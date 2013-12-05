Samsung ve LG sayısallaştırıcı gerektirmeyen dokunmatik ekranlar üzerinde çalışıyor





Ekran kalemi yardımı olmadan kullanabildiğimiz kapasitif dokunmatik ekranlar uzun süredir piyasada ve parmak dokunuşları ile kontrol sağlanabiliyor. Kapasitif ekranlar için ekran kaleminin gereksiz olduğu kanısını Note serisi ile yıkan Samsung, bu tür cihazların maliyetini azaltmak için çalışmalar yapıyor.





Güney Kore'den gelen bilgilere göre Samsung ve LG'nin üzerinde çalıştığı yeni dokunmatik ekranlar, hem materyal açısından hem de sayısallaştırıcı gerektirmemesi açısından panel maliyetlerini yüzde 30 oranında azaltabilecek.





Bu yeni ekranlarda indiyum kalay yerine metal ağlar kullanılıyor ve böylece panellerin üretimi daha kolaylaşıyor. NVIDIA'nın Tegra Note tablet modelinde de metal ağ teknolojisi esas alınıyor ve böylece çok ucuza ekran kalemi destekli dokunmatik cihazlar elde edilebiliyor.





LG metal ağ teknolojisinin yüzde 30 daha fazla dokunmatik hassasiyete sahip olduğunu belirtiyor. Android 4.4 KitKat sürümü ile harmanlandığında iOS cihazlarından daha hassas dokunmatik kabiliyetler ortaya çıkabilecek.





Bunun yanında ekranda sayısallaştırıcı gerektirmeden ekran kalemi desteği sunulduğu için özellikle Note serisi cihazların üretim maliyetlerinde de düşüşler yaşanacağı belirtiliyor. Uzmanlar ekran kalemi sunmayan diğer modellere göre 50$ civarında bir maliyet düşüşü yaşanacağını tahmin ediyor.





Samsung, yeni ekran teknolojisini yıl sonuna kadar test etmeyi planlıyor. İlk örnek tablet modeli ise yılın ilk yarısında tüketici ile buluşacak. Bundan sonra da ekran kalemi destekli cihazlarda yeni ekran teknolojisini daha fazla görmeye başlayacağız.

http://www.androidheadlines.com/2013/12/samsung-lg-use-new-touch-display-tech-makes-styluses-work-without-digitizer.html