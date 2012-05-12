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Samsung ve Apple davaya konu iddiaların azaltılması konusunda anlaşmaya vardı

7 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Son bir yıldır geliştirdikleri teknolojinin yanında birbirlerine açtıkları patent davalarıyla gündemde olan Apple ve Samsung firmaları, davaya bakan Kaliforniya bölge mahkemesinin talebi doğrultusunda davaya konu iddiaların sayısını azaltmak amacıyla masaya oturma kararı almışlardı.

Mahkeme onlarca patentin ele alındığı davalarda özellikle incelemekte ve karar vermekte zorlandığı ve uzun zaman harcadığı için böyle bir teklifte bulunmuştu. İkilinin mahkemeye sundukları başvuruda anlaşmanın sonuçları da ortaya çıktı.

Samsung davaya konu 75 iddianın 60'ını geri çekerken, Apple da yüzde 50 civarında bir kesintiye gitti. Şikayetlerin azalmasıyla mahkemenin 30 Temmuz'da nihai bir karar vermesinin de önü açılmış oldu. Ayrıca bir uzlaşma için taraflar 21 Mayıs'ta yine biraraya gelecek.

Ancak Apple iddiaları azaltmasına rağmen bu iddiaları sonraki davalarda ileri sürmek veya ayrı bir davada görüşülmesini istemek hakkına da sahip olmak istiyor.

Patent ihlalleri konusunda önemli bir gelişme olsa da ilerleyen dönemde bu tür davalara yine rastlayabileceğimiz anlaşılmış oluyor.

http://allthingsd.com/20120508/apple-samsung-patent-infringement-claims-now-50-to-80-percent-off/ Yorum Yaz
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padenyuqiban 7 yıl
Galaxy S III'te tasarımın içine etmişler zaten.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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12 Angry Men 7 yıl
ariescusjr
Ne olursa olsun. Apple candır.

He evet patlicandır apple
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12 Angry Men 7 yıl
ariescusjr
Ne olursa olsun. Apple candır.

Bi bitmediniz A..
Apple Samsung avaları belki birgün biter ama şu forumdaki tartışmalar bitmez ama bitmesin böyle daha eğlenceli oluyor.
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berkcombil 7 yıl
sugar_klavyeci
Şu iki telefonun tasarımına bakınca Galaxy Sin iPhone 3Gs kopyası olduğu çok net görünüyor. Applea hak vermek gerekiyor. Esinlenirsin tasarımdan ama sen neredeyse bire bir aynısını yapmışsın. Apple tabiki bu konuda dava açar. Kendi özgün tasarımlarını yapmaktan acizler. Galaxy S IIIte tasarımın içine etmişler zaten.

Tabi Apple'da haklı.2G,3G,3GS,4,4S.Aynı tasarımı ufak rötüşlarla 5 nesil telefonda kullan,sonra densizin biri gelsin senin 1 tanecik tasarımını andıran bir cihaz yapsın.Sen her sene tek bir model üret aynı tasarım,Samsung'un yüzlerce modeli olsun farklı tasarım.Acaba kim tasarım acizi?
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TheLastNinja2 7 yıl
hah depişin kırolar, bastınız yine burayı, yok o onu kopyalamışmış ne yapacaktı yani simgeleri telefonun ekranına koymaktan başka bir alternatifleri yok sanırım. Ona kopya diyenlerin beyninden de şüpheliyim zaten garanti yolda yürümesini bilmeyen aciz kimselerdir ki taparcasına koruyup kollama gereği duyuyorlar, yiyin birbirinizi yada alın kullanın ihtiyacınızı görün ve olgun olmanın tadı nasılmış diye ona buna laf atmayıp polemiğe girmeyin belki hoşunuza gider olgun insan olmak zaten ülkemizinde ihtiyacı olan en önemli gereksinimi
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eternity 7 yıl
Yukardaki resimde kasıt var sanki.
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Fukasaku 7 yıl
Joyeux

Dava konularının azaltılması iyi olmuş ama davalar kesin bitmez sonuçta ortada samsungun bir sürü çalıp çırptigi şey var appledan koyulan resimde de belli oluyor


ama apple hiç birşey çalmıyor demi??
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Joyeux 7 yıl Fukasaku
[_HadeS_]
Joyeux

Dava konularının azaltılması iyi olmuş ama davalar kesin bitmez sonuçta ortada samsungun bir sürü çalıp çırptigi şey var appledan koyulan resimde de belli oluyor


ama apple hiç birşey çalmıyor demi??

Bildirim merkezi dısında herhangi birşeyini görmedim apple in çalınti olarak samsung un çaldıklarını saymaya kalksam sayamam adamlar resmen Apple kopyası yapıyor ya tabi dava acacak adamlar s voice mis komedi ya resmen
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Mr. Jingles 7 yıl
Şu iki telefonun tasarımına bakınca Galaxy S'in iPhone 3Gs kopyası olduğu çok net görünüyor. Apple'a hak vermek gerekiyor. Esinlenirsin tasarımdan ama sen neredeyse bire bir aynısını yapmışsın. Apple tabiki bu konuda dava açar. Kendi özgün tasarımlarını yapmaktan acizler. Galaxy S III'te tasarımın içine etmişler zaten.
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vuslat06 7 yıl Mr. Jingles
sugar_klavyeci

Şu iki telefonun tasarımına bakınca Galaxy S'in iPhone 3Gs kopyası olduğu çok net görünüyor. Apple'a hak vermek gerekiyor. Esinlenirsin tasarımdan ama sen neredeyse bire bir aynısını yapmışsın. Apple tabiki bu konuda dava açar. Kendi özgün tasarımlarını yapmaktan acizler. Galaxy S III'te tasarımın içine etmişler zaten.

evet ikiside kare madem yapiyosun ucgen yap bu ne kopyacilik
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Glukhovsky 7 yıl
Şu iki resme baktığımda Apple'ı haklı buldum.
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Joyeux 7 yıl
Dava konularının azaltılması iyi olmuş ama davalar kesin bitmez sonuçta ortada samsung'un bir sürü çalıp çırptigi şey var apple'dan koyulan resimde de belli oluyor
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Çokacıktım 7 yıl Joyeux
Joyeux

Dava konularının azaltılması iyi olmuş ama davalar kesin bitmez sonuçta ortada samsung'un bir sürü çalıp çırptigi şey var apple'dan koyulan resimde de belli oluyor

Bildirim çubuğunu aşağı indirmemişler, ondandır.
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