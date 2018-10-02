Samsung'un katlanabilir akıllı telefonu Kasım ayında görücüye çıkabilir

Teknoloji Editörü
Dünyanın ilk katlanabilir akıllı telefonunu piyasaya sürmek isteyen dev şirketlerin kıyasıya rekabetinde, Samsung cephesinde önemli bir gelişme yaşandı. İsmi açıklanmayan bir şirket yetkilisi Kore Times'a, Kasım ayında yapılacak olan Samsung Geliştirici Konferansı'nda katlanabilir akıllı telefonun bir demosunun sergileneceğini açıkladı.
Mart 2019'da satışa sunulması bekleniyor
"Kasım ayındaki Samsung Geliştirici Konferansı etkinliğinde katlanabilir akıllı telefonun bir demosunun sergileneceği bilgisi ulaştı. Ancak tamamen hazır bir ürün basına tanıtılmayacak." ifadelerini kullanan yetkilinin bu açıklamaları, gözlerin 7 ve 8 Kasım'da San Francisco'da yapılacak olan etkinliğe çevrilmesine yol açtı.Cihazın piyasaya çıkış tarihi noktasında ise çok az şey biliniyor olsa da, Samsung'un ilk katlanabilir akıllı telefonu 2019'un ilk çeyreğinde piyasaya sürmesi bekleniyor. Şirketin bu stratejisi ise Ocak ayında çıkacak olan Galaxy S10 satışlarının bu durumdan etkilenmemesini garanti altına almak şeklinde açıklanıyor. Yani sonuç olarak eğer ki Huawei cephesinden bir atak gelmezse, dünyanın ilk katlanabilir akıllı telefonunu Mart 2019'da raflarda görebileceğiz.
http://www.koreatimes.co.kr/www/tech/2018/10/133_256336.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Telefonu açmak için ve kapatmak için telefonu katlamak zahmetinde bulunmak gerektigi kesin bide katlayinca kalin olacak.