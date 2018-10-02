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Samsung'un katlanabilir akıllı telefonu Kasım ayında görücüye çıkabilir

Koreli teknoloji devi Samsung'un bir yetkilisi önümüzdeki ay şirketin ilk Geliştirici Konferansı'nda, katlanabilir akıllı telefonun bir örneğinin sergileneceğini iddia etti.
7 ay
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Dünyanın ilk katlanabilir akıllı telefonunu piyasaya sürmek isteyen dev şirketlerin kıyasıya rekabetinde, Samsung cephesinde önemli bir gelişme yaşandı. İsmi açıklanmayan bir şirket yetkilisi Kore Times'a, Kasım ayında yapılacak olan Samsung Geliştirici Konferansı'nda katlanabilir akıllı telefonun bir demosunun sergileneceğini açıkladı.

Mart 2019'da satışa sunulması bekleniyor

"Kasım ayındaki Samsung Geliştirici Konferansı etkinliğinde katlanabilir akıllı telefonun bir demosunun sergileneceği bilgisi ulaştı. Ancak tamamen hazır bir ürün basına tanıtılmayacak." ifadelerini kullanan yetkilinin bu açıklamaları, gözlerin 7 ve 8 Kasım'da San Francisco'da yapılacak olan etkinliğe çevrilmesine yol açtı.
Cihazın piyasaya çıkış tarihi noktasında ise çok az şey biliniyor olsa da, Samsung'un ilk katlanabilir akıllı telefonu 2019'un ilk çeyreğinde piyasaya sürmesi bekleniyor. Şirketin bu stratejisi ise Ocak ayında çıkacak olan Galaxy S10 satışlarının bu durumdan etkilenmemesini garanti altına almak şeklinde açıklanıyor. Yani sonuç olarak eğer ki Huawei cephesinden bir atak gelmezse, dünyanın ilk katlanabilir akıllı telefonunu Mart 2019'da raflarda görebileceğiz.

http://www.koreatimes.co.kr/www/tech/2018/10/133_256336.html Yorum Yaz
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ThePscho 7 ay
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nedensiz07 7 ay
Yanlış hatırlamıyorsam 2010'lu yıllarda HTC evo 3d ve LG optimus 3d diye ekranı üç boyutlu telefonlar çıkmış ve bir daha böyle birşey görmemiştik tutulmadığı için.. Bence bu katlanabilir telefon girişimi de bunlar gibi olacak.. Firmalar artık bir arayış içinde.. Telefonda tasarım olarak gidilebilecek sınır noktaya geldiler gibi.. Bu saatten sonra fantezi peşindeler
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WB 7 ay
Eldeki teknoloji ile bos isler..
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Red_devil33 7 ay
Katlanabilir telefonun artısı ne olur bilemiyorum ama
Telefonu açmak için ve kapatmak için telefonu katlamak zahmetinde bulunmak gerektigi kesin bide katlayinca kalin olacak.
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