Samsung yeniden Apple'ın en büyük yongaseti tedarikçisi olabilir





2011 yılına kadar Apple'ın en büyük bileşen tedarikçisi konumunda olan Samsung, patent davalarının patlak vermesi sonrasında bu konumunu hızla kaybetmişti. Batarya, ekran, RAM gibi bileşenlerin tedariğini Samsung'dan sağlamayı kesen Apple bununla birlikte yongaseti üretimi konusunda bir türlü köprüleri atamadı.





Son birkaç yıldır TSMC ve Samsung arasında gidip gelen A serisi yongasetlerinin üretiminde son olarak iki firmanın belirli oranda üretimi paylaştığı gündeme gelmişti. Ancak önümüzdeki yıllarda ibre Samsung'a dönebilir.





Güney Kore'den gelen bilgilere göre 2016 yılında Samsung, A serisi yongasetlerinin yüzde 80'ini üretiyor olacak. TSMC'ye ise yüzde 20 civarında bir rol düşecek. Bunun en büyük sebebi ise Samsung'un üretim teknolojileri açısından daha önce olması.





GlobalFoundries dökümcüsü ile yeni bir ortaklık yapan Samsung, üretim kapasitesindeki riskleri tamamen bertaraf etmiş durumda ve daha iyi performansı daha düşük enerji tüketiminde sunabilen FinFET üretim teknolojisini de 14nm sürecine geliştirmeyi başardı.





2016 yılında Samsung'un A serisi yongasetlerini 14nm FinFET teknolojisi ile üreteceği belirtilirken, aynı dönemde TSMC ise 16nm FF ve FF Plus üzerindeki çalışmalarını tamamlamış olacak.





Samsung yeni teknolojiler sayesinde Apple'dan büyük boyutta bir sipariş almayı başardı. Bu anlaşmanın milyarlarca dolar seviyesinde olduğu belirtiliyor. Samsung ayrıca NVIDIA, Qualcomm ve Sony gibi endüstrinin devlerinden de sipariş almayı bekliyor. Bununla birlikte firmalar Samsung'a yongaseti ürettirmekten yana tercihini kullanıyor. Bellek modülleri ise farklı dökümcülerde ürettirilecek.





Samsung ilk etapta üretime Güney Kore'de başlayacak. Ardından taleplerin artması durumunda Texas'taki tesislerini devreye sokacak. GlobalFoundries ise New York'daki tesisleri ile üretime destek verecek.





Samsung bir süre önce Apple ile uzun vadeli bir döküm anlaşmasının ilk işaretlerini vermişti. Bu bakımdan iki firmanın artık anlaşma sürecinde olduğu görülüyor. Samsung ayrıca gelecek yıldan itibaren yarı iletken bölümünün gelirlerinde de önemli artışlar bekliyor.

http://www.phonearena.com/news/Samsung-to-supply-80-of-iPhone-and-iPad-processors-by-2016_id62947