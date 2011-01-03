Samsung ve Silhouete, dünyanın en ince 3D gözlüğünü duyurdu

Gözlük üreticisi Silhouete ve elektronik devlerinden Samsung, dünyanın en ince 3D gözlüklerini duyurdu. CES 2011'de detaylı bilgilerinin resmi olarak bildirilmesi beklenen gözlüklerin ağırlığının sadece 28 gram olduğu belirtiliyor. Ortak yapım olarak hazırlanan 3D gözlükler Samsung'un Wireless Charge yani Kablosuz Şarj teknolojisinden faydalanacak ve kullanıcılara otomatik olarak açma/kapanma özelliğini sunacak.

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