Samsung ve UNESCO gelişmekte olan ülke öğrencilerine yönelik yeni bir projede ortaklık yapıyor





Daha önce de eğitim ve külütür alanında pek çok ortak projeye imza atan Samsung ve UNESCO, gelişmekte olan ülkelerin öğrencilerine yönelik yeni bir projede daha işbirliği yapıyor.





Samsung ve UNESCO, 16 Mart 2014 tarihinde Dubai'de gerçekleştirilen "Küresel Eğitim ve Beceriler Forumu"nda bahse konu işbirliği projesine imza attı.





Proje kapsamında UNESCO'nun 'Eğitim', 'Kültür', 'Doğal Bilimler', 'Sosyal ve Beşeri Bilimler', 'Bilgi ve İletişim'den oluşan beş ana programına Samsung doğrudan destek sağlayacak. UNESCO'nun eğitim alandaki Mobil Öğrenme girişimi Samsung'un Akıllı Okul çözümleriyle biraraya gelecek ve gelişmekte olan ülkelerde öğrenim gören öğrencilerin daha iyi ve kaliteli eğitim şartlarına erişimlerini sağlamaya çalışacak.





UNESCO'nun Mobil Öğrenme girişimi, herkes için kaliteli bir eğitim sunabilmek için mobil cihazlarla öğrenme sürecini destekliyor. Samsung'un Akıllı Okul çözümleri ise ileri seviyede dijital bir eğitim ortamı ve kaliteli bir mesleki eğitim imkanı sağlamayı amaçlıyor.





Samsung ve UNESCO, daha önce de, Vietnam'da sürdürülebilir kalkınma için eğitim ve ticaret yollarının tarihçesine ilişkin bilgilerin korunmasını amaçlayan İpek Yolu Online Platformu gibi çeşitli projelerde birlikte çalışmışlardı.



