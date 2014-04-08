Samsung yeni SD ve microSD kartlarını lanse etti





Sadece mobil cihaz ve beyaz eşya alanında değil bellek modülleri üretiminde de dünya liderlerinden birisi olan Samsung, taşınabilir cihazlara yönelik olarak geliştirdiği yeni SD ve microSD kartlarını lanse etti.





Yeni kartlar performans ve fiyatına göre PRO, EVO ve Standard şeklinde kategorilere ayrılmış. PRO ve EVO serisi UHS-I Grade 1 standardını taşıyor ve performans meraklılarına hitap ediyor. Standard serisi ise Class 6 sınıfında ve günlük kullanıma göre hazırlanmış.





PRO kartların okuma hızları 90MB/s seviyesine, yazma hızları da 80MB/s seviyesine çıkıyor. Sadece 16GB kapasiteli kart 50MB/s'e kadar yazma hızı sunuyor. EVO serisi kartların veri transfer hızı 48MB/s, Standard serisi kartların veri transfer hızı ise 24MB/s seviyesinde.





PRO ve EVO serisi kartlarda 16GB/32GB/64GB şeklinde değişen kapasiteler mevcut. Standard serisi kartlarda ise 4GB/8GB/16GB/32GB kapasite seçenekleri yer alıyor.





Kartlar -25 ile 85 derece arasında çalışabiliyor ve -40 ile 85 derece arasında da depolama işlevini yerine getirebiliyor. Ayrıca 1.6 tonluk ağırlığa ve 24 saat su altında kalmaya dayanıklı. Samsung şimdilik yeni ürünleri için bir çıkış tarihi ve fiyat vermedi.

http://www.ubergizmo.com/2014/04/samsung-unveils-new-lineup-of-sd-and-microsd-cards