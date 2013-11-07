Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung yeni nesil akıllı telefonlarında 16MP çözünürlükte ISOCELL sensörler kullanacak

5 yıl
1b
1
25
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Samsung yeni nesil akıllı telefonlarında 16MP çözünürlükte ISOCELL sensörler kullanacak

Geçen yılın amiral gemi akıllı telefonlarında yer alan 8MP çözünürlükte arka kameralar bu yıl yerini 13MP çözünürlüğe devretmişti. Gelecek yıl ise çözünürlüklerin 16MP-20MP seviyesine çıkacağı firmaların bazı hamlelerinden anlaşılıyor.

Samsung'un gelecek yıl ki amiral gemi modellerinde kullanmak üzere 180 milyon ünite 16MP çözünürlükte sensör sipariş ettiği iddialarının ardından firmanın bir sunumu da internete sızdırıldı.

Samsung'un önceki gün yapılan analiz uzmanları etkinliğindeki sunumda gelecek yıl sensör teknolojileri konusunda bazı bilgiler aktardığı belirtiliyor. Buna göre firma kendi geliştirdiği ISOCELL teknolojisini gelecek yıl ki amiral gemi modellerinde kullanmayı planlıyor.

Samsung'un bir süre önce lanse ettiği ISOCELL teknolojisi her pikseli birbirinden izole eden bir yapıya sahip ve böylece ışıktan daha çok foton elde edilerek sensöre aktarılıyor. Bu da düşük ışıkta çekim kalitesinin daha iyi olması anlamına geliyor. Samsung ISOCELL teknolojisini arka aydınlatma teknolojisinin - BSI yerine kullanacak. ISOCELL teknolojisi şu an sadece 8MP çözünürlükteki sensörlerde mevcuttu. Samsung 16MP çözünürlükteki sensörlere de bu teknolojiyi entegre edecek. 

16MP çözünürlükte kameraları Galaxy S5 ve Galaxy Note 4 modellerinde görecek olma ihtimalimiz büyük. Ancak bu sensörlerde optik imaj dengeleme - OIS olup olmayacağı henüz bilinmiyor.  

http://www.phonearena.com/news/Samsung-confirms-a-16-MP-ISOCELL-camera-sensor-is-on-tap-for-future-flagships_id49134 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
OverClocK1ng 5 yıl en beğenilen St Batuhan
St Batuhan

OverClocK1ng

ISOCELLI SO CELL = Ben öyle hücreyim. Ben öyle bir hücreyim ki, ışığı içime hapsederim. Bu sayede manyak kaliteli ve ışık patlamaları olmayan fotoğraflar çekebiliyorum.Bu yüzden adımı öyle koydular.




Niye bu kadar eksi almış bu yorum ya, aslında gayet güzel, konuyla da bağdaşan bir şey.

180milyon söylentisi çok çok büyük bir abartı cidden, samsung neye takacak bunları acaba.


Demek ki Angelina Jolie yi de:

Angel in a Jolly = Neşe içindeki Melek

şeklinde yazsam -50 basarlardı desene.



Neyse ki alınmıyorum. Sürü psikolojisi. Beni sevmeyen bir tanesi - basınca diğerleri de
kendilerini aynı fikirde sanıp onlar da eksi basıyorlar...
St BatuhanOverClocK1ngISOCELLI SO CELL = Ben öyle hücreyim. Ben öyle bir hücreyim ki, ışığı içime hapsederim....
Devamını Gör
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
musa_unsal2005 5 yıl
Samsung bu teknolojiyi kullanacağını S5, S6 ve S10 a kadar yetişemeyeceğini belirtti. Yapyığı açıklamada kasa kalitesine verdiğimiz önem yeterli dedi :DDDD
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
önce şu battal olan plastik kasayı düzeltebiliyosalar düzeltsinler ben değil 16, beş mpyede razıyım.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkdiva 5 yıl
s4 ve note 3 ün kameraları zaten çok iyi, bir tek düşük ışıkta süper değiller, onu da bu yolla çözecekler. Güzel gelişme.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Marquis-de-Sade. 5 yıl
OverClocK1ng
ISOCELLI SO CELL = Ben öyle hücreyim. Ben öyle bir hücreyim ki, ışığı içime hapsederim. Bu sayede manyak kaliteli ve ışık patlamaları olmayan fotoğraflar çekebiliyorum.Bu yüzden adımı öyle koydular.




Arkadaş anlattı bir gün ben hücreyim ben hücreyim ışığı hapsederim diye kimse inanmadı herkes eksiledi bak ne oldu şimdi ? Gülsenize.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Jül Sezar 5 yıl
Amiral gemileri beklemez samsung.

Galaxy s4 ISOCELL
Galaxy s4 active mini ISOCELL
Galaxy note 3 ISOCELL
Galaxy mega ISOCELL
Galaxy mega mini ISOCELL
Galaxy s4 mini ISOCELL
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
turkeytv 5 yıl
Dusuk isik sorunu var
Batarya sorunu var
8mp s4 mini cekimi bile berbatken 16mp nasil olacak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FlyingUnderpants 5 yıl
Düşük ışıkta kumlanma problemini 10 yıldır çözemediyseniz 2 adet xenon flash koyun olsun bitsin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
seven44 5 yıl
bimcell
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1080p 5 yıl

Lumia 1020 n808 de ki kamera ile eminonu iskeleden galata kulesi zoomsuz cok iyi detayli sekilde resim cekiyor
Bugune kadar ki S2S3S4 vb cihazlar 5-25m yi net cekiyor uzaklar hic net degil.
Kisaca samsung 16 degil 116 yapsa ilgi cekmiyor.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
onur01651 5 yıl 1080p
1080p


Lumia 1020 n808 de ki kamera ile eminonu iskeleden galata kulesi zoomsuz cok iyi detayli sekilde resim cekiyor
Bugune kadar ki S2S3S4 vb cihazlar 5-25m yi net cekiyor uzaklar hic net degil.
Kisaca samsung 16 degil 116 yapsa ilgi cekmiyor.


Kapağa gel : Cuk

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AppleFans 5 yıl
Isocell nedir yav? Turkcell gibi
Bosverin OIS candir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
St Batuhan 5 yıl
OverClocK1ng
ISOCELLI SO CELL = Ben öyle hücreyim. Ben öyle bir hücreyim ki, ışığı içime hapsederim. Bu sayede manyak kaliteli ve ışık patlamaları olmayan fotoğraflar çekebiliyorum.Bu yüzden adımı öyle koydular.




Niye bu kadar eksi almış bu yorum ya, aslında gayet güzel, konuyla da bağdaşan bir şey.
180milyon söylentisi çok çok büyük bir abartı cidden, samsung neye takacak bunları acaba.
1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 5 yıl St Batuhan
St Batuhan

OverClocK1ng

ISOCELLI SO CELL = Ben öyle hücreyim. Ben öyle bir hücreyim ki, ışığı içime hapsederim. Bu sayede manyak kaliteli ve ışık patlamaları olmayan fotoğraflar çekebiliyorum.Bu yüzden adımı öyle koydular.




Niye bu kadar eksi almış bu yorum ya, aslında gayet güzel, konuyla da bağdaşan bir şey.

180milyon söylentisi çok çok büyük bir abartı cidden, samsung neye takacak bunları acaba.


Demek ki Angelina Jolie yi de:

Angel in a Jolly = Neşe içindeki Melek

şeklinde yazsam -50 basarlardı desene.



Neyse ki alınmıyorum. Sürü psikolojisi. Beni sevmeyen bir tanesi - basınca diğerleri de
kendilerini aynı fikirde sanıp onlar da eksi basıyorlar...
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +287 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +82 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1013 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonu Diğer, samsung isocell ve
2 etiket daha samsung galaxy s5
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Nvidia GTX 780Ti "Titan'ın Ağabeyi R9 290X için geldi" video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim