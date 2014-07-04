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Samsung yeni reklamında yine iPhone kullanıcılarını ti'ye aldı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung yeni reklamında yine iPhone kullanıcılarını ti'ye aldı

Önceki yıllarda iPhone kullanıcılarına koyun benzetmesi yaptığı reklamlarla tepki çeken Samsung, bu kez farklı bir konseptle iğnelemelerine devam etti.

Yeni reklamına Duvar Kucaklayıcılar şeklinde bir motto belirleyen Samsung, bu kez Galaxy S5'in güç yönetim optimizasyonlarına ve bataryanın değiştirilebilir olmasına atıfta bulunuyor. 

Reklamda iPhone kullanıcıları kullanım süresinin azlığı ve değiştirilemeyen batarya nedeniyle prizlere hapsolmuş bireyler olarak tasvir ediliyor. Sürekli şarj etme ihtiyacı olduğu için kullanıcılar haliyle prizlerin başından ayrılamıyor.

Galaxy S5 kullanıcıları ise Ultra Power Saving Mode gibi optimizasyonlarla batarya düşük seviyedeyken bile birkaç saat ekstra kullanım imkanına kavuşurken, gerektiğinde bataryayı değiştirerek yoluna devam edebiliyor. 

Yeni reklam yine iPhone kullanıcılarını oldukça rahatsız etmiş durumda ve eleştiriler de şimdiden başladı. Bazı otoriteler Samsung'un eleştirmeye çalışırken aslında insanların iPhone tutkunu olduğunu istemeden de olsa yansıttığını ifade ediyor.  



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matmuhendisi 5 yıl en beğenilen
Yiğidi öldür hakkını ver .. Haklılar abi ..
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XtremeTechLover 5 yıl
Kesinlikle haklılar. Batarya performansı gerçekten çok kötü iPhone'ların. Apple resmen dalga geçiyor bence kullanıcılarla. İlk iPhone dan beri %20 bile artış olmadı batarya kapasitelerinde
Kesinlikle haklılar. Batarya performansı gerçekten çok kötü iPhone'ların. Apple resmen dalga geçiyor bence kullanıcılarla. İlk iPhone dan beri %20 bile artış ol...
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Be All My Sins Remembered 5 yıl Scavenger Of Human Sorrow
Scavenger Of Human Sorrow

Samsung düne kadar adı duyulmayan markaydı iphone u taklit edip ona benzer telefonları ucuza üreten çin malı telefonlar gibi hareket ederek bu noktaya geldi. Aynı tasarıma leğen hammaddesiyle telefonlar üretti o leğene bende koyarım 3bin mah pil

Yaptıkları hırsızlık yetmedi bir de karalıyorlar sen onlar gibi yazılım ekibine sahip olda...

Samsung duyulmayan bir marka öyle mi? Samsung mobile, Samsung electronic ve Samsung display isimlerini bir araştır istersen. Samsung iş makinelerinden dünyanın en büyük gemisine kadar çoğu şeyi üretmiş bir firmadır.
Scavenger Of Human SorrowSamsung düne kadar adı duyulmayan markaydı iphone u taklit edip ona benzer telefonları ucuza üreten çin malı te...
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2 Yanıt Yanıtla +34
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TheRECRUIT 5 yıl
Sanki vezepenkler yedek batarya veriyorlarmış gibi bide ti ye almışlar... Reklama para vereceğine 2. batarya koyarsın kutuya dalga geçecem diye uğraşmazsın insanlar onu senin yerine yaparlar zaten...
(Samsung E1150 var kapaklı beyinsiz olan modellerden Alexander Mahone'un her bölüm fırlattıklarından.)
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huseyincarnege 5 yıl
ben hastanede çalışıyorum gerçektende bunu gibi iphone telefonu olanın hali yanında şarj geziyolar meçburen .
ilk işleri müsayit doktor ikinçisi müsayit piriziniz varmı
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Captain_Ivy 5 yıl
apple'in işi olmuyo başkalarına çamur atmakla
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DH Misafiri 5 yıl
iPhone 5 vardı. Artık ev telefonu olarak kullanıyordum. Sattım Note 3 N9005 aldım. 1 gün 20 saat orta yoğunlukta kullanırsam gidiyor. Yoğun kullanırsam 1 günü çıkarıyor. İkisinde de 3G sürekli açık vaziyette. iPhone de ekranı kısar, şarj bitmesin diye oyunlarda 5 dk bakıp çıkar, 3g yi kullanmadığın zaman kapatırsan 1 gün gider kardeşim. Ama o telefon 2000 tl lik telefon olmaz. Kimse kusura bakmasın. Telefonun yazılımı süper eyvallah. Ama yanımda güç kaynağı ile gezecek halim yok...
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Guest-4CF12F62C 5 yıl
Apple hakkaten pil konusunda kendinide iphone kullanicilarinida tiye alinacak duruma düşürdü..bunun fanboylukla vs hic alakasi yok..adam 4sden 5 gecerken pili 8mah artirdi ya sadece 8..1432mah yerine 1440..5sde 1560mah..şaka gibi..gidim gidim veriyor..hadi onu gectikde ben asil yeni buyuk ekranli iphone nasil olacak onu merak ediyorum eğer pili ufak tutarsa o buyuk ekranlar tam bir rezalet olur..4.7inc olan 2500mah 5.5inc olanda 3000mah ve üzeri cikarsa tatmin eder ancak..
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-Diabolik- 5 yıl
Haklı
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BurayaNerdenÜyeOluyoruz 5 yıl
Hakkilar.iPhone gelistirmek istemiyor ama
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fierro35 5 yıl
İphone un bunca fanatiği varken adamlar bişeyleri düzeltmek için niye uğraşsın ki düzgün yapmasalar bile her halukarda satıyorlar :)
Samsung htc lg sony ve diğer birçok marka batarya konusunda iphone un oldukça ilerisinde.
Olmamişa olmamiş diyebilen iphone cularida ayriyetten tebrik ediyorum.Kimse babanizin oğlu değil beyler savunmayin eleştirinki bazi şeyler düzeltilsin.
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Tesla Nikola 5 yıl
Youtube linki var mi reklamin
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Rindaman 5 yıl
samsung s3 kullanıyorum, şarj 2 gün giderdi, yardımcı yazılım bile kullanmazdım yok ram temizlensin yok çöp temizlensin, 6 ay sonra net 1 güne düştü, şimdi temizleyici, sonlandırıcı felan kullanıyorum.

samsung'un burada tek dayanağı iphone bataryasının çıkmaması, sanki dünyamız başımıza yıkılacak batarya çıkmayınca... Çocuk çocuk işler, sanırsın ki samsung bataryalar hiç bitmeyen nükleer enerji kaynağı....

Bir de insanlar telefonu eline almış fantazi uygulamalar kullanıyorlar, keyif alıyorlar, ee 2-3 saat sonra o şarj bitmeyecek mi?

Fanboyluğa gelirsek, babamızın firması değil ki savunalım, sizi anlayamıyorum fanboylar.
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aycibin 5 yıl
Bu reklamda konu batarya ise onun uzerinden kiyaslamak gerek.oteki ozellikler burda konu disi.

eskiden android telefonlara gore iphone iyi gidiyordu.ama son 2 senedir 2000-3000mah civari bataryalarla birlikte dengeler tersine dondu.apple da telefonu inceltme ugruna bataryayi 6 yil onceki haliyle kullaniyor.bir zahmet dalga gecilmeyi hakediyor.

Batarya sismesi ve heleki patlamasi kabul edilir birsey degil ama iki markada da rastlanmis kazalar.tabi sunuda biliyoruz ki samsung'da daha cok yan sanayi kalitesiz sarj urunleri kullanan var.bu da olasiligi artiriyordur mutlaka.
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