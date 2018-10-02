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Instagram'ın yeni CEO'sunun Adam Mosseri olduğu açıklandı

Sosyal medya platformu Instagram'ın yönetiminde değişiklikler yaşanıyor. Şirketin kurucuları Kevin Systrom ve Mike Krieger'ın istifasının ardından CEO koltuğuna Adam Mosseri oturdu.
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Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Kurucusu olduklar Instagram'ı Nisan 2012'de 1 milyar dolara Facebook'a satan Kevin Systrom ve Mike Krieger şirketten ayrılmamış ve yönetimde yer almaya devam etmişlerdi. Geçtiğimiz hafta istifalarını veren Systrom ve Krieger ikilisi şirketin CEO koltuğuna Adam Mosseri'nin oturduğunu duyurdular.

Yönetimde değişiklikler devam edecek

Instagram blogundan yapılan açıklamada Ürün Müdür Yardımcımız Adam Mosseri'nin bugünden başlayarak Instagram'ın yeni CEO'su olacağını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz ifadeleri yer alırken, buna ek olarak Mosseri'nin şirketin tüm işleyişini denetleyeceği ve yeni bir yönetim ekibi kuracağı da ifade ediliyor.
Adam Mosseri, 2008 yılında Facebook tasarım ekibinde çalışmaya başlamış ve daha sonra Instagram'a geçiş yapmıştı. Eski yöneticiler Kevin Systrom ve Mike Krieger'ın da, Mark Zuckerberg'in Instagram'ın günlük faaliyetlerine müdahale etmesi sonucu şirketten istifa etmeye karar verdikleri iddia ediliyor.

https://instagram-press.com/blog/2018/10/01/co-founders-kevin-systrom-and-mike-krieger-announce-adam-mosseri-as-new-head-of-instagram/ Yorum Yaz
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