Samsung yeni reklamında yine iPhone kullanıcılarını ti'ye aldı





Önceki yıllarda iPhone kullanıcılarına koyun benzetmesi yaptığı reklamlarla tepki çeken Samsung, bu kez farklı bir konseptle iğnelemelerine devam etti.





Yeni reklamına Duvar Kucaklayıcılar şeklinde bir motto belirleyen Samsung, bu kez Galaxy S5'in güç yönetim optimizasyonlarına ve bataryanın değiştirilebilir olmasına atıfta bulunuyor.





Reklamda iPhone kullanıcıları kullanım süresinin azlığı ve değiştirilemeyen batarya nedeniyle prizlere hapsolmuş bireyler olarak tasvir ediliyor. Sürekli şarj etme ihtiyacı olduğu için kullanıcılar haliyle prizlerin başından ayrılamıyor.





Galaxy S5 kullanıcıları ise Ultra Power Saving Mode gibi optimizasyonlarla batarya düşük seviyedeyken bile birkaç saat ekstra kullanım imkanına kavuşurken, gerektiğinde bataryayı değiştirerek yoluna devam edebiliyor.





Yeni reklam yine iPhone kullanıcılarını oldukça rahatsız etmiş durumda ve eleştiriler de şimdiden başladı. Bazı otoriteler Samsung'un eleştirmeye çalışırken aslında insanların iPhone tutkunu olduğunu istemeden de olsa yansıttığını ifade ediyor.





