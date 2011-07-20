Samsung, yeni seri Class 10 microSDHC ve SDHC bellek kartlarını duyurdu

Cep telefonları, akıllı telefonlar, tabletler, MP3 çalarlar ve dijital kameralar için bellek kartı çözümleri sunan sayılı firmalardan Samsung, yeni seri SDHC ve microSDHC kartlarını duyurdu.

Class 10 olarak değerlendirilen bellek kartları 8 GB'dan 32 GB'a kadar kapasite seçeneğine ve 10 MB/sn yazma, 24 MB/sn okuma hızına sahip.

8 GB microSDHC kartların 18$'dan, 16 GB microSDHC kartların ise 34$'dan satılması planlanırken; SDHC kartların fiyatlarının 9.4$'dan başlayacağı bildiriliyor.

