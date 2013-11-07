Samsung yeni nesil akıllı telefonlarında 16MP çözünürlükte ISOCELL sensörler kullanacak





Geçen yılın amiral gemi akıllı telefonlarında yer alan 8MP çözünürlükte arka kameralar bu yıl yerini 13MP çözünürlüğe devretmişti. Gelecek yıl ise çözünürlüklerin 16MP-20MP seviyesine çıkacağı firmaların bazı hamlelerinden anlaşılıyor.





Samsung'un gelecek yıl ki amiral gemi modellerinde kullanmak üzere 180 milyon ünite 16MP çözünürlükte sensör sipariş ettiği iddialarının ardından firmanın bir sunumu da internete sızdırıldı.





Samsung'un önceki gün yapılan analiz uzmanları etkinliğindeki sunumda gelecek yıl sensör teknolojileri konusunda bazı bilgiler aktardığı belirtiliyor. Buna göre firma kendi geliştirdiği ISOCELL teknolojisini gelecek yıl ki amiral gemi modellerinde kullanmayı planlıyor.





Samsung'un bir süre önce lanse ettiği ISOCELL teknolojisi her pikseli birbirinden izole eden bir yapıya sahip ve böylece ışıktan daha çok foton elde edilerek sensöre aktarılıyor. Bu da düşük ışıkta çekim kalitesinin daha iyi olması anlamına geliyor. Samsung ISOCELL teknolojisini arka aydınlatma teknolojisinin - BSI yerine kullanacak. ISOCELL teknolojisi şu an sadece 8MP çözünürlükteki sensörlerde mevcuttu. Samsung 16MP çözünürlükteki sensörlere de bu teknolojiyi entegre edecek.





16MP çözünürlükte kameraları Galaxy S5 ve Galaxy Note 4 modellerinde görecek olma ihtimalimiz büyük. Ancak bu sensörlerde optik imaj dengeleme - OIS olup olmayacağı henüz bilinmiyor.

http://www.phonearena.com/news/Samsung-confirms-a-16-MP-ISOCELL-camera-sensor-is-on-tap-for-future-flagships_id49134