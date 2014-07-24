Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ağ Ürünleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung yeni kablosuz erişim noktasını lanse etti

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
333
1
12
Ağ Ürünleri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Samsung yeni kablosuz erişim noktasını lanse etti

Bugünlerde sık sık bir mobil cihaz tanıtımı içerisinde gördüğümüz Samsung, arada da farklı segmentlere hitap eden ürünlerini tanıtmaktan da geri kalmıyor. Firma son olarak kablosuz bir erişim noktası tanıttı.

Samsung Smart WLAN Security adını taşıyan kablosuz erişm noktası 802.11ac 5. nesil WiFi standardını desteklerken, öne çıkan özelliği olarak hackleme ve izinsiz paylaşımı önceki versiyonlardan 5 kat daha hızlı engelleyen güvenlik algoritması yer alıyor. 

Ürün içerisinde entegre bir sensör yer alıyor ve FastSecu adı verilen bir güvenlik algoritması kullanıyor. Bu algoritma sayesinde yetkisiz erişimler 10 saniye içerisinde tespit ediliyor ve 30 saniye içerisinde de erişim engelleniyor. 
300Mbps veri aktarım hızlarına ulaşabilen ürün önceki versiyonlardan tasarım ve özellik anlamında ayrılmıyor. Sadece yeni güvenlik algoritması farklı olan özelliği durumunda. 

Samsung yeni erişim noktalarını ağılıklı olarak kurumlar için geliştirmiş. Samsung Smart WLAN Security ile kurumlar güvenli kablosuz ağlarını oluştururken yüzde 50'ye varan oranda tasarruf yapabilecek. İlk ürünlerin Ekim ayındaki bir konferansta kullanılacağı Samsung Smart WLAN Security erişim noktalarının fiyatı henüz belli değil.  

http://www.zdnet.com/samsung-launches-wireless-access-points-with-built-in-security-7000031952/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
SteveMeade 5 yıl en beğenilen
Plastik esprisi yapmak isteyen üyeleri sahneye davet ediyorum
Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
xmasx 5 yıl
Bim poşetlerini eritip yapmışlar sanırım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
E_Aydin35 5 yıl
Tabiri caizse; Samsung'un girmediği delik yok valla helal olsun.. Iyi bir güvenlik algoritmasi yaratmislar ve onu bir çözüm olarak sunuyorlar ben gayet başarılı buldum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
E_Aydin35 5 yıl
Tabiri caizse; Samsung'un girmediği delik yok valla helal olsun.. Iyi bir güvenlik algoritmasi yaratmislar ve onu bir çözüm olarak sunuyorlar ben gayet başarılı buldum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yücel52 5 yıl
Bu kadar agresif buyumek isteyen baska bir firma yoktur herhalde

Yakinda boxer de lanse eder
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xSwindLer 5 yıl
Adamlar saat başı ürün tanıtıyor
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Şeker Hapı 5 yıl xSwindLer
HsynBkts
Adamlar saat başı ürün tanıtıyor

Evet lanse ediyorlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-9D2914531 5 yıl
Bunun malzeme kalitesi s5ten iyi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
112112acil 5 yıl
Adamlar gemi de yapıyor Router da yapıyor ne diyelim.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SirrealsQ 5 yıl
şahsen tasarımı hoşuma gitti.
fiyatıda 299$ dan çıkmayacaksa. alınablir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
furkann20 5 yıl
''lanse'' kelimesine feci derecede ayar oluyorum !
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SteveMeade 5 yıl en beğenilen
Plastik esprisi yapmak isteyen üyeleri sahneye davet ediyorum
Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GoldPunch 5 yıl
Samsung'un bu alanda da var olduğunu bilmiyordum.

Router ve Access Point'lerde Asus'u tercih ediyorum. Network konusunda en az Cisco kadar iddialılar. Özellikle RT-NXX serisi çok başarılı.

Bu arada tasarıma önem veren arkadaşlara, kendi kullandığım access point'i önerebilirim.

Asus EA-N66

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
333 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Ağ Ürünleri, samsung
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Dünyanın en hızlı modemi: Asus DSL-ac68U'yu konuştuk 5 yıl Güvenlik kameraları nasıl kurulur? Nasıl korunur? Özel video 5 yıl Sennheiser Momentum ''IVORY'' test masamızda Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim