Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Ev Elektroniği ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung ve Silhouete, dünyanın en ince 3D gözlüğünü duyurdu

Gözlük üreticisi Silhouete ve elektronik devlerinden Samsung, dünyanın en ince 3D gözlüklerini duyurdu. CES 2011'de detaylı bilgilerinin resmi olarak bildirilmesi beklenen gözlüklerin ağırlığının sade
8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
17,4b
1
16
Diğer Ev Elektroniği
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Samsung ve Silhouete, dünyanın en ince 3D gözlüğünü duyurdu
Tam Boyutta Gör

Gözlük üreticisi Silhouete ve elektronik devlerinden Samsung, dünyanın en ince 3D gözlüklerini duyurdu. CES 2011'de detaylı bilgilerinin resmi olarak bildirilmesi beklenen gözlüklerin ağırlığının sadece 28 gram olduğu belirtiliyor. Ortak yapım olarak hazırlanan 3D gözlükler Samsung'un Wireless Charge yani Kablosuz Şarj teknolojisinden faydalanacak ve kullanıcılara otomatik olarak açma/kapanma özelliğini sunacak.

Samsung ve Silhouete, dünyanın en ince 3D gözlüğünü duyurdu
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Dolumay 7 yıl
MEMO1
o bu degilde resimdeki kız harika :D

neresi harika kızın...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 8 yıl
kadirkayik
çok baş döndürüyor bu 3d bilmiyorum o hallolmadan ne yapsalar boş.

Hallolalı yıl oldu. LG FPR 3D. Şarj yok, titreme yok, pasif 3D, baş ağrısı yok.
Bugün Teknosa'daydım. Denedim. Çok başarılı...
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
blue55 8 yıl
zaman geçtikce nelerle karşilaşiriz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
waltran 8 yıl
sanki bunu benim 3 numaralık miyop gözülüğümün üstüne bunu takabileceğim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
harson 8 yıl

waltran

sanki bunu benim 3 numaralık miyop gözülüğümün üstüne bunu takabileceğim.


Kardeş sirkecide bir ilan görmüştüm " numaralı 3D gözlük yapılır"
oraya bi daha giderem telini atarım sana :))
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 8 yıl
samsungun çok daha güzel 3D gözlükleri mevcut bunu hiç gözüm tutmadı...!!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
badboy28 8 yıl
Hakikaten yaa. Bu gözlük hem biraz baş döndürüp göz yoruyor hem de görüntü hafif grimsi oluyor. Biliyoruz, bu işleri sırayla yapıp maksimum kaymağı yemeye çalışıyorlar amam biran önce gözlük gerektirmeyen 3D TV'leri lanse edip yaygınlaştırmalılar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Elektroterm 8 yıl
Gözlüksüz 3D teknolojilerine enerji harcayacaklarına hala salak salak gözlük tasarlamaya uğraşıyorlar. Anlamak istemiyorlar heralde kimse gözlük takıp TV seyretmek istemiyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 8 yıl
O kız mı harika. Yapma Allahaşkına.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Skörtıl_Nimo 8 yıl
o bu degilde resimdeki kız harika :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirkayik 8 yıl
çok baş döndürüyor bu 3d bilmiyorum o hallolmadan ne yapsalar boş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AbesLang 8 yıl
Eski gözlükler ağır ve iz çıkartıyordu. Bu 28gr çok iyi olmuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +202 Bloodin +180 BlackLead +175 madmahmutd +148 theozy +147 Mugetsuga +137 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +110 Murat.Ak +107
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
17446 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Diğer Ev Elektroniği, 3d gözlük ve samsung
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Gigabyte GA-P67A-UD7 anakart video inceleme 8 yıl DH Özel: Gigabyte Hız Aşırtmayı Anlatıyor 8 yıl TG: Gigabyte ile Sandy Bridge destekli anakartlarını konuştuk 8 yıl TG: Canon ile baskı teknolojileri üzerine konuştuk 8 yıl 2010 yılının en iyi iOS oyunları Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Wikipedia'ya
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim