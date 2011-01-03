Samsung ve Silhouete, dünyanın en ince 3D gözlüğünü duyurdu

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Gözlük üreticisi Silhouete ve elektronik devlerinden Samsung, dünyanın en ince 3D gözlüklerini duyurdu. CES 2011'de detaylı bilgilerinin resmi olarak bildirilmesi beklenen gözlüklerin ağırlığının sadece 28 gram olduğu belirtiliyor. Ortak yapım olarak hazırlanan 3D gözlükler Samsung'un Wireless Charge yani Kablosuz Şarj teknolojisinden faydalanacak ve kullanıcılara otomatik olarak açma/kapanma özelliğini sunacak.
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neresi harika kızın...
Hallolalı yıl oldu. LG FPR 3D. Şarj yok, titreme yok, pasif 3D, baş ağrısı yok.
Bugün Teknosa'daydım. Denedim. Çok başarılı...
Kardeş sirkecide bir ilan görmüştüm " numaralı 3D gözlük yapılır"
oraya bi daha giderem telini atarım sana :))