarım kullanan bir cihazı almam kendime yakıştırmam...galaxy s 2 şu anda iphone 4 ten çok iyi olabilir ancak iphone 4 geçen senenin cihazı yani güncellenmedi henüz bu yüzden apple mı iyi samsung mu diye zir ve karşılaştırması yapmak için iphone 4s veya iphone 5 ( ismi ne olur bilmem) i beklemek lazım...benim şahsi düşüncemse samsung donanım da apple geçer ki şu anda geçti de ancak yazılım konusunda daha çok yolu var hadi diyelim o konuda da geçti ama hiç bir zaman apple ın sahip olduğu statüye sahip olamaz...başka bir haberde samsung un yaptı aşırmaları yazmıştım ve kimseninde aksini inkar edebileceğini sanmıyorum...samsung hep böleydi hep te olacak gibi duruyor samsung dan nefret etmiyorum ama sevdiğimide söyleyemem ...tv konusunda bence en iyi firma ama iş mobil cihazlara gelince ben uzk dururum.......ayrıca apple fanı falan değilim blackberry mle gayet mutlu bir çocuğum....
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silver021 8 yıl
samsung her sattığını açıklamak durumunda değil. iphone satışlarıyla övünür durur prestij yaptığını sanır ancak gel görki bizim gözümüzde o derece biçimsiz ve şekilsiz halen iphone 4 leri ortalıkta durur. galaxy S 2 demi teknolojiden çalmaktır. arkadaşım sizin bi dediğiniz bi dediğinize uymuyor. samsungu çekemeyen varsa yazsın doldursun yazıcaklarını bizde bunlara bakıp eğlenioruz. sizin içi boş sözlerinize kulak asmıyoruz emin olun.
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jibe 8 yıl
Yahu sağda solda fanboyluk yapan arkadaşlar Samsung telefonuna sahip olsaydı Samsung ii satış rakamlarına ulaşırdı. Demekki hep kuru gürültü laf olsun torba dolsun Apple a muhalefet olsun döktürün bakalım bari aranızdan bazıları Samsung ürünü alsında adamlar utanmasın satış rakamlarını açıklamaya. Ben Samsung düşmanı değilim ürünlerini severek kullanıyorum ama piyasa çakma fanboylardan geçilmiyor. Demekki neymiş her fanboyu adam yerine koymamak lazımmış.
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arel.gr 8 yıl
apple da sıksındı kopçayı yapsındı.
ondan,bundan fason istemektense.
çinde satın alalabileceği imalatçımı yoktu?
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Klasör.:X:. 8 yıl
apple ne boş bir firma ya ulen paten patent diye milletin yakasına yapışıyor utan apple utan.Galaksi s2 bile sende çok üstün olmasına rağmen türkiye de senden daha ucuz..
Kıskanma çalış seninde olsun...ipad 2 ye koyduğun donanımla övün yada ayfon 4ün hala uçuk fiyata alıcılarınla övün.Veya işletim sisteminle milleti işlet...Allahtan tekel değilsin.samsung gibi firmalar olmasa milleti kazıklamaya devam ederdin.Hatta şuan multitaski bile olmayan bir işletim sistemin vardı.Symbianda takır takır multitask yaparken sen nice sonra bu özelliği ekledin.niye çünkü symbian liderdi.. seni grambell görse telefonu icat etmekten vazgeçerdi...

edit:imla
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DH Misafiri 8 yıl
Yav biz herzaman açıklanan rakamları okumuyor muyuz?
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DH Misafiri 8 yıl
Korkar tabi haklı.Neden çünkü Apple a donanım ürete ürete oda çaldı Apple dan bazı seyleri.Apple da bunu fark etti açtı davayı.Yalansa yalan deyin.Birisi sizin bir eşyanızı çalsa siz ne yaparsınız?
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