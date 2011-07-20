Samsung, yeni seri Class 10 microSDHC ve SDHC bellek kartlarını duyurdu

Haber Editörü
Cep telefonları, akıllı telefonlar, tabletler, MP3 çalarlar ve dijital kameralar için bellek kartı çözümleri sunan sayılı firmalardan Samsung, yeni seri SDHC ve microSDHC kartlarını duyurdu.
Class 10 olarak değerlendirilen bellek kartları 8 GB'dan 32 GB'a kadar kapasite seçeneğine ve 10 MB/sn yazma, 24 MB/sn okuma hızına sahip.
8 GB microSDHC kartların 18$'dan, 16 GB microSDHC kartların ise 34$'dan satılması planlanırken; SDHC kartların fiyatlarının 9.4$'dan başlayacağı bildiriliyor.
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o bile bana fazlasıyla yetiyor class 10 u düşünemiyorum bile :D
bence samsung micro teknolojide sınırları zorlayan tek firma !
wave telefonumda 8 gb yetmemeye başladı. 6 GB zaten uygulama kaplıyor. bir oyun 550 mb. sgs2 nin kesinlikle 32 gb dan aşagısını almayın alıcaksanız. düşününki o ne kadar kullanıcak. :D
Team bende de var ama makinanın hızını çok baltaladı. Eski 4 GB Sandisk Class 4 ile bir browse işlemi mesela şipşak olurken Team 16GB Class 6 ile çokça düşünüyor. Kopyalama işlemlerinde hızında sorun yok ama işleme başlayana kadar bekletmesi hiç iyi değil.