Samsung'un katlanabilir akıllı telefonu Kasım ayında görücüye çıkabilir

Dünyanın ilk katlanabilir akıllı telefonunu piyasaya sürmek isteyen dev şirketlerin kıyasıya rekabetinde, Samsung cephesinde önemli bir gelişme yaşandı. İsmi açıklanmayan bir şirket yetkilisi Kore Times'a, Kasım ayında yapılacak olan Samsung Geliştirici Konferansı'nda katlanabilir akıllı telefonun bir demosunun sergileneceğini açıkladı.

Mart 2019'da satışa sunulması bekleniyor

"Kasım ayındaki Samsung Geliştirici Konferansı etkinliğinde katlanabilir akıllı telefonun bir demosunun sergileneceği bilgisi ulaştı. Ancak tamamen hazır bir ürün basına tanıtılmayacak." ifadelerini kullanan yetkilinin bu açıklamaları, gözlerin 7 ve 8 Kasım'da San Francisco'da yapılacak olan etkinliğe çevrilmesine yol açtı.

http://www.koreatimes.co.kr/www/tech/2018/10/133_256336.html

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Cihazın piyasayanoktasında ise çok az şey biliniyor olsa da, Samsung'un ilk katlanabilir akıllı telefonupiyasaya sürmesi bekleniyor. Şirketin bu stratejisi iseayında çıkacak olansatışlarının bu durumdan etkilenmemesini garanti altına almak şeklinde açıklanıyor. Yani sonuç olarak eğer kicephesinden bir atak gelmezse, dünyanın ilk katlanabilir akıllı telefonunugörebileceğiz.