Samsung’un 45W şarj cihazı A91 ve A90 5G’yi doğruladı

Akıllı telefon üreticileri arasında önemli çekişmelerin biri de hızlı şarj teknolojileri tarafında yaşanıyor. Bugüne kadar bu yarışta biraz geri kalan Samsung, Galaxy Note 10+ modeliyle 45W şarj teknolojisini yaygınlaştırmaya başladı. 45W şarj için gerekli olan adaptörün sayfasında Galaxy A91 ve Galaxy A90 5G isimleri gün yüzüne çıktı.

A serisi büyümeye devam ediyor

A serisi dendiğinde genellikle orta sınıf ürünler akılara gelse de A80 gibi üst seviye model bu aileye dahil oldu. A90 5G ve A91 ise çıtayı bir üst noktaya çekerek amiral gemisi telefonlarla yarışabilecek seviyede olacaklar. Uzun zamandır farklı sızıntılarla duyulan bu iki modelin ismi, 45W şarj adaptörü ile uyumlu cihazlar listesinde görülebiliyor. Ancak sadece A91 sahipleri cihazlarını 45W şarj edebilecekler. Galaxy A90 5G 25W destekli olarak kullanılabilecek.

Henüz duyurulmayan bu iki cihazın ortaya çıkmasına ek olarak, Samsung’un hızlı şarj teknolojisini diğer cihazlara da yayacağını görmek oldukça önemli. Bildiğiniz üzere Xiaomi, Oppo ve Huawei gibi Çinli firmalar 100W gibi ciddi değerler üzerinde çalışıyorlar. Samsung’un da bu yarışta geri kalmamaya çalışacağını görebiliyoruz.

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Galaxy A91 ve A90 5G modelleri 6.7 inç boyutunda ekranla gelecekler. Galaxy A90 5G’nin su damlası çentiğe, A91’in ise aynı Note 10’da olduğu gibi ortaya yerleştirilmiş ön kameraya sahip olacağı düşünülüyor. Her ikisi de üçlü arka kamera ve 48 MP ana sensör ile gelecek. Son olarak güçlerini Snapdragon 855 yonga etinden alacaklarını belirtelim.

https://www.xda-developers.com/samsung-galaxy-a91-45w-fast-charging/