Samsung tablet ve telefon satışları hakkında sayı vermekten kaçınıyor

Apple ile kıyasıya bir patent savaşı yürüten Samsung'un bu savaşın gölgesinde geçirdiği 2011 yılı ikinci çeyrek mali raporu en çok merak edilenler arasındaydı. Samsung beklenenin aksine 11.55 milyar dolar gelir ve 1.58 milyar dolar işletme karı açıkladı. Ancak yapılan açıklamalarda satış rakamlarının verilmemesi dikkatlerden kaçmadı.





Samsung yeni bilgilendirme politikası gereği telefon ve tablet modellerinin satış verilerini gizlemek durumunda. Samsung Yatırımcı İlişkileri başkanı Robert Yi satış rakamları ile ilgili verilen bilgilerin şirketi etkilyecek derecede yükselen bir riski olacağını belirtiyor.





Ne olduğu açıklanmayan bu risk, söylentilere göre Samsung'un Apple ile olan kavgasıyla doğrudan ilgili. Apple, Samsung'un kopya cihazlarının kazançlarına darbe vurduğunu jüriye ispat ederse büyük bir avantaj yakalayabilir. Bu bakımdan Samsung artık satış rakamlarını kesinlikle basına sızdırmıyor. Sadece dava kapsamının dışında kalan Galaxy S II cihazının 5 milyon satış rakamını aştığı duyurulmuştu.





Diğer bir söylenti ise Samsung'un Android cihazlarının iade oranının gizli kalması açısından sayıları paylaşmak istememesi.





Söylentilerin kesin bir kaynağı olmasa da Apple'ın patent davalarıyla Android cihaz üreticileri üzerinde oluşturduğu baskı ister istemez bazı tedbirler alınmasını mecbur kılıyor.