Samsung ve Apple davaya konu iddiaların azaltılması konusunda anlaşmaya vardı

Son bir yıldır geliştirdikleri teknolojinin yanında birbirlerine açtıkları patent davalarıyla gündemde olan Apple ve Samsung firmaları, davaya bakan Kaliforniya bölge mahkemesinin talebi doğrultusunda davaya konu iddiaların sayısını azaltmak amacıyla masaya oturma kararı almışlardı.





Mahkeme onlarca patentin ele alındığı davalarda özellikle incelemekte ve karar vermekte zorlandığı ve uzun zaman harcadığı için böyle bir teklifte bulunmuştu. İkilinin mahkemeye sundukları başvuruda anlaşmanın sonuçları da ortaya çıktı.





Samsung davaya konu 75 iddianın 60'ını geri çekerken, Apple da yüzde 50 civarında bir kesintiye gitti. Şikayetlerin azalmasıyla mahkemenin 30 Temmuz'da nihai bir karar vermesinin de önü açılmış oldu. Ayrıca bir uzlaşma için taraflar 21 Mayıs'ta yine biraraya gelecek.





Ancak Apple iddiaları azaltmasına rağmen bu iddiaları sonraki davalarda ileri sürmek veya ayrı bir davada görüşülmesini istemek hakkına da sahip olmak istiyor.





Patent ihlalleri konusunda önemli bir gelişme olsa da ilerleyen dönemde bu tür davalara yine rastlayabileceğimiz anlaşılmış oluyor.