Samsung, yeni Smart TV yazılım geliştirme aracını yayınladı





Televizyon segmentinde önemli bir paya sahip olan akıllı televizyon konsepti, televizyon için geliştirilen uygulamaları da ön plana çıkardı. Samsung, daha hızlı uygulama geliştirilebilmesi adına Smart TV yazılım geliştirme aracını güncelledi.





Güncelleme ile 5.0 sürümüne yükseltilen Smart TV SDK, daha hızlı uygulama geliştirme, çoklu ekran, web tabanlı uygulama geliştirme gibi yeni özellikler sunuyor.





Yeni araç ile gelen en önemli yeniliklerden birisi televizyon üzerinden ev uygulamalarını kontrol edebilmek. Smart TV uygulamaları ile ışıklandırma, klima, buzdolabı gibi ağa dahil olan akıllı sistemler uzaktan kontrol edilebiliyor.





Diğer bir yenilik ise PNaCL desteği, Bu teknoloji ile Smart TV uygulamaları farklı modellerde de uyum sorunu olmadan çalışabiliyor. Ayrıca geliştiriciler web tarayıcı üzerinde de uygulama geliştirebilecek.





Çoklu ekran desteği ise içeriğin hem televizyon hem de mobil cihaz üzerinde oynatılmasını sağlıyor. Yeni yazılım 6 Ocak Pazartesi itibariyle linkteki adresten indirmeye sunulacak.

http://www.samsungdforum.com/