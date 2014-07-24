Samsung yeni kablosuz erişim noktasını lanse etti





Bugünlerde sık sık bir mobil cihaz tanıtımı içerisinde gördüğümüz Samsung, arada da farklı segmentlere hitap eden ürünlerini tanıtmaktan da geri kalmıyor. Firma son olarak kablosuz bir erişim noktası tanıttı.





Samsung Smart WLAN Security adını taşıyan kablosuz erişm noktası 802.11ac 5. nesil WiFi standardını desteklerken, öne çıkan özelliği olarak hackleme ve izinsiz paylaşımı önceki versiyonlardan 5 kat daha hızlı engelleyen güvenlik algoritması yer alıyor.





Ürün içerisinde entegre bir sensör yer alıyor ve FastSecu adı verilen bir güvenlik algoritması kullanıyor. Bu algoritma sayesinde yetkisiz erişimler 10 saniye içerisinde tespit ediliyor ve 30 saniye içerisinde de erişim engelleniyor.

300Mbps veri aktarım hızlarına ulaşabilen ürün önceki versiyonlardan tasarım ve özellik anlamında ayrılmıyor. Sadece yeni güvenlik algoritması farklı olan özelliği durumunda.





Samsung yeni erişim noktalarını ağılıklı olarak kurumlar için geliştirmiş. Samsung Smart WLAN Security ile kurumlar güvenli kablosuz ağlarını oluştururken yüzde 50'ye varan oranda tasarruf yapabilecek. İlk ürünlerin Ekim ayındaki bir konferansta kullanılacağı Samsung Smart WLAN Security erişim noktalarının fiyatı henüz belli değil.

http://www.zdnet.com/samsung-launches-wireless-access-points-with-built-in-security-7000031952/