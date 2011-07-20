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Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung, yeni seri Class 10 microSDHC ve SDHC bellek kartlarını duyurdu

7 yıl
9,1b
1
8
Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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Cep telefonları, akıllı telefonlar, tabletler, MP3 çalarlar ve dijital kameralar için bellek kartı çözümleri sunan sayılı firmalardan Samsung, yeni seri SDHC ve microSDHC kartlarını duyurdu.
Class 10 olarak değerlendirilen bellek kartları 8 GB'dan 32 GB'a kadar kapasite seçeneğine ve 10 MB/sn yazma, 24 MB/sn okuma hızına sahip.
8 GB microSDHC kartların 18$'dan, 16 GB microSDHC kartların ise 34$'dan satılması planlanırken; SDHC kartların fiyatlarının 9.4$'dan başlayacağı bildiriliyor.

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tahir40 7 yıl
Arkadaşlar TEAM Class 10 kartlar bulunur isteyen olursa :)
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silver021 7 yıl
ben wave telefonumu alırken bana şans eseri class 6 çıkmıştı.
o bile bana fazlasıyla yetiyor class 10 u düşünemiyorum bile :D
bence samsung micro teknolojide sınırları zorlayan tek firma !
wave telefonumda 8 gb yetmemeye başladı. 6 GB zaten uygulama kaplıyor. bir oyun 550 mb. sgs2 nin kesinlikle 32 gb dan aşagısını almayın alıcaksanız. düşününki o ne kadar kullanıcak. :D
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Batuist 7 yıl
keşke fiyatlar burada da öyle olsa.. Buraya gelirken 2ye 3e katlanıyor.
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damn2u 7 yıl
Şöyle Türkiyede 60-70liradan satılsa bile alırım 16GB olanını her türlü, Team 16GB olana bile 55TL vermiştim zamanında.
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Ho0k 7 yıl
abi samsung bi otg kablo -mhl kablosu vermiyor kılı kırk yarıyor class 2 den ötesini vermez
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Mesudum 7 yıl damn2u
damn2u
Şöyle Türkiyede 60-70liradan satılsa bile alırım 16GB olanını her türlü, Team 16GB olana bile 55TL vermiştim zamanında.


Team bende de var ama makinanın hızını çok baltaladı. Eski 4 GB Sandisk Class 4 ile bir browse işlemi mesela şipşak olurken Team 16GB Class 6 ile çokça düşünüyor. Kopyalama işlemlerinde hızında sorun yok ama işleme başlayana kadar bekletmesi hiç iyi değil.
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mebrar 7 yıl
Tasarımları bile güzel. Aslında SGS II gibi üst düzey telefonların yanında verseler fena olmaz.
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sertacarslan 7 yıl
32 GB class 10 göz kırpıyor :)
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