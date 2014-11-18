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Samsung yeniden Apple'ın en büyük yongaseti tedarikçisi olabilir

4 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung yeniden Apple'ın en büyük yongaseti tedarikçisi olabilir

2011 yılına kadar Apple'ın en büyük bileşen tedarikçisi konumunda olan Samsung, patent davalarının patlak vermesi sonrasında bu konumunu hızla kaybetmişti. Batarya, ekran, RAM gibi bileşenlerin tedariğini Samsung'dan sağlamayı kesen Apple bununla birlikte yongaseti üretimi konusunda bir türlü köprüleri atamadı. 

Son birkaç yıldır TSMC ve Samsung arasında gidip gelen A serisi yongasetlerinin üretiminde son olarak iki firmanın belirli oranda üretimi paylaştığı gündeme gelmişti. Ancak önümüzdeki yıllarda ibre Samsung'a dönebilir. 

Güney Kore'den gelen bilgilere göre 2016 yılında Samsung, A serisi yongasetlerinin yüzde 80'ini üretiyor olacak. TSMC'ye ise yüzde 20 civarında bir rol düşecek. Bunun en büyük sebebi ise Samsung'un üretim teknolojileri açısından daha önce olması.

GlobalFoundries dökümcüsü ile yeni bir ortaklık yapan Samsung, üretim kapasitesindeki riskleri tamamen bertaraf etmiş durumda ve daha iyi performansı daha düşük enerji tüketiminde sunabilen FinFET üretim teknolojisini de 14nm sürecine geliştirmeyi başardı. 

2016 yılında Samsung'un A serisi yongasetlerini 14nm FinFET teknolojisi ile üreteceği belirtilirken, aynı dönemde TSMC ise 16nm FF ve FF Plus üzerindeki çalışmalarını tamamlamış olacak. 

Samsung yeni teknolojiler sayesinde Apple'dan büyük boyutta bir sipariş almayı başardı. Bu anlaşmanın milyarlarca dolar seviyesinde olduğu belirtiliyor. Samsung ayrıca NVIDIA, Qualcomm ve Sony gibi endüstrinin devlerinden de sipariş almayı bekliyor. Bununla birlikte firmalar Samsung'a yongaseti ürettirmekten yana tercihini kullanıyor. Bellek modülleri ise farklı dökümcülerde ürettirilecek. 

Samsung ilk etapta üretime Güney Kore'de başlayacak. Ardından taleplerin artması durumunda Texas'taki tesislerini devreye sokacak. GlobalFoundries ise New York'daki tesisleri ile üretime destek verecek. 

Samsung bir süre önce Apple ile uzun vadeli bir döküm anlaşmasının ilk işaretlerini vermişti. Bu bakımdan iki firmanın artık anlaşma sürecinde olduğu görülüyor. Samsung ayrıca gelecek yıldan itibaren yarı iletken bölümünün gelirlerinde de önemli artışlar bekliyor.  

http://www.phonearena.com/news/Samsung-to-supply-80-of-iPhone-and-iPad-processors-by-2016_id62947 Yorum Yaz
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engurlu 4 yıl
Yeniden tedarikcisi olabilir degil oldu bile..2 gun once anlasma yapildi..%80 lik kismi Samsung uretecek..

Apple gitmiş ağasının elini öpmüş yapma etme demiş işi bağlamış..
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CoMMaNDeRCX 4 yıl
Bu apple fan Boyları da hakikaten komik bir haber vardı iphoneların içindeki parçaların yüzde 70 i samsung a ait diye yani samsunga sallıyorsunuz dandik diye ama elinizdeki iphone yazılımı dışında bir nevi made in samsung. Açık konuşayım samsung appledan daha oturaklı bir firma her alanda varlar apple ın ise bir ericson bir Nokia Blackberry den farkı yok. Yani sadece tele dayanan bir firma yarın tercihler değişince apple Nokia'dan beter olur. Şuan zaten bir çok kişi appleın yeni bir Şeyler üretmediğinin farkında son kaymakları yiyor bir zamanlar Nokia'da çok Uçuk rakamlara tel satıyordu. Yakın zamanda bir çok kişi yeter artık diyecek yeni trendlere yol açacak çünkü bu gidişle seneye 4500 den tel piyasaya girecek
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DaRKFoRCeS 4 yıl
Ne olacaktı ki başka kendilerimi üreteceklerdi.

Samsung un işi batırdığı yer otomasyona hız verip güncelleme desteğini kesmesi idi.

Mobilde biraz daha dikkati olurlarsa ne ala.
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aceleciburak 4 yıl
sadece Apple için değil GlobalFoundries ile bahsi geçen anlaşmada AMD nin 2016 da lanse edeceği ZEN kodlu işlemcilerde bulunmakta ... GF ile anlaşma yapıldı ise her durumda AMD vardır ve GF nin fason üretim yaptığı müşterileri de dolaylı yoldan Samsung'un müşterisi olacak ...
Bir zamanlar AMD nin Samsung'a satılacağı konuşuluyordu 1.5 sene kadar önce demek ki kapalı kapılar arkasında üretim ortaklıkları masaya yatırılmış.
Heterojen sistem mimarisi diye bildiğimiz HSA konsorsiyumundaki ortaklar üretimde de anlaşmaya vardılar sonucunu çıkarabiliriz ...
2016 ve sonrası için diğer bir tahminimde eğer 14 nm finFET ve daha alt seviye üretim modelleri istenilen verimi sağlar ise 2017 - 2019 arası 4K için güncellenecek Konsollarında üretimi Samsung'a geçebilir ...
yanlış hatırlamiyorsam Foxconn fason üretimde montajlamada birinci idi bu gelişme ile yarıiletken döküm teknolojisinde lider Samsung olacaktır ...
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blackgrandy 4 yıl
arkadaş bunda bile fanatiklik yapıyoruz,adamların sizi umursadığı mı var hepsi kendi kârına bakıyor.
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vamp 4 yıl
Şu yorumlara bak. Bence bu sitenin adı "liseli haber" olsun. Samsung Telefon piyasasında lider firmadır. Kötü giden satış grafiği diğer bütün büyük rakiplerinin en iyi satış grafiği toplamından fazladır(htc,lg,sony) burdaki sorun bu firmalar değil huawei gibi çinli üreticilerin 2. Ve 3. Sıraya yerleşmesidir. Sizin telefon diye tapındığınız markalar listeye 4. Sıradan giriş yapmaktadır. Şimdi "samsung modelleri satmayınca" içerikli yorumlarınızı tekrar okuyup kendinizden ibret alınız.
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Turkforce 4 yıl
Dünyadan habersiz olduğu gibi araştırıp okumaktanda aciz topluluğun ilginç yorumları.
Samsung zaten uzun yıllardır üretim yapıyor. Apple sayesinde de üretime başlamış değil. Apple öncesine ait bir dünya ürünü varken nasıl böyle yorumlar yapılabiliyor gerçekten ilginç.
Esas konu Samsung'a tepki koyup tükürdüğünü yalayan Apple'dır.
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erkutamca 4 yıl Turkforce
Turkforce

Dünyadan habersiz olduğu gibi araştırıp okumaktanda aciz topluluğun ilginç yorumları.
Samsung zaten uzun yıllardır üretim yapıyor. Apple sayesinde de üretime başlamış değil. Apple öncesine ait bir dünya ürünü varken nasıl böyle yorumlar yapılabiliyor gerçekten ilginç.
Esas konu Samsung'a tepki koyup tükürdüğünü yalayan Apple'dır.

+11
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keskin53 4 yıl
Samsung yağlı kapıyı buldu artık telefonları plastik yerine kartondan üretir
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chamicals2 4 yıl
plastik telefonlar tutmayınca işi üretime mi kaydırdırlar
bir android fanboyun yorumu :)
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KaraAy_ 4 yıl chamicals2
chamicals2
plastik telefonlar tutmayınca işi üretime mi kaydırdırlar
bir android fanboyun yorumu :)

Zaten apple in islemcilerini uretiyordu. 2011 de ara verdi. Ve samsung telefonlar en cok satan android modeller. Her ne kadat en iyisi olmasa da
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addidas_85 4 yıl
Seve seve yapacak hem de...
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Lova 4 yıl
Zaten bence firmalar arasında düşmanlık olmamalı. Herkes kendi parasına bakar, ülke değil ki bu.
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