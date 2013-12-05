Samsung ve LG sayısallaştırıcı gerektirmeyen dokunmatik ekranlar üzerinde çalışıyor

Haber Editörü
Ekran kalemi yardımı olmadan kullanabildiğimiz kapasitif dokunmatik ekranlar uzun süredir piyasada ve parmak dokunuşları ile kontrol sağlanabiliyor. Kapasitif ekranlar için ekran kaleminin gereksiz olduğu kanısını Note serisi ile yıkan Samsung, bu tür cihazların maliyetini azaltmak için çalışmalar yapıyor.
Güney Kore'den gelen bilgilere göre Samsung ve LG'nin üzerinde çalıştığı yeni dokunmatik ekranlar, hem materyal açısından hem de sayısallaştırıcı gerektirmemesi açısından panel maliyetlerini yüzde 30 oranında azaltabilecek.
Bu yeni ekranlarda indiyum kalay yerine metal ağlar kullanılıyor ve böylece panellerin üretimi daha kolaylaşıyor. NVIDIA'nın Tegra Note tablet modelinde de metal ağ teknolojisi esas alınıyor ve böylece çok ucuza ekran kalemi destekli dokunmatik cihazlar elde edilebiliyor.
LG metal ağ teknolojisinin yüzde 30 daha fazla dokunmatik hassasiyete sahip olduğunu belirtiyor. Android 4.4 KitKat sürümü ile harmanlandığında iOS cihazlarından daha hassas dokunmatik kabiliyetler ortaya çıkabilecek.
Bunun yanında ekranda sayısallaştırıcı gerektirmeden ekran kalemi desteği sunulduğu için özellikle Note serisi cihazların üretim maliyetlerinde de düşüşler yaşanacağı belirtiliyor. Uzmanlar ekran kalemi sunmayan diğer modellere göre 50$ civarında bir maliyet düşüşü yaşanacağını tahmin ediyor.
Samsung, yeni ekran teknolojisini yıl sonuna kadar test etmeyi planlıyor. İlk örnek tablet modeli ise yılın ilk yarısında tüketici ile buluşacak. Bundan sonra da ekran kalemi destekli cihazlarda yeni ekran teknolojisini daha fazla görmeye başlayacağız.
http://www.androidheadlines.com/2013/12/samsung-lg-use-new-touch-display-tech-makes-styluses-work-without-digitizer.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Hocam iyi başlamışsınız ama apple damarınız falan kabarmış olacak ki kötü bitirmişsiniz maliyet yansıma konusuna katılıyorum ama ondan sonraki kısımda kusura bakmayın ama Büyük bilgi kirliliği yaratmışsınız. Birincisi, şunu bir kenara yazın ve insanlara birdaha yanlış bilgi vermeyin, Dokunmatik ekranları ilk Apple bulmadı ve ilk Apple kullanmadı. Çoğu insanın sandığının aksine dokunmatik ekran teknolojisi çok eski bir teknolojidir, aynı her birkaç yılda bir ısıtıp ısıtıp önümüze sunulan 3D teknolojisi gibi 10 yıllardır bilinen şeylerdir. İkincisi, Kimsenin çağ kapatıp açtığı falan yok, orada bir duracaksınız. Bugün size en küçük örneğini vereyim, hani şu herkesin bildiği "kapasitörler" olmasa Transistörler olmasa, bilimum elektronik buluşları olmasa şuan "steampunk" vari bir dünyada yaşıyor olurduk haberiniz var mı? diğer örneklerden devam edelim, AC yani alternatif akımın Tesla tarafından bulunması, Atom mühendisliği, Jet motorları, Televizyon, Bilgisayar, LHC, Kuantum mekaniği vs vs hatta belkide en önemlilerinden, dünyayı anlık olarak bağlayabilen İnternet.. İşte bunlar dünyayı değiştirdi. Bunlar Kilometre taşıdır. Apple bile kullandığı teknolojileri ben buldum diyemediğinden kılıfına uydurup "Reinvention" derken sizin Böyle büyük büyük laflar etmeniz çok komik kaçmış. "Çağ kapatıp çağ açmalar, Yıllarca ayakta alkışlamalar falan.. Geçiniz bunları. Apple hakkında söylediğiniz ve benim katıldığım tek nokta şudur ki; Apple En büyük kozunu 2007 de oynadı ve bitti. Ha derseniz ki bişeyleri değiştirmedi mi? evet sonuna kadar katılıyorum, telefon pazarına yepyeni bir soluk getirdi, yaratmak istedikleri algıyı yarattılar, insanları mest ettiler, Steve jobs sahneye çıkıp da sanki dünyayı kurtaracak birşey icat etmiş gibi heyecanlı heyecanlı anlattı ki hala da hatırlarım internetten izlemiştim, kilit ekranını soldan sağa çekip anasayfayı açtı ve ilk iphone birçok özellikten yoksun olmasına rağmen insanlara "olay budur abi" dedirtti. İşte orada zirveyi yaşadılar. o kadar. Ondan sonra Steve Jobs ta biliyordu ki birdaha o şoku yaşatamayacaklar, o çıkışı yapamayacaklarından kendilerini aşamayacaklar. O yüzden adam hep yenilikçi olmaya çalıştı, çabaladı ama şuan da görüyoruz ki boşuna didinmiş çünkü öküz öldü ortaklık bozuldu. Apple hala 2007 nin kaymağını yiyor, hala telefon piyasasına adam akıllı bir yenilik sunamıyor, kendi çekirdek kitlesini memnun etmekle ve satın aldığı patentleri kullanan şirketleri dava etmekle meşgul. Dokunmatik ekranı öyle bir sundular ki siz bile bir Donanımhaber takipçisi olarak hala onlar icat etti diye biliyorsunuz, 326 ppi değerine "Retina" adı taktılar, millette sanki gözlerimize özel bir teknoloji varmış sandı, parmak izi entegre ettiler, Herkes sanki ilk defa telefonda görüyormuşçasına hareket etti ki android cephesinde eski tarihlerde zaten yapılmış birşey idi. Bluetooth tan diğer ios lar hariç dosya paylaşamayan, itunes a bağlılık zorunluluğu getiren, evrensel standart olmuş portları kullanmayan, yıllarca flaşsız kameralı, genişletilebilir hafızası olmayan, otg desteği olmayan, çıkarılabilen pili olmayan(kilitlendimi kalıyor ve tuş kombinasyonlarıda işe yaramıyor çok yaşadım) özelleştirilebilir arayüzü olmayan, jailbreaksiz lanet bir kısayolu bile oluşturmayı kısıtlayan, sezgisellikten uzak, bu kadar kapalı ve kısıtlı olduğundan, kullanıcının tabiri caiz ise "bırkalamasına" izin vermediğinden stabil olan bir işletim sistemine sahip telefonu ( ios 7 li iphone 4 leri 4s leri gördük malesef.. güncelleme sonrası ağırlaşan ve saçmalayan telefon yüzünden havalimanında lanet tuşları çevirip de gelen misafirleri bile arayamadığımdan adamları kaçırdım. Millete saç baş yoldurdular.) piyasaya "Telefonun yeniden icadı" diye sunmak ve insanların havada kapışması, market önünde kamp kurmasını sağlamak için pazarlama dahisi olmak gerekir ve Apple da tam olarak bunu yapıyor. Pazarlıyor.. Yani Öyle Çağ kapatıp çağ açmak şirketlere falan birkaç numara büyük gelir hocam, Medieval oynamıyoruz..
Ha son olarak İllaki birini alkışlamak istiyorsanız durmayın beni alkışlayın, çünkü ağır işsizlik yapıp gecenin bir vakti oturup bu yazıyı size yazdım, yazım hatam varsa affola uykuluyum, değerinizi bilin.
not: parantezlerden önceki son kelimeler ve sonraki ilk kelimeler takibi kolaylaştırmak için bold yazılmıştır.
not2: bugünlerde alınacak en iyi tablet ve telefon ikilisinin stabillik, özelleştirilebilirlik, kullanışlılık, birbiriyle uyumluluk gibi maddeler bakımından telefonda android 4.1.2 ve üzeri(tercihen 4.4), tablette ise windows platformu olduğunu düşünüyorum.
Applein yaptigi en buyuk yenilik home tusunu kareden yuvarlaga cevirmek