Samsung ve Apple davaya konu iddiaların azaltılması konusunda anlaşmaya vardı

Haber Editörü
Son bir yıldır geliştirdikleri teknolojinin yanında birbirlerine açtıkları patent davalarıyla gündemde olan Apple ve Samsung firmaları, davaya bakan Kaliforniya bölge mahkemesinin talebi doğrultusunda davaya konu iddiaların sayısını azaltmak amacıyla masaya oturma kararı almışlardı.
Mahkeme onlarca patentin ele alındığı davalarda özellikle incelemekte ve karar vermekte zorlandığı ve uzun zaman harcadığı için böyle bir teklifte bulunmuştu. İkilinin mahkemeye sundukları başvuruda anlaşmanın sonuçları da ortaya çıktı.
Samsung davaya konu 75 iddianın 60'ını geri çekerken, Apple da yüzde 50 civarında bir kesintiye gitti. Şikayetlerin azalmasıyla mahkemenin 30 Temmuz'da nihai bir karar vermesinin de önü açılmış oldu. Ayrıca bir uzlaşma için taraflar 21 Mayıs'ta yine biraraya gelecek.
Ancak Apple iddiaları azaltmasına rağmen bu iddiaları sonraki davalarda ileri sürmek veya ayrı bir davada görüşülmesini istemek hakkına da sahip olmak istiyor.
Patent ihlalleri konusunda önemli bir gelişme olsa da ilerleyen dönemde bu tür davalara yine rastlayabileceğimiz anlaşılmış oluyor.
http://allthingsd.com/20120508/apple-samsung-patent-infringement-claims-now-50-to-80-percent-off/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
He evet patlicandır apple
Bi bitmediniz A..
Apple Samsung avaları belki birgün biter ama şu forumdaki tartışmalar bitmez ama bitmesin böyle daha eğlenceli oluyor.
Tabi Apple'da haklı.2G,3G,3GS,4,4S.Aynı tasarımı ufak rötüşlarla 5 nesil telefonda kullan,sonra densizin biri gelsin senin 1 tanecik tasarımını andıran bir cihaz yapsın.Sen her sene tek bir model üret aynı tasarım,Samsung'un yüzlerce modeli olsun farklı tasarım.Acaba kim tasarım acizi?
ama apple hiç birşey çalmıyor demi??
Bildirim merkezi dısında herhangi birşeyini görmedim apple in çalınti olarak samsung un çaldıklarını saymaya kalksam sayamam adamlar resmen Apple kopyası yapıyor ya tabi dava acacak adamlar s voice mis komedi ya resmen
evet ikiside kare madem yapiyosun ucgen yap bu ne kopyacilik
Bildirim çubuğunu aşağı indirmemişler, ondandır.