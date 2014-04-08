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Samsung yeni SD ve microSD kartlarını lanse etti

5 yıl
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16
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung yeni SD ve microSD kartlarını lanse etti

Sadece mobil cihaz ve beyaz eşya alanında değil bellek modülleri üretiminde de dünya liderlerinden birisi olan Samsung, taşınabilir cihazlara yönelik olarak geliştirdiği yeni SD ve microSD kartlarını lanse etti.

Yeni kartlar performans ve fiyatına göre PRO, EVO ve Standard şeklinde kategorilere ayrılmış. PRO ve EVO serisi UHS-I Grade 1 standardını taşıyor ve performans meraklılarına hitap ediyor. Standard serisi ise Class 6 sınıfında ve günlük kullanıma göre hazırlanmış.

PRO kartların okuma hızları 90MB/s seviyesine, yazma hızları da 80MB/s seviyesine çıkıyor. Sadece 16GB kapasiteli kart 50MB/s'e kadar yazma hızı sunuyor. EVO serisi kartların veri transfer hızı 48MB/s, Standard serisi kartların veri transfer hızı ise 24MB/s seviyesinde. 

PRO ve EVO serisi kartlarda 16GB/32GB/64GB şeklinde değişen kapasiteler mevcut. Standard serisi kartlarda ise 4GB/8GB/16GB/32GB kapasite seçenekleri yer alıyor. 

Kartlar -25 ile 85 derece arasında çalışabiliyor ve -40 ile 85 derece arasında da depolama işlevini yerine getirebiliyor. Ayrıca 1.6 tonluk ağırlığa ve 24 saat su altında kalmaya dayanıklı. Samsung şimdilik yeni ürünleri için bir çıkış tarihi ve fiyat vermedi.  

http://www.ubergizmo.com/2014/04/samsung-unveils-new-lineup-of-sd-and-microsd-cards Yorum Yaz
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mu5tafa 5 yıl en beğenilen
4k veya 2k gelecekse şimdiden 256 gb lik kart yapımına yoğunlaşın bence.
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1963bursa 5 yıl
Bu sektörün sorunu fiyat, bizde piyasadayız, müşteriyi biliyoruz, fiyatlar beklentinin 3 katı, nadiren 32 GB'ları 29 liraya kırıyorlar, müşteri ona bile burun kıvırıyor. Tarih öncesi telefon 64 GB desteklerken 8,16,32 falan yıllar geçti resmen.
Milletin evi tablet telefon dolu, herkes alır bu kartları, bir araya mı gelirsiniz naparsınız, düzgün fiyatlandırın, hep bana hep bana müşteriyi tiksindirmeyin.
Bu sektörün sorunu fiyat, bizde piyasadayız, müşteriyi biliyoruz, fiyatlar beklentinin 3 katı, nadiren 32 GB'ları 29 liraya kırıyorlar, müşteri ona bile burun k...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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freudunpiposu 3 yıl
vatanbilgisayar.com/...
Bu değil midir ?
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okan_cehapelioglu 5 yıl
fiyat önemli sony gibi 100 tl fiyat çekerse şansı yok
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nepasvior 5 yıl
yıl 2014 hala 16 gb bellek piyasaya çıkıyor, yapın 128 256 512 de rahat edelim artık, yoksa yakında telefona harddisk bağlayacağız
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cp1369 2 yıl nepasvior
nepasvior

yıl 2014 hala 16 gb bellek piyasaya çıkıyor, yapın 128 256 512 de rahat edelim artık, yoksa yakında telefona harddisk bağlayacağız

Yıl 2016 hala 16 gb'lar sürülüyor
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hacı.basat 5 yıl
Gerçekten de dönüp geriye bakınca bu meretlerin fiyatı düşmemiş, artmış, bu iyi değil.
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carter 5 yıl
Samsung depolama işini de güzel yapıyor lakin kartların fiyatları piyasanın üzerinde oluyor.
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FreeRun 5 yıl
iyi rekabet olur piyasada.
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1963bursa 5 yıl
Bu sektörün sorunu fiyat, bizde piyasadayız, müşteriyi biliyoruz, fiyatlar beklentinin 3 katı, nadiren 32 GB'ları 29 liraya kırıyorlar, müşteri ona bile burun kıvırıyor. Tarih öncesi telefon 64 GB desteklerken 8,16,32 falan yıllar geçti resmen.
Milletin evi tablet telefon dolu, herkes alır bu kartları, bir araya mı gelirsiniz naparsınız, düzgün fiyatlandırın, hep bana hep bana müşteriyi tiksindirmeyin.
1 Yanıt Yanıtla +7
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kımyasal 5 yıl 1963bursa
1963bursa
Bu sektörün sorunu fiyat, bizde piyasadayız, müşteriyi biliyoruz, fiyatlar beklentinin 3 katı, nadiren 32 GB'ları 29 liraya kırıyorlar, müşteri ona bile burun kıvırıyor. Tarih öncesi telefon 64 GB desteklerken 8,16,32 falan yıllar geçti resmen.
Milletin evi tablet telefon dolu, herkes alır bu kartları, bir araya mı gelirsiniz naparsınız, düzgün fiyatlandırın, hep bana hep bana müşteriyi tiksindirmeyin.

Cebinden para çıkan kendini kral zannedince burunda kıvırır,hava da atar.Önemli olan bilinçli tüketici olmak,insan olmak.
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N. Chomsky 5 yıl

Bu saaten sonra Samsung'dan terlik bile almam.
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GodisCoking 5 yıl N. Chomsky
S. Hawking

Bu saaten sonra Samsung'dan terlik bile almam.

Hocam istemsiz güldüm
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aspirin_00 5 yıl N. Chomsky
S. Hawking


Bu saaten sonra Samsung'dan terlik bile almam.

sebep nedir ki ? merak ettim.
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mu5tafa 5 yıl en beğenilen
4k veya 2k gelecekse şimdiden 256 gb lik kart yapımına yoğunlaşın bence.
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BerkhanBalta 5 yıl
Samsung nereden para kazanacağını arıyor.
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